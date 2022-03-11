Неделю назад возобновилась ФНЛ. Само собой, с шумом: два матча отменили в последний момент из-за неудовлетворительного состояние полей на стадионах в Липецке и Воронеже.
Все это напомнило веселые времена до ФНЛ. Старая добрая Первая лига, а с 1998-го – Первый дивизион! Давайте вспомним всех победителей олдскульного турнира?
Многие из них незаслуженно забыты – готовьтесь, что в какой-то момент вырвется слеза ностальгии!
1992 – «Жемчужина-Амерус Энтерпрайзис», «Луч», «КАМАЗ»
Изначально второй эшелон российского футбола был разделен на зоны, поэтому в вышку поднялись сразу три команды.
Факт: лучшим бомбардиром турнира с 27 голами стал форвард саратовского «Сокола» Олег Терехин.
Где сейчас: «Жемчужина» – в чемпионате Краснодарского края, «Луч» – в первенстве Приморского края, «КАМАЗ» – в ФНЛ, Терехин работает в «Кубани».
1993 – «Лада», «Черноморец», «Динамо-Газовик»
В 1993 году провели переходный турнир между победителями зон Первой лиги и аутсайдерами Высшей. По его итогам Тольятти и Тюмень вышли в элиту, а Новороссийск не сумел.
Факт: в восточной зоне участвовало 16 клубов. А теперь гляньте, сколько профессиональных клубов в Сибири и на Дальнем востоке в 2022-м.
Где сейчас: «Лада», «Черноморец» и «Тюмень» рубятся в ПФЛ.
1994 – «Черноморец»
«Ростсельмаш» поднялся в вышку со второго места.
Факт: футбольный клуб «Эрзу» (Грозный) снялся в начале второго круга. Началась война.
1995 – «Балтика»
В конце 1994 года Высшую лигу расширили, поэтому вместе с Калининградом путевку взяли «Зенит» и «Лада».
Факт: занявший седьмое место в чемпионате России-1992 «Асмарал» закончил сезон-1995 на последней строчке – 22-й.
Где сейчас: «Балтика» мечтает об РПЛ, но пока даже современный стадион не помогает выбраться из ФНЛ.
1996 – «Динамо-Газовик»
«Шинник» и «Факел» тоже пошли на повышение.
Факт: новосибирский «Чкаловец» пропустил 102 гола.
1997 – «Уралан»
Вышку сократили до 16 клубов, поэтому в 1997-м уходил наверх только победитель первого дивизиона. Липецкий «Металлург» отстал от элистинского клуба на восемь очков.
Факт: «Уралмаш», выступавший в элите еще в 1996-м, вылетел во вторую лигу.
Где сейчас: в 2021 году «Уралан» играл в третьем дивизионе.
1998 – «Сатурн»
Турнир наконец-то обрел закрепившиеся на долгие годы формат с двумя командами, которые выходят в высшую лигу. В 1998-м второе место взял нижегородский «Локомотив».
Факт: лучшим бомбардиром стал нападающий «Арсенала» Андрадина. Бразилец забил 27 голов.
Где сейчас: «Сатурн» рубится в ПФЛ.
1999 – «Анжи»
«Факел» весь сезон сражался с «Соколом» за второе место и в итоге опередил саратовцев на три очка.
Факт: «Спартак-Орехово» одержал всего две победы в 42 матчах.
Где сейчас: «Анжи» играет в ПФЛ, «Спартак-Орехово» под названием «Знамя труда» там же.
2000 – «Сокол»
Созданный в 1997-м «Торпедо-ЗИЛ» стал вторым и за четыре сезона из любителей прорвался в высшую лигу.
Факт: футбольный клуб «Спартак-Чукотка» снялся с турнира после первого круга.
Где сейчас: «Сокол» в ПФЛ, «Спартак-Чукотка» ждет возрождения по инициативе Романа Абрамовича.
2001 – «Шинник»
Вместе с Ярославлем в элиту вернулся и «Уралан».
Факт: Олег Терехин снова зажег в пердиве – 15 голов за «Кубань».
Где сейчас: «Шинник» вот-вот вернется в ФНЛ под руководством Вадима Евсеева.
2002 – «Рубин»
«Черноморец» отстал всего на два очка, но тоже вышел в Премьер-лигу.
Факт: «Динамо» из Санкт-Петербурга финишировало на четвертой строчке, но из-за нарушения правил выдачи легионерам российских паспортов с команды сняли 19 очков. Так команда уже по окончании турнира опустилась на 16-е место.
Где сейчас: «Рубин» – постоянный участник РПЛ и дважды чемпион России.
2003 – «Амкар»
Весь сезон шла плотная борьба за два первых места. Пермяки набрали 87 очков, «Кубань» – 86, «Томь» и «Терек» – по 85.
Факт: гол, который вывел «Амкар» в Премьер-лигу, забил Константин Генич.
Где сейчас: «Амкар» возрожден в ПФЛ, Генич комментирует на «Матч ТВ» и шутит в «Коммент.Шоу».
2004 – «Терек»
В РФПЛ вышли сразу два дебютанта: команды из Грозного и Томска.
Факт: «Терек» набрал 100 очков, а Андрей Федьков забил больше половины голов команды – 38 из 70. В том же году клуб выиграл Кубок России.
Где сейчас: «Ахмат» мечтает о еврокубках. Именем Андрея Федькова названа улица в Аргуне.
2005 – «Луч-Энергия»
Финишировавший вторым «Спартак» из Нальчика опередил КАМАЗ всего на два очка.
Факт: во время матча махачкалинского «Динамо» с «Кубанью» на игрока краснодарцев Константина Зуева напало «неустановленное лицо». Гости согласились продолжить встречу только после телефонного звонка и гарантий безопасности от Николая Толстых. Но матч все равно переиграли – в «Лужниках» «Кубань» выиграла 1:0, хотя в Махачкале проиграла 2:3.
2006 – «Химки»
«Кубань» вернулась в РФПЛ со второго места.
Факт: форвард «Урала» Евгений Алхимов стал лучшим бомбардиром турнира второй год подряд. Правда, в 2005-м он забивал за читинский «Локомотив».
Где сейчас: «Химки» борются за выживание в РПЛ.
2007 – «Шинник»
Компанию ярославцам в повышении составил «Терек».
Факт: рязанский «Спартак-МЖК» снялся с турнира после первого круга.
2008 – «Ростов»
И снова «Кубань» вышла в РФПЛ, после чего ее прозвали «командой-лифтом».
Факт: с иркутской «Звезды» сняли 18 очков за неоплаченные трансферы. Сезон команда решила не доигрывать и снялась за четыре тура до конца.
Где сейчас: «Ростов» возглавил Валерий Карпин и снова совмещает со сборной.
2009 – «Анжи»
Еще в элиту поднялись «Сибирь» и «Алания», которая заменила расформированную «Москву».
Факт: первый сезон «Краснодара» в первом дивизионе.
2010 – «Кубань»
В последнем сезоне Первого дивизиона наверх поднялись также нижегородская «Волга» и «Краснодар», заменивший в РФПЛ «Сатурн».
Факт: шесть матчей и.о. главного тренера «Динамо» из Санкт-Петербурга был 23-летний Григорий Михалюк.
Где сейчас: искусственная «Кубань» (бывший «Урожай») – в ФНЛ, тру-«Кубань» (с логотипом, цветами и фанатами) – в краевом первенстве.
Первые легионеры «Зенита», хет-трик Кириченко, «Торпедо-ЗИЛ», «Уралан», «Сокол». 20 лет назад стартовал первый розыгрыш РПЛ
🔙 РПЛ стартовала 20 лет назад – с гола бразильца, которого все забыли. Еще Кириченко делал хет-трик, Семак удалялся, Цымбаларь раздавал ассисты
Фото: fckamaz.ru; fc-baltika.ru; vk.com/ultras_action; fc-anji.ru; fc-amkar.org; twitter.com/radioutkin; rubin-kazan.ru; twitter.com/RetroTerritory; shinnik.com; РИА Новости/Сергей Пивоваров, Сергей Расулов, Геннадий Светланов, Максим Богодвид
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