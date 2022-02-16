Медальный зачет Олимпиады: Россия взяла сразу четыре, но осталась 9-й. Норвегия комфортно лидирует

Всего у нас 24 медали.

Среда получилась богатой на медали, Россия взяла сразу четыре призовых места.

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🇷🇺 У нас одно серебро и три бронзы, подняться выше в общем зачете не вышло: Россия осталась девятой. Зато по количеству медалей держим второе место – 24.

🥈 Серебро за нашими биатлонистками: Ирина Казакевич и Кристина Резцова лидировали, но с 30-секундным преимуществом на штрафной круг влетела Светлана Миронова. Ульяна Нигматуллина спокойно доехала и подарила России восьмую серебряную медаль на этой Олимпиаде.

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🥉🥉 Сразу две бронзы России принесли лыжники: Наталья Непряева и Юлия Ступак забрали медаль в женской эстафете, а Александры Большунов и Терентьев – в мужской.

🥉 Третью бронзу за день принес фристайлист Илья Буров – а ведь он был третьим и четыре года назад в Пхенчхане.

Фото дня. Наш фристайлист Илья Буров и украинец Абраменко на подиуме Олимпиады (даже обнялись)

⛸ Россия была близка к бронзе еще и в шорт-треке – итальянцы опередили наших парней всего на 0,009 секунды. Семен Елистратов позже признал, что проиграли сами себе.

🏒Сборная России по хоккею уже в полуфинале: в сложном матче уложили датчан со счетом 3:1 – хотя на старте второго периода счет был равным. Спасли два выстрела защитников, победный – за Никитой Нестеровым.

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