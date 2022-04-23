Почти 100 тысяч человек на матче «Спартака» и «Марселя» 😍 Это полуфинал Кубка чемпионов-1991

Было в истории и такое.

20 марта 1991 года «Спартак» легендарно победил на «Сантьяго Бернабеу» и вышел в полуфинал Кубка чемпионов.

Там красно-белых поджидал переживающий лучший период в истории «Олимпик». Клуб из Марселя шел к третьему подряд титулу чемпиона Франции и мечтал о триумфе в главном турнире Европы. Состав и правда убеждал: Базиль Боли, Абеди Пеле, Мануэль Аморос, Жан Тигана, Крис Уоддл, Жан-Пьер Папен.

На первый матч в Москве собралось больше 90 тысяч болельщиков. Центральный стадион имени Ленина (нынешние «Лужники») неистово шумел, но уже через полчаса там стало тише. Уоддл выписал две голевые на Абеди Пеле и Папена – 0:2.

В начале второго тайма Игорь Шалимов отыграл один мяч, но Филипп Веркрюйсс на 88-й минуте оформил финальные 1:3.

Ответный матч на «Велодроме» превратился в формальность, а голы Боли и Пеле окончательно добили интригу.

Последнее слово все-таки осталось за командой Романцева – Александр Мостовой реализовал пенальти.

И хотя «Спартак» изначально не был фаворитом, в разгар подготовки к первой игре команда отправилась в Японию. Вспоминает Александр Мостовой:

«Никто не понял, зачем нас туда отправили. Мы провели две или три встречи с какими-то японскими командами. Летели за тридевять земель, потом акклиматизация. Сами понимаете, какая получилась подготовка… Но в то время выбора не было. Мы отправились туда, чтобы команда и клуб заработали деньги. Объясняли, что команду увезли на сбор подготовиться к матчу на хороших полях, в хороших условиях. Хотя зачем лететь в Японию, когда можно это сделать в Европе?».

«Марсель» вышел в финал, где неожиданно проиграл «Црвене Звезде», но исправился в 1993-м, выиграв первый розыгрыш уже Лиги чемпионов.

«Спартак» мог сойтись с «Олимпиком» в матче за Суперкубок УЕФА, но в полуфинале Кубка кубков случился «Антверпен».

Больше никогда «Спартак» не был так близок к главному клубному трофею Европы. Да и в плей-офф с тех пор сыграл только однажды: в 1996 году после легендарных шести побед в группе.

Фото: РИА Новости/Юрий Тутов; globallookpress.com/Sven Simon