Разборки в олимпийском Пекине
Блог

Медальный зачет Олимпиады: Норвегия досрочно победила, Россия взяла четыре медали (жаль, только одно золото)

Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Александр Большунов Александр Большунов
лыжные гонки
Евгения Тарасова Евгения Тарасова
Иван Якимушкин Иван Якимушкин
Александр Галлямов Александр Галлямов
Владимир Морозов Владимир Морозов
Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Прочие Прочие

Хороший улов.

Предпоследний день Пекина-2022 подарил России сразу четыре медали – золото, два серебра и бронзу.

Напоминаем про виджет – на него можно кликнуть и получить информацию о медалях каждой страны. Все обновляется в реальном времени, так что результаты всегда актуальны.

🥇 🥈 Лыжи – главный наш вид на этой Олимпиаде. Только один Александр Большунов покидает Пекин в статусе 3-кратного олимпийского чемпиона! Теперь выиграл марафон, сокращенный до 28 км из-за мороза, Иван Якимушкин взял серебро, Клэбо сошел с дистанции.

🥈🥉 В турнире спортивных пар тоже сразу два подиума. Евгения Тарасова/Владимир Морозов завоевали серебро, Анастасия Мишина/Александр Галлямов – бронзу. Победили китайцы Суй/Хань – с отрывом всего в 0,63 балла. Все призеры побили личные рекорды.

🇷🇺 Россия осталась на восьмом месте, но переступила порог в 30 медалей – по общему количеству наград мы уступает только Норвегии (31 против 35). Но в золоте проигрываем многим.

🇳🇴 Норвегия уже победила в общем зачете: 15 золотых против 11 у Германии. Тройку замыкает Китай с 9 золотыми.

🥇🥇🥇 Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?

Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы

Как лыжи стали главным зимним спортом России? 11 медалей на Олимпиаде, занимается больше миллиона человек, а еще – здесь побороли допинг

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные