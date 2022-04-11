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В России хотят возродить Кубок лиги. Дебют Акинфеева, голы Павлюченко, победа «Зенита» – вспоминаем розыгрыш Кубка РФПЛ-2003

Эльдар Низамутдинов Эльдар Низамутдинов
Владислав Радимов Владислав Радимов
Артем Безродный Артем Безродный
Роман Павлюченко Роман Павлюченко
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Властимил Петржела
Владимир Быстров Владимир Быстров
Сатурн Сатурн
Шинник Шинник
Черноморец Одесса Черноморец Одесса
Виталий Мутко Виталий Мутко
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
Торпедо Торпедо
Зенит Зенит
Футбол Футбол

Уникальный трофей.

На прошлой неделе появились слухи, что в российском футболе появится новый турнир – Кубок лиги. Предположительно за трофей будут рубиться клубы РПЛ: 16 команд, с 1/8 финала, по два матча – дома и в гостях.

Подождите. А точно этот турнир новый? Ведь в 2003 году уже был разыгран Кубок РФПЛ – даже по аналогичной схеме. Давайте вспомним единственный на данный момент розыгрыш уникального трофея, который хранится в музее «Зенита».

Об учреждении Кубка Премьер-лиги объявили в начале 2003-го. Планировалось, что матчи будут проводиться в паузы на игры сборных: это давало возможность топ-клубам проверить в деле ближайший резерв, аутсайдерам – закалить футболистов в кубковых рубках, а середнякам – выиграть профессиональное соревнование под эгидой РФС. Победитель не получал путевку в еврокубки, зато игроков обещали наградить (помимо медалей) званиями мастеров спорта. Командам разрешили делать по пять замен – опередили время на 17 лет.

Теперь нужно вспомнить участников. 8 клубов играют в РПЛ и сейчас – «Зенит», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Крылья Советов», «Рубин», «Ростов». 6 команд обитают в ФНЛ и ФНЛ-1 – «Торпедо», «Сатурн», «Ротор», «Шинник», «Алания», «Черноморец». «Торпедо-Металлург» и «Уралан» прекратили свое существование.

1/8 финала – дебют Акинфеева, первый гол Радимов за «Зенита», неизвестные спартаковские бразильцы

«Тор-Мет», футболисты которого более полугода не получали зарплату, выбил чемпиона России: «Локомотив», кажется, и не собирался бороться за непонятный кубок, поэтому спокойно проиграл в первом матче 0:3.

«Зенит» с загадочным тренером Петржелой прошел ЦСКА за счет гостевого гола. В Санкт-Петербурге дебютировал за родной клуб Владислав Радимов и забил победный гол со штрафного – 2:0.

А в ответной игре случилось еще более знаменательное событие для российского футбола. На 20-й минуте вместо Вениамина Мандрыкина на ужасное поле стадиона «Динамо» вышел еще 16-летний Игорь Акинфеев (17 исполнится через 6 дней). Начал с волевой победы: ЦСКА пропустил с пенальти от Радимова, Кириченко сравнял, а Самодин сделал дубль, но в четвертьфинал все равно пробрался «Зенит».

«Спартак» в Раменском проиграл «Сатурну» 2:3 – дубль сделал безвестный бразилец Андре. Во второй встрече красно-белые ответили счетом 5:2 с дублем новичка Романа Павлюченко, мячом еще более странного бразильца Гина и последним голом за «Спартак» Артема Безродного. Да, ответка состоялась на тренировочной базе в Тарасовке в присутствии 100 зрителей.

В московском дерби «Торпедо» выиграло у «Динамо», «Ротор» разгромил «Крылья», «Шинник» точнее «Рубина» пробил пенальти, гол Романа Адамова не спас «Ростов» в противостоянии с «Черноморцем», а «Алания» убрала с пути ветеранов из Элисты.

1/4 финала – рубка «Зенита» и «Спартака», торпедовское дерби

Главное противостояние четвертьфиналов – «Зенит» против «Спартака». В Санкт-Петербурге хозяева выиграли 1:0, а в Москве красно-белые вели после сумасшедшего удара Александра Данишевского. Но снова зарешал Радимов: сравнял счет и вывел команду в полуфинал.

Параллельно решался вопрос, какое «Торпедо» круче. Выяснилось, что лужниковское. Голы Владимира Леонченко, Константина Зырянова и Мантаса Самусеваса позволили «Тор-Мету» сосредоточиться на борьбе за выживание в чемпионате.

«Черноморец» побил «Аланию», а «Ротор» – «Шинник». Кстати, знаете, кто забил ярославцам в первом матче? Эльдар Низамутдинов! В мае ему исполнится 41 год, а он продолжает забивать за «Шинник»!

Полуфинал – «Торпедо» и «Шинник» на выход

Злые языки утверждали, что Кубок РФПЛ придумал президент РФС Виталий Мутко специально для «Зенита». Но почему-то именно питерцам достался самый тяжелый путь к решающему матчу. В полуфинале футболисты Петржелы сыграли с третьей московской командой подряд.

Питерский молодняк и чехи шансов «Торпедо» не оставили, хотя столичные футболисты и спаслись от 0:2 в первой игре. Голы Быстрова, Макарова, Горака и Ширла – и «Зенит» в финале.

А «Черноморец», одной ногой уже стоявший на вылет в первую лигу, выиграл у «Шинника» и получил возможность взять первый трофей в своей истории.

Финал – без шансов для Новороссийска

Сергей Павлов собрал в «Черноморце» опытный костяк (Левицкий, Тчуйсе, Варламов, Мор, Терехин), но зенитовские юнцы как будто и не заметили недавних звезд российского футбола.

Уже на 16-й минуте первого финального матча «Зенит» остался в меньшинстве, а после этого Николаев, Коноплев и Макаров закинули южанам три безответных гола.

Ответный матч превратился в формальность: Радимов забил дежурный мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром турнира, а «Черноморец» удержал почетную ничью 2:2.

«Зенит» стал первым и, как выяснилось, последним обладателем Кубка РФПЛ. Перед стартом сезона-2004 на общем собрании членов лиги было принято решение не проводить турнир в новом году: из-за «высокой плотности матчей чемпионата России и приоритетного значения интересов национальной сборной». Таким образом, кубок остался в Санкт-Петербурге на вечное хранение.

А в 2007 году «Зенит» впервые выиграл золото чемпионата России и стал уникальным клубом – первым и единственным победителем всех российских профессиональных футбольных турниров. Это достижение можно будет повторить только при возрождении Кубка лиги.

Фото: VK/zenitshinnik.com

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