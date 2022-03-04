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15 лет назад Кержаков провел лучший матч в еврокарьере: вместе с Дани Алвесом сломал «Барсу» Роналдиньо

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С начала карьеры Александр Кержаков не скрывал мечты о топовом чемпионате. В 2006-м Кержакову было 23 года, в апреле он оформил 100-й гол за «Зенит», добрался вместе с командой до 1/4 финала Кубка УЕФА, где забил «Севилье» на «Рамон Санчес Писхуан».

Петербуржцы играли с испанцами еще и на групповом этапе того же розыгрыша: Керж сделал дубль на «Петровском» и принес команде важнейшую победу 2:1. Те матчи убедили «Севилью», что ей нужен этот молодой российский форвард.

Но летом на Пиренеи Кержакова не отпустили. Главным тренером «Зенита» стал Дик Адвокат, команда нуждалась в серьезной перестройке, поэтому руководство отказалось продавать главный актив и кумира болельщиков. Кержаков открыто выражал недовольство, все чаще оставался на скамейке и за лето-осень 2006-го забил всего дважды.

Кержаков все-таки переехал за 5 млн евро и забил во втором матче

Зимой президент «Зенита» Сергей Фурсенко сдался и одобрил трансфер: 28 декабря 2006 года Кержаков стал футболистом «Севильи» с контрактом на 5,5 лет. Петербужцы получили 5 млн евро, которые тут же потратили на покупку Павла Погребняка.

В атаке действующего обладателя Кубка УЕФА зажигали Фредерик Кануте и Луис Фабиано, а на подмогу всегда был готов броситься Эрнесто Чевантон. Кержаков дебютировал 21 января 2007 года, выйдя на замену за 12 минут до конца матча с «Вильярреалом».

А забил уже во втором матче! Через неделю после дебюта вышел в старте в гостевой встрече с «Леванте», сразу отдал голевую на Кануте, а во втором тайме отличился и сам.

В конце февраля Кержаков принес «Севилье» победу над «Стяуа» в 1/16 финала Кубка УЕФА, а 3 марта 2007 года на «Рамон Санчес Писухан» приехала «Барселона». Нет, не так. Ярчайшая «Барселона» Франка Райкарда, действующий победитель Лиги чемпионов и чемпион Испании.

Матч против «Барсы» Роналдиньо: гол с паса Дани Алвеса и заработанный для бразильца штрафной

Роналдиньо открыл счет уже на 17-й минуте – это был 17-й гол бразильца в чемпионате. В середине первого тайма для хозяев все стало совсем грустно – пенальти, Ронни у точки. Но Андрес Палоп потащил и оставил «Севилью» в игре.

Кержаков оценил старания кипера и не дал их обесценить. На 39-й минуте получил передачу от Дани Алвеса, в фирменном стиле резко развернулся и отправил мяч в дальний угол ворот Виктора Вальдеса. Стадион и комментатор просто сошли с ума!

Звезды «Барселоны» приуныли. На 60-й минуте поймавшего кураж Кержакова сбили перед штрафной, и Дани Алвес прямым ударом установил финальный счет – 2:1!

«Популярности этот гол мне добавил, это точно, – рассказывал Кержаков. – В Севилье меня и раньше узнавали, но теперь подобные вещи стали происходить в других городах. В расположение сборной России я улетал из Мадрида, и работник таможни, прочитав в паспорте мою фамилию, расплылся в улыбке – мол, парень, я знаю, кто ты такой. А водитель автобуса, отвозившего меня в аэропорт, оказался поклонником «Атлетико». Едва увидев меня, он подмигнул и сказал: «Севилья» – классная команда».

Следующую победу над «Барсой» в Ла Лиге «Севилья» одержала только в 2015-м. А 4 марта 2007 года благодаря российскому форварду и бразильскому защитнику клуб из Андалусии вышел в лидеры чемпионата Испании.

По итогам сезона «Севилья» стала третьей. Но не это главное. Команда Хуанде Рамоса вдобавок выиграла Кубок Испании и второй раз подряд взяла Кубок УЕФА. В четвертьфинале Керж забил победный гол «Тоттенхэму» (2:1), а в финале с «Эспаньолом» вышел на замену на 64-й минуте.

В серии пенальти поучаствовать не успел: несмотря на промах Алвеса, «Севилья» закончила серию победой в отведенные пять ударов.

Всего Керж провел за «Севилью» 43 матча, забил 11 голов и сделал 4 ассиста. В среднем на один забитый мяч у него уходило 203 минуты.

А чемпионат Испании-2006/07 выиграл «Реал». «Барселона» набрала столько же очков и была лучшей и по забитым (78, у «Мадрида» – 66, у «Севильи» – 64), и по пропущенным (33, у «Реала» – 40, у «Севильи» – 35), но уступила по личным встречам.

Это был последний мощный сезон великолепной команды Райкарда. В следующем сезоне «Барса» стала третьей, и голландца уволили. Его место занял Пеп Гвардиола.

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Фото: afpforum.com/East News/AFP PHOTO/ JOSE LUIS ROCA; Gettyimages.ru/Ryan Pierse

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