Вторник оказался неудачным днем не только для Эдуарда Латыпова. В соревнованиях по двоеборью норвежец Ярл Магнус Риибер уверенно лидировал в лыжной части: после первого круга его отрыв от ближайшего соперника составлял 47 секунд.
Но при переходе на второй круг Риибер перепутал траектории и поехал по той, что ведет не на следующий круг, а на финиш.
Спохватился только в финишном створе и бросился назад.
На второй круг Ярл Магнус все же ушел лидером, но отрыв растаял до десяти секунд.
Ошибка выбила норвежца из колеи. Его довольно быстро догнали, а после этого Риибер сильно отстал от лидеров – финишировал лишь восьмым.
«Это была глупая ошибка»
После гонки Риибер сокрушался: «Это глупая ошибка, и не так весело демонстрировать на весь мир такую потерю золота, — цитирует спортсмена CNN. – Но в обычный день даже с этой ошибкой я бы остался в бою. Я хороший спринтер, и я бы все равно боролся за золото».
Что он имеет в виду? Дело в том, что Риибер пропустил начало Олимпиады из-за ковида и, видимо, не полностью набрал форму.
В ноябре у Латыпова случилось похожее помутнение
На этапе Кубка мира в Эстерсунде Эдуард перепутал створ на финише индивидуальной гонки.
На тот момент Эдуард шел со вторым результатом, однако был вынужден вернуться, чтобы заехать в правильный створ, и потерял время. В итоге Латыпов с одним промахом занял в гонке 7-е место.
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Фото: globallookpress.com/Jon Olav Nesvold
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