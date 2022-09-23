Казахстан – Беларусь 2:1: тактический разбор исторической победы

Домашние заготовки Адиева сыграли важную роль.

Перед матчем было ощущение, что Казахстан – безоговорочный фаворит данного матча. И дело вовсе не в кадровых проблемах сборной Беларуси, фактора искусственного газона или ожидаемого аншлага на трибунах. Дело в психологии победителя, которую прививают казахстанским сборникам в тренерском штабе Адиева.

Магомед Мусаевич не любитель преподносить сюрпризы, поэтому на игру с белорусами вышел тот же состав, что и на июньские матчи. Исключением стало появление в старте Бактиера Зайнутдинова, чье присутствие на поле не должно вызывать сомнений.

Скриншоты – InstatScout

Как обычно, по задумке тренерского штаба огромную роль в игре сборной Казахстана сыграли латерали: слева – Ян Вороговский, справа – Михаил Габышев. Суету в центре должна была наводить связка полузащитников Зайнутдинов-Тагыберген-Дарабаев. Причем у каждого из них на поле были свои функции и задачи, которые они выполнили успешно. Впереди сыграли два прессинг-оружия — Аймбетов и Оразов.

Первый тайм получился примерно равным и по игре, и по моментам. Казахстан, соблюдая баланс, во всех линиях, пытался атаковать через фланги, используя наигранные комбинации и забросы за спину. Периодами хозяева включали довольно серьезный прессинг, который, без сомнения, также был отработан в ходе подготовки к игре.

Габышев раз за разом активно подключался к атакам: иной раз создавалась иллюзия того, что левый фланг сборной не работал, хотя согласно статистическим данным именно Ян Вороговский пробежал больше всех среди игроков сборной Казахстана — 11 500 метров. Сей факт можно объяснить тем, что правый фланг обороны сборной Беларуси справлялся со своей задачей лучше, чем левый. Более того на позиции правого защитника сыграл игрок «Астаны» Денис Поляков, который, вероятно, лучше знает сильные качества своих оппонентов. Тем не менее, Вороговский проделал большой объем беговой работы без мяча и был вовлечен в игру не хуже других казахстанцев.

В позиционной атаке Казахстана латерали поднимались на линию нападающих, а их зоны заполняли Зайнутдинов и Тагыберген — они должны были начинать атаки с этих позиций. Кстати, лучшим по продвижению мяча в состав Казахстана стал Асхат – он совершил 34 точных передач вперед, 22 передачи в финальную треть и 9 точных передач в штрафную. Тагыберген исполнил роль Пирло – без объема беговой работы, но с дирижированием из глубины поля.

Первый гол Казахстана – плод наигранной комбинации. Дарабаев великолепно открывается между линиями и получает пас от Малого. Перед тем, как получить мяч, Аслан бросает взгляд на Аймбетова, таким образом он уже знает, куда дальше направить мяч. Абат под прессингом защитника успевает отдать пас на Оразова, а Рамазан в тот миг включает режим Иньесты и разрезающей передачей выводит Габышева на ударную позицию, который подключился по темпу атаки и успешно решил эпизод в пользу Казахстана – 1:0. Чтобы забить этот гол, хозяевам потребовалось ровно 10 передач.

Один из примеров контратак сборной Беларуси через левый фланг.

Футболисты белорусской сборной отвечали и делали это довольно остро. Больше всего пострадал правый фланг обороны Казахстана. Гости ловили хозяев в контратаках, пользуясь тем, что Габышев при подключениях бежал до ворот соперника, но возвращаться назад вовремя не успевал. В такие моменты Михаила должны были страховать опорники, но пару раз полузащитники прозевали выпады игроков белорусской сборной. Также соперник явно знал, что правый центральный защитник Сергей Малый уступает в дистанционной скорости нападающим. Несколько раз сборная Беларуси этим успешно пользовалась.

Но больше всего угроз доставили стандарты сборной Беларуси. При помощи одного из них соперник и сравнял счет. После, казалось бы, безобидного фола Аймбетова в центре поля левый защитник Кирилл Печенин здорово подал в штрафную, где мяч каким-то образом миновал всех футболистов в желтой форме и встретился с Савицким, который опередил Игоря Шацкого.

Во втором тайме сборная Беларуси заметно подсела. Казахстан продолжал гнуть свою линию по сценарию. В ход пошли стандарты и все тот же проработанный прессинг. С угловых были моменты у Аймбетова, который пробил выше, а также у Малого — Сергею не хватило несколько десятка сантиметров чтобы отправить мяч в пустые ворота.

Во второй половине игры общее количество опасных моментов и активности в финальной трети стало меньше с обоих сторон, но в конце второго тайма не покидало ощущение того, что Казахстан наиграет на один голевой момент, который даст возможность забить второй гол.

Победный гол Казахстана состоялся на 79-й минуте игры. Помог грамотный прессинг хозяев поля, в котором ключевую роль сыграл Зайнутдинов. Беларусь разыгрывала атаку от своих ворот, в ходе чего мяч был адресован центральному полузащитнику Яблонскому, которого и накрыл Бахтиер. В момент розыгрыша Яблонский оторвался от Зайнутдинова на несколько метров, но трудолюбивый Бахтиер успел накрыть соперника. На отскок реагирует Аймбетов, который ждет подключения Зайнутдинова и отправляет мяч в штрафную Беларуси, откуда казахстанский хавбек расстреливает ворота Егора Хаткевича.

После гола словил себя на мысли, что если бы в данном эпизоде на ударной позиции оказался футболист-правша, то взятия ворот могло и не быть. Дело в том, что Зайнутдинов перед ударом сначала грамотной игрой корпусом помешал Яблонскому прервать передачу, а затем родной левой ногой нашел единственное верное решение в эпизоде, пробив в ближний от Хаткевича угол ворот.

Немного статистики сборной Казахстана:

Лучшие по общему количеству пробега:

1. Вороговский – 11 500 м

2-3. Аймбетов – 11 000

2-3. Зайнутдинов – 11 000

Лучшие по общему количеству рывков и спринтов:

1. Оразов – 77

2. Зайнутдинов – 74

3. Вороговский – 64

Лучшие по общему количеству точных передач в финальную треть:

1. Тагыберген – 22

2. Оразов – 13

3. Дарабаев – 11

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола;

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