Медальный зачет Олимпиады: Норвегия досрочно победила, Россия взяла четыре медали (жаль, только одно золото)

Хороший улов.

Предпоследний день Пекина-2022 подарил России сразу четыре медали – золото, два серебра и бронзу.

Напоминаем про виджет – на него можно кликнуть и получить информацию о медалях каждой страны. Все обновляется в реальном времени, так что результаты всегда актуальны.

🥇 🥈 Лыжи – главный наш вид на этой Олимпиаде. Только один Александр Большунов покидает Пекин в статусе 3-кратного олимпийского чемпиона! Теперь выиграл марафон, сокращенный до 28 км из-за мороза, Иван Якимушкин взял серебро, Клэбо сошел с дистанции.

🥈🥉 В турнире спортивных пар тоже сразу два подиума. Евгения Тарасова/Владимир Морозов завоевали серебро, Анастасия Мишина/Александр Галлямов – бронзу. Победили китайцы Суй/Хань – с отрывом всего в 0,63 балла. Все призеры побили личные рекорды.

🇷🇺 Россия осталась на восьмом месте, но переступила порог в 30 медалей – по общему количеству наград мы уступает только Норвегии (31 против 35). Но в золоте проигрываем многим.

🇳🇴 Норвегия уже победила в общем зачете: 15 золотых против 11 у Германии. Тройку замыкает Китай с 9 золотыми.

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel