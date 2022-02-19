⭐️ Большунов в золотых ботинках после гонки и на пьедестале. Заслужил!

Александр Большунов – трехкратный олимпийский чемпион. Он преодолел 28 км сокращенного марафона за 1 час 11 минут 32,7 секунды и на пять секунд опередил еще одного россиянина Ивана Якимушкина.

Да, Большунов не стал королем лыж из-за погоды, но сейчас это не так важно.

Зацените чемпионские ботинки Александра.

Надел их сразу после финиша и пошел принимать поздравление уже в золотом наряде.

Ну красота!

На этих Играх у Большунова пять медалей! Золото в скиатлоне, эстафете, марафоне, серебро в «разделке» и бронза в командном спринте. А вообще Большунов брал медали во всех гонках Игр, в которых выходил на старт – 2 Олимпиады, 9 гонок, 9 медалей!

Большунов после гонки не занимает трон – впереди еще много работы

«Я не считаю себя королем лыж, – сказал Александр в эфире «России 1». – Сегодня должны были бежать 50 км, но из-за погодных условий сократили, потому что с утра был сильный ветер, мороз. Но когда сейчас бежали, я скажу, что можно было и 50 бежать, потому что было не так холодно и ветер чуть-чуть поменьше стал. Погодные условия сегодня были на грани, но 50 можно было все-таки бежать.

Но удалось и 30 выиграть, поэтому я очень рад, потому что это реально феноменальный результат.

Не знаю, норвежцы вообще хотели 15 км заказывать, но это уже слишком мало было бы, хорошо, что 30 бежали.

Недосягаемый? Сегодня – может быть, но завтра уже наступает следующий день, нужно начинать все по новой. Будем стараться, дальше тренироваться, тем более еще есть куда стремиться».

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Lindsey Wasson, Hannah Mckay