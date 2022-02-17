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Медальный зачет Олимпиады: драматичное золото в фигурке, Россия удерживается на 9-м месте, Норвегия отрывается

Анна Щербакова Анна Щербакова
Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Ангелина Голикова Ангелина Голикова
Камила Валиева Камила Валиева
Александра Трусова Александра Трусова
Прочие Прочие

Четверг – день фигурного катания. Получилось невероятно драматично. 

Напоминаем про виджет – на него можно кликнуть и получить информацию о медалях каждой страны. Все обновляется в реальном времени, так что результаты всегда актуальны.

🥇 🥈 Анна Щербакова – олимпийская чемпионка! Фантастически откатала – опередила Александру Трусову всего на несколько баллов. У Трусовой историческое достижение – пять четверных прыжков в произвольной программе.

Камила Валиева оказалась на четвертой позиции. Были и падения, и другие ошибки. Печальная концовка и без того грустной истории. 

⛸  Ангелина Голикова остановилась на четвертом месте в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров. До бронзы – лишь 0,1 секунды. Ее соперница по забегу, японка Михо Такаги, установила олимпийский рекорд (1.13,19) и выиграла золото. 

Жаль, хотя 13 февраля Голикова уже завоевала бронзу на дистанции 500 метров, так что не осталась без заслуженной медали. 

🇷🇺 Россия удерживается на девятом месте с пятью золотыми медалями. Очень близко к Австрии, Нидерландам и Швейцарии – у них по шесть главных наград.  

🇳🇴 Норвегия увеличивает отрыв: 14 золотых наград против 10 у Германии. Лидерство сохраняется и по общему числу медалей (29), но Россия подошла почти вплотную (26).

Щербакова – олимпийская чемпионка! Трусова (5 четверных!) – 2-я, Валиева с падениями – 4-я. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция

Валиева и Щербакова поучаствовали в фотосессии Vogue – и рассказали об ультрасложных прыжках и отдыхе

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