Черная полоса Бразилии – пять ЧМ без медалей. Впервые в истории

Снова вылет в четвертьфинале.

Бразилия проиграла Хорватии в серии пенальти – и в четвертый раз за последние 5 чемпионатов мира вылетела в четвертьфинале. Дома в 2014-м дошли до матча за третье место, но и там проиграли.

Так оформилась черная полоса Бразилии на чемпионатах мира – 20 лет без медалей . Такое с самой титулованной сборной мира впервые.

На графике видно, что предыдущий неудачный период пришелся на 80-е. Тогда сборная Зико и Сократеса два раза оставалась без медалей – в 1982-м не прошли второй групповой этап (по сути тот же четвертьфинал), в 1986-м вылетели от Франции в дополнительное время.

В 1990-м обновленную сборную в 1/8 финала остановила Аргентина, которая потом вышла в финал. Но звезды той команды – Ромарио, Бебето, Дунга – уже через 4 года выиграли чемпионат мира в США.

А вот в XXI веке у сборной Бразилии пока есть проблемы. Золотое поколение Роналдо взяло серебро и золото, но с них же и началась черная полоса в 2006-м. Все игроки той команды уже закончили, сборная несколько раз обновилась, но так и остается без финалов. Высшее достижение поколения Неймара – четвертое место на домашнем ЧМ.

Уже 20 лет не могут стать гексакампеонами.

Топовое фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, Matthew Childs