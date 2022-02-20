Разборки в олимпийском Пекине
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Итоговый медальный зачет Олимпиады: исторические 16 золотых Норвегии, Россия обновила свой рекорд по количеству медалей – 32

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Мы две недели следили за медальным зачетом Пекина-2022 – теперь время подвести итоги. 

Золотой зачет уверенно выиграла Норвегия. Германия закончила рядом, но превосходство норвежцев не вызывало сомнений. Утром воскресенья эффектную точку поставила Тереза Йохауг, победив в лыжном масс-старте и взяв свою третью золотую медаль Пекина.

Россия с 6 золотыми закончила на 9-м месте.

Полный медальный зачет всех участников Олимпиады-2022

• По общему количеству наград Россия – вторая. Больше только у норвежцев. Хозяева Олимпиады китайцы – 11-е (15 медалей).

• Для Норвегии Пекин-2022 стал историческим успехом. Переписан рекорд зимних Олимпиад по золотым медалям – 16. Первое место до этого делили Норвегия и Германия (по 14 золотых в Пхенчхане-2018) и Канада-2010 (14). 

Золотой максимум России – 11 медалей (Сочи-2014 и Лиллехаммер-1994). Мы еще поговорим об этом.

• Количественно Россия выдала лучший результат за все время – 32 награды. Прежде самыми урожайными были все те же Сочи-2014 и Лиллехаммер-1994.

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В плане золота те Игры по-прежнему вне конкуренции.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Милане.

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