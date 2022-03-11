Неделю назад возобновилась ФНЛ. Само собой, с шумом: два матча отменили в последний момент из-за неудовлетворительного состояние полей на стадионах в Липецке и Воронеже.

Все это напомнило веселые времена до ФНЛ. Старая добрая Первая лига, а с 1998-го – Первый дивизион! Давайте вспомним всех победителей олдскульного турнира?

Многие из них незаслуженно забыты – готовьтесь, что в какой-то момент вырвется слеза ностальгии!

1992 – «Жемчужина-Амерус Энтерпрайзис», «Луч», «КАМАЗ»

Изначально второй эшелон российского футбола был разделен на зоны, поэтому в вышку поднялись сразу три команды.

Факт: лучшим бомбардиром турнира с 27 голами стал форвард саратовского «Сокола» Олег Терехин.

Где сейчас: «Жемчужина» – в чемпионате Краснодарского края, «Луч» – в первенстве Приморского края, «КАМАЗ» – в ФНЛ, Терехин работает в «Кубани».

1993 – «Лада», «Черноморец», «Динамо-Газовик»

В 1993 году провели переходный турнир между победителями зон Первой лиги и аутсайдерами Высшей. По его итогам Тольятти и Тюмень вышли в элиту, а Новороссийск не сумел.

Факт: в восточной зоне участвовало 16 клубов. А теперь гляньте, сколько профессиональных клубов в Сибири и на Дальнем востоке в 2022-м.

Где сейчас: «Лада», «Черноморец» и «Тюмень» рубятся в ПФЛ.

1994 – «Черноморец»

«Ростсельмаш» поднялся в вышку со второго места.

Факт: футбольный клуб «Эрзу» (Грозный) снялся в начале второго круга. Началась война.

1995 – «Балтика»

В конце 1994 года Высшую лигу расширили, поэтому вместе с Калининградом путевку взяли «Зенит» и «Лада».

Факт: занявший седьмое место в чемпионате России-1992 «Асмарал» закончил сезон-1995 на последней строчке – 22-й.

Где сейчас: «Балтика» мечтает об РПЛ, но пока даже современный стадион не помогает выбраться из ФНЛ.

1996 – «Динамо-Газовик»

«Шинник» и «Факел» тоже пошли на повышение.

Факт: новосибирский «Чкаловец» пропустил 102 гола.

1997 – «Уралан»

Вышку сократили до 16 клубов, поэтому в 1997-м уходил наверх только победитель первого дивизиона. Липецкий «Металлург» отстал от элистинского клуба на восемь очков.

Факт: «Уралмаш», выступавший в элите еще в 1996-м, вылетел во вторую лигу.

Где сейчас: в 2021 году «Уралан» играл в третьем дивизионе.

1998 – «Сатурн»

Турнир наконец-то обрел закрепившиеся на долгие годы формат с двумя командами, которые выходят в высшую лигу. В 1998-м второе место взял нижегородский «Локомотив».

Факт: лучшим бомбардиром стал нападающий «Арсенала» Андрадина. Бразилец забил 27 голов.

Где сейчас: «Сатурн» рубится в ПФЛ.

1999 – «Анжи»

«Факел» весь сезон сражался с «Соколом» за второе место и в итоге опередил саратовцев на три очка.

Факт: «Спартак-Орехово» одержал всего две победы в 42 матчах.

Где сейчас: «Анжи» играет в ПФЛ, «Спартак-Орехово» под названием «Знамя труда» там же.

2000 – «Сокол»

Созданный в 1997-м «Торпедо-ЗИЛ» стал вторым и за четыре сезона из любителей прорвался в высшую лигу.

Факт: футбольный клуб «Спартак-Чукотка» снялся с турнира после первого круга.

Где сейчас: «Сокол» в ПФЛ, «Спартак-Чукотка» ждет возрождения по инициативе Романа Абрамовича.

2001 – «Шинник»

Вместе с Ярославлем в элиту вернулся и «Уралан».

Факт: Олег Терехин снова зажег в пердиве – 15 голов за «Кубань».

Где сейчас: «Шинник» вот-вот вернется в ФНЛ под руководством Вадима Евсеева.

2002 – «Рубин»

«Черноморец» отстал всего на два очка, но тоже вышел в Премьер-лигу.

Факт: «Динамо» из Санкт-Петербурга финишировало на четвертой строчке, но из-за нарушения правил выдачи легионерам российских паспортов с команды сняли 19 очков. Так команда уже по окончании турнира опустилась на 16-е место.

Где сейчас: «Рубин» – постоянный участник РПЛ и дважды чемпион России.

2003 – «Амкар»

Весь сезон шла плотная борьба за два первых места. Пермяки набрали 87 очков, «Кубань» – 86, «Томь» и «Терек» – по 85.

Факт: гол, который вывел «Амкар» в Премьер-лигу, забил Константин Генич.

Где сейчас: «Амкар» возрожден в ПФЛ, Генич комментирует на «Матч ТВ» и шутит в «Коммент.Шоу».

2004 – «Терек»

В РФПЛ вышли сразу два дебютанта: команды из Грозного и Томска.

Факт: «Терек» набрал 100 очков, а Андрей Федьков забил больше половины голов команды – 38 из 70. В том же году клуб выиграл Кубок России.

Где сейчас: «Ахмат» мечтает о еврокубках. Именем Андрея Федькова названа улица в Аргуне.

2005 – «Луч-Энергия»

Финишировавший вторым «Спартак» из Нальчика опередил КАМАЗ всего на два очка.

Факт: во время матча махачкалинского «Динамо» с «Кубанью» на игрока краснодарцев Константина Зуева напало «неустановленное лицо». Гости согласились продолжить встречу только после телефонного звонка и гарантий безопасности от Николая Толстых. Но матч все равно переиграли – в «Лужниках» «Кубань» выиграла 1:0, хотя в Махачкале проиграла 2:3.

2006 – «Химки»

«Кубань» вернулась в РФПЛ со второго места.

Факт: форвард «Урала» Евгений Алхимов стал лучшим бомбардиром турнира второй год подряд. Правда, в 2005-м он забивал за читинский «Локомотив».

Где сейчас: «Химки» борются за выживание в РПЛ.

2007 – «Шинник»

Компанию ярославцам в повышении составил «Терек».

Факт: рязанский «Спартак-МЖК» снялся с турнира после первого круга.

2008 – «Ростов»

И снова «Кубань» вышла в РФПЛ, после чего ее прозвали «командой-лифтом».

Факт: с иркутской «Звезды» сняли 18 очков за неоплаченные трансферы. Сезон команда решила не доигрывать и снялась за четыре тура до конца.

Где сейчас: «Ростов» возглавил Валерий Карпин и снова совмещает со сборной.

2009 – «Анжи»

Еще в элиту поднялись «Сибирь» и «Алания», которая заменила расформированную «Москву».

Факт: первый сезон «Краснодара» в первом дивизионе.

2010 – «Кубань»

В последнем сезоне Первого дивизиона наверх поднялись также нижегородская «Волга» и «Краснодар», заменивший в РФПЛ «Сатурн».

Факт: шесть матчей и.о. главного тренера «Динамо» из Санкт-Петербурга был 23-летний Григорий Михалюк.

Где сейчас: искусственная «Кубань» (бывший «Урожай») – в ФНЛ, тру-«Кубань» (с логотипом, цветами и фанатами) – в краевом первенстве.

Фото: fckamaz.ru; fc-baltika.ru; vk.com/ultras_action; fc-anji.ru; fc-amkar.org; twitter.com/radioutkin; rubin-kazan.ru; twitter.com/RetroTerritory; shinnik.com; РИА Новости/Сергей Пивоваров, Сергей Расулов, Геннадий Светланов, Максим Богодвид