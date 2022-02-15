Вторник оказался неудачным днем не только для Эдуарда Латыпова. В соревнованиях по двоеборью норвежец Ярл Магнус Риибер уверенно лидировал в лыжной части: после первого круга его отрыв от ближайшего соперника составлял 47 секунд.

Но при переходе на второй круг Риибер перепутал траектории и поехал по той, что ведет не на следующий круг, а на финиш.

Спохватился только в финишном створе и бросился назад.

На второй круг Ярл Магнус все же ушел лидером, но отрыв растаял до десяти секунд.

Ошибка выбила норвежца из колеи. Его довольно быстро догнали, а после этого Риибер сильно отстал от лидеров – финишировал лишь восьмым.

«Это была глупая ошибка»

После гонки Риибер сокрушался: «Это глупая ошибка, и не так весело демонстрировать на весь мир такую потерю золота, — цитирует спортсмена CNN. – Но в обычный день даже с этой ошибкой я бы остался в бою. Я хороший спринтер, и я бы все равно боролся за золото».

Что он имеет в виду? Дело в том, что Риибер пропустил начало Олимпиады из-за ковида и, видимо, не полностью набрал форму.

В ноябре у Латыпова случилось похожее помутнение

На этапе Кубка мира в Эстерсунде Эдуард перепутал створ на финише индивидуальной гонки.

На тот момент Эдуард шел со вторым результатом, однако был вынужден вернуться, чтобы заехать в правильный створ, и потерял время. В итоге Латыпов с одним промахом занял в гонке 7-е место.

Фото: globallookpress.com/Jon Olav Nesvold