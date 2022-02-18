Разберет ли Большунов норвежцев в марафоне, а три российские пары – одну китайскую в фигурке? Главные вопросы предпоследнего дня на Олимпиаде-2022

До финишной черты на Олимпиаде-2022 осталось всего два дня – вы тоже не заметили, как пронеслись предыдущие четырнадцать?

Давайте наслаждаться ее финальными метрами – суббота будет крайне интересной.

Главное

Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт. Свободный стиль. 9:00📺 Россия 1

Лыжные гонки приберегли самое мощное зрелище напоследок: снежная китайская степь, пронизывающий ветер – и 50 километров бесконечной дистанции, которую нужно преодолеть в толпе с соперниками, готовыми столкнуть любого в буерак на повороте.

Мы помним, чем обернулся финиш полтинника на прошлогоднем ЧМ, когда Клэбо сунулся под лидировавшего Большунова. Оглушительная коллизия, упущенное золото и обновление правил, которые все равно можно трактовать как угодно.

Командная тактика может стать фактором, который спасет норвежцев от лыжного провала в Пекине-2022 – тащить Клэбо и друг друга до финиша будут Симен Хегстад Крюгер, Шюр Рете и Ханс Кристер Холунн.

Россияне, похоже, будут привычно биться со снежными викингами в одиночку: на старте Александр Большунов, Иван Якимушкин, Денис Спицов и Артем Мальцев.

Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. 14:00 📺 Россия 1

Фигурное катание шумно шагает по Олимпиаде: пары – последний и, казалось бы самый тихий вид, но после произвольной здесь будет жарко.

По итогам короткой лидирует супердуэт из Поднебесной Веньцзин Суй и Цун Хань – домашние стены помогли им установить мировой рекорд.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов - неожиданно вторые в ничтожных 0,16 балла от китайцев. Наша пара приехала в Пекин с мощным бэкграундом из прошлого (два серебра и бронза чемпионатов мира) и незажившей раной Пхенчхана-2018, где они стали только четвертыми.

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов превосходно откатали короткую программу, но пока лишь третьи с отставанием в 1,65 баллов от тех же китайцев. Сохраняем спокойствие – на чемпионате мира россияне обыграли всех как раз в произвольной. Главное, не совершить ошибок из командного проката.

Выступление Александры Бойковой и Дмитрия Козловского не обошлось без «желтых квадратиков» за поддержку и тодес – проигрыш третьему месту более 4 баллов. Но и их рано вычеркивать из подиумных разборок.

Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт. 10:00, 11:30. Женщины. Масс-старт. 10:45, 12:00📺 Матч ТВ

Общий старт, толкотня, скорость под 60 км/ч в гонке спортсменов, вооруженных острыми лезвиями на ногах – конькобежный спорт бывает и таким.

Серебряные медалисты Пекина в командной гонке Даниил Алдошкин и Руслан Захаров побегут за новыми наградами. Руслану контактные гонки привычнее по прошлому из шорт-трека – в этом сезоне он второй в Кубке мира после бельгийца Барта Свингса с двумя подиумами. Желательно, чтобы в финальный забег пробрался и Даниил – вместе веселее.

У женщин за медали будут бороться Елизавета Голубева (четвертая в Кубке мира) и Елена Сохрякова в запредельной конкуренции с канадкой Ивани Блонден, итальянкой Франческой Лоллобриджидой и хозяйкой катка Го Дань. Не сбрасываем со счетов традиционно прекрасных на коньках (и не только) голландок во главе с Ирен Схаутен.

Бобслей Мужчины. Четверки. 1й, 2-й заезды. 4:30, 6:05. Женщины. Двойки. 3й, 4-й заезды. 15:00, 16:30 📺 Матч ТВ

Если у вас оставались сомнения в практической значимости бобслея, значит вы никогда не выталкивали в метель автобусы из сугробов, чтобы успеть на работу. Парни из бобслейной сборной умеют не просто разгонять свой транспорт, но и быстро упаковываться в салон по ходу движения – пилоту остается лишь четко пройти виражи и доставить пассажиров на финиш.

Ростислав Гайтюкевич в этой роли обнадежил Россию в двойках (3-е место после двух попыток), но не справился во второй день. Новый шанс будет в четверках – за спиной Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев, а в соперниках, конечно, немцы.

Второй российский квартет поедет в таком составе: Максим Андриянов Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев, Дмитрий Лопин.

Женская бобслейная колонна уже провела два зачетных спуска: Надежда Сергеева и Юлия Беломестных идут девятыми, уступая 1,89 секунды лидеру Лауре Нолте из Германии. До подиума тоже далеко – чуть более секунды.

Анастасия Макарова и Елена Мамедова только 14-е.

Смотрим в оба

Хоккей. Мужчины. Матч за бронзовую медаль. Словакия – Швеция. 16:10📺 Матч ТВ

Россияне забросили шведам на один буллит больше в драматичном полуфинале, отправив «Тре Крунур» воевать за бронзу со сборной Словакии, которая после сенсационной победы над США не справилась с финнами. В их предыдущей схватке на групповой стадии победа досталась шведам – счетом 4:1.

Остроты реваншу добавляет тот факт, что словаки еще никогда не брали медали на Играх, а предыдущий шанс упустили в 2010-м в бронзовом матче с финнами. Упустить еще один исторический шанс будет обидно.

Ну а долгожданный финал – в воскресенье.

Горнолыжный спорт. Смешанный командный турнир. 6:00📺 Матч! Арена

Для укрепления гендерного равенства не обошлось без смешанной дисциплины и в горных лыжах – это параллельный командный слалом со скоротечными спусками, четверкой спортсменов от каждой страны и очными дуэлями на счет.

Четыре года назад в Пхенчхане золото досталось Швейцарии – они в фаворитах и сейчас. Наши, не блиставшие в личных спусках, тоже в деле: Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова, Александр Андриенко и Иван Кузнецов погоняются в 1/8 финала с итальянцами.

А вдруг и здесь дождемся чудес?

Керлинг. Мужчины. Финал. Швеция – Великобритания. 9:05. 📺 Матч ТВ Женщины. Бронзовый матч. Швеция – Швейцария 15:05 📺 Матч! Игра

Время разбрасывать камни и протирать перед ними лед – таков удел финалистов мужского керлинга в Китае. За золото схлестнутся шведы-шваброведы и британцы-гранитометанцы. Скандинавы на прошлых Играх уступили в решающем матче сборной США – есть возможность подняться.

Женская сборная Швеции в субботу тоже сыграет, но только за бронзу – против Швейцарии.

Одной строкой

Фристайл Мужчины. Хафпайп. 4:30 📺 Матч! Арена

Наслаждаемся финальными заездами в хаф-пайпе у мужчин – без россиян, но с острым желанием вовремя спрятать камеру от пролетающего над головой лыжника.

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Edgar Su, Brian Snyder, Denis Balibouse, Evelyn Hockstein; globallookpress.com/Soenar Chamid/AFLO; Gettyimages.ru/David Ramos