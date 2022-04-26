Последний трофей «Динамо», первый титул Гинера, спартаковцы на медицинском каре. Финалы Кубка России в «Лужниках» нам запомнились

Решающий матч Кубка России состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Это будет девятый финал на главной арене страны и первый с 2007-го. Самое время вспомнить их все!

1993-й. «Торпедо» vs ЦСКА – 1:1 (5:3 по пенальти). Пока последний торпедовский трофей и армейский скандал

Первый финал Кубка России не выявил победителя в основное время, а в серии пенальти футболисты «Торпедо» реализовали все свои удары. Это последний на данный момент трофей автозаводского клуба.

За день до матча руководство ЦСКА уволило главного тренера, но футболисты объявили ультиматум: либо Геннадий Костылев остается на посту, либо они не выходят на финал. Военные дали заднюю, но подготовка к игре была сорвана.

После поражения Костылев был в бешенстве: «В раздевалке, увидев генерального директора Мурашко в окружении генералов, я указал на него и громко произнес: «Вот эта мразь отобрала у ЦСКА Кубок!» И хлопнул дверью»

1994-й. «Спартак» vs ЦСКА – 2:2 (4:2 по пенальти). Легендарное финальное дерби

Действительно легендарный матч.

Забивали Ледяхов и Карпин, отыгрываться помогал дерзкий 18-летний Владислав Радимов, а в итоге – серия пенальти, где главным героем стал вратарь Гинтарас Стауче.

Там столько любопытных подробностоей, что за ними стоит нырнуть сюда.

1995-й. «Динамо» vs «Ротор» – 0:0 (8:7 по пенальти). Драма Волгограда, последний трофей Бескова

Главная драма финала – Олег Веретенников не забил пенальти на 115-й минуте. В итоге все пришло к серии, которая стала самой продолжительной в решающих матчах Кубка. При счете 7:7 первым не выдержал напряжения волгоградец Корниец: с его попыткой справился Сметанин, а вот динамовец Шульгин команду не подвел.

Это последний тренерский трофей в карьере Константина Бескова. Символично, что и для «Динамо» тоже: уже 27 лет один из самых титулованных клубов СССР не выигрывал ничего (победа в ФНЛ не в счет). Может, получится прервать печальную серию в 2022-м?

А самую мощную цитату финала выдал главный тренер «Ротора» Виктор Прокопенко перед стартом дополнительного времени, обращаясь к Владимиру Нидергаусу: «Вова, я хочу тебя тебя поменять. Мне стыдно за тебя, бляха-муха!»

1998-й. «Спартак» vs «Локомотив» – 1:0. Тихонов отменил серию пенальти

«Лужники» готовились к очередной серии пенальти, но на 86-й минуте Андрей Тихонов внезапно пробил с 25 метров. Мяч задел одного из игроков «Локо» и юркнул мимо Руслана Нигматуллина.

Счастливые футболисты «Спартака» на медицинском каре – самое памятное празднование победы в финале Кубка России.

1999-й. «Зенит» vs «Динамо» – 3:1. Первый российский титул Петербурга

Москвичи вели после первого тайма и вообще считались безоговорочными фаворитами матча. Но во второй половине вдохновение снизошло на Александра Панова: за три минуты он оформил дубль и перевернул ход игры. Через несколько дней он же забьет два на «Стад де Франс».

«Зенит» впервые с 1985-го взял трофей и стал первой командой не из столицы, которая выиграла Кубок России. Санкт-Петербург гулял несколько месяцев: торжественный парад по Невскому проспекту и показ кубка на переполненной Дворцовой площади помнят все старые болельщики питерского клуба.

Ленинградец Владислав Радимов тогда играл за «Динамо», но небольшое утешение было и для него: «Отец приехал на игру в шарфе «Зенита». Потом позвонила мать, сказала: «Ладно, не расстраивайся, хоть Кубок в Питер уедет».

2002-й. ЦСКА vs «Зенит» – 2:0. Дебютный трофей Гинера

11 лет армейцы ждали этой победы: после распада Советского Союза последний чемпион страны обходился без титулов. Футболисты ЦСКА радовались так, что сломали кубок на награждении.

Андрею Соломатину повезло, что отделался легким испугом: «Я начал трясти его над собой. Ручка оторвалась, и он приземлился мне на голову. К счастью, ни кубок, ни голова не разбились».

Финал-2002 положил начало новому ЦСКА. В феврале 2001-го у клуба сменился хозяин, им стал Евгений Гинер. До первого трофея новый владелец добирался почти полтора года, поэтому щедро одарил футболистов премиальными. По воспоминаниям Алексея Трипутеня, он получил 10 тысяч долларов, хотя в финале не сыграл ни минуты.

2006-й. ЦСКА vs «Спартак» – 3:0. Разгром в дерби и Жо – как Ван Гог

Армейцы разложили главного конкурента на винтики, хотя до 90-й минуты вели всего в один мяч: уже в добавленное время Вагнер Лав и Жо добили красно-белых окончательно.

На награждении присутствовало только шесть спартаковцев, остальные ушли в раздевалку сразу после финального свистка. Игроки были недовольны судейством Валентина Иванова: на пресс-конференции главный тренер Владимир Федотов заявил, что работа арбитра не соответствовала высокому статусу матча.

Жо признали лучшим игроком финала. В раздевалке журналисты поинтересовались у Гинера, сколько сейчас стоит 19-летний бразилец. Ответ поразил красивым сравнением: «Этот футболист бесценен – как картина Ван Гога».

2007-й. «Локомотив» vs «Москва» – 1:0 дв. Лучшее действие О’Коннора в «Локо»

120 минут в дикую жару.

В конце первого дополнительного тайма Гарри О’Коннор внес свое имя в историю «Локомотива», забив с передачи Дмитрия Сычева единственный мяч в финале.

«Я играл на искусственном поле «Лужников» 15 или 16 раз – оно чудовищно! Я не в силах найти хоть что-то хорошее, описывая его особенности. Да и, если честно, раздевалки «Лужников» просто отвратительны. Я уж не говорю о душевых кабинках», – шотландец совсем не в восторге от главного стадиона России.

Но Гарри точно не жалуется, ведь на премиальные за победу в финале-2007 он получил 250 тысяч фунтов и исполнил мечту детства – купил новенький Ferrari.

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов, Александр Поляков, Владимир Федоренко; Twitter/pfc_cska