«Ледовая фея, я хочу, чтобы у меня все получилось в программе». Милое письмо 6-летней Камилы Валиевой

Вокруг Камилы Валиевой не утихает драма, но в то же время находится место и приятным сюжетам. В распоряжении казанского медиа «БИЗНЕС Online» оказалась записка фигуристки, которую она составила в шестилетнем возрасте.

«Ледовая фея, я хочу, чтобы у меня все получилось в программе. Валиева Камила», – простой, но понятный посыл в коротком тексте. В подписи между фамилией и именем поставлен восклицательный знак.

Письмо сохранила Ксения Иванова – первый тренер Камилы еще в казанском дворце спорта. Валиева жила в Казани до 7 лет, пока семья не перебралась в Москву. Именно в Татарстане она начала заниматься фигурным катанием – в 3,5 года. В школу олимпийского резерва брали с шести, поэтому до этого возраста девочка каталась в спортивно-оздоровительной группе.

Однажды тренер рассказала ученикам о ледовой фее, которая исполняет желания. Нужно всего лишь зафиксировать мечту на бумаге. «Она все схватывала на лету. Зная, как много в нее вкладывает мама, я понимала, что из нее может вырасти большой фигурист», – говорила Иванова.

Сама Камила в открытом письме на Sports.ru вспоминала о том времени так: «Сначала мама позвонила в секцию художественной гимнастики, но для этого спорта я оказалась слишком маленькой. На фигурное катание записаться было проще – хватило обещания стараться на тренировках и не грызть лед.

На гимнастику через год меня все-таки отдали. А вдобавок к ней записали в балетную школу. Правда, от всех секций постепенно пришлось отказаться ради фигурного катания, но растяжка у меня именно с тех времен. Лед я выбрала по двум причинам: мне очень нравились вращения и моя тренер Ксения Семеновна Иванова, которая учила нас новым элементам.

Первая тренировка на катке стала настоящим испытанием: я постоянно падала, вставала, снова падала – а к вечеру у меня поднялась температура. Даже со своих дебютных соревнований я помню только то, что очень сильно замерзла, пока ждала награждения.

Зато в память врезалась поездка в Москву с моей первой настоящей программой под «Валенки». За победу мне вручили огромный кубок – в половину моего роста – и, кажется, тогда я поняла, что мне нравится соревноваться».

Валиева давно не живет в Казани, но в Татарстане ее успехи и неудачи воспринимают максимально близко. Ее поддерживает президент республики Рустам Минниханов, поздравляют с успехами «Рубин» и «Ак Барс», а мэрия Казани в эти дни организовала на старейшем катке города импровизированное ледовое шоу и совместный просмотр произвольной программы.

Хрущевка в спальном районе Казани, где провела детство Камила Валиева pic.twitter.com/t2BTgmwKLi — Рустам Имамов (@rustamKZN1) 17 февраля 2022 г.

Переживали за фигуристку и в том самом дворце спорта, где она когда-то делала первые шаги в фигурном катании. Там тоже устроили просмотр олимпийской трансляции.

К сожалению, порадоваться за Камилу не получилось.

Фото: БИЗНЕС Online/фото предоставлено Ксенией Ивановой; REUTERS/Aleksandra Szmigiel