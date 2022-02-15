После такой гонки можно сломаться навсегда. Давайте передадим Латыпову слова поддержки

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Поверить в то, что случилось на последней стрельбе мужской эстафеты, крайне сложно: 5 промахов при 8 выстрелах и 2 штрафных круга Эдуарда Латыпова сбросили Россию с уверенного первого места. И после целой гонки лидерства парни получили только бронзу.

Сказали бы про бронзу до гонки – все были бы рады, но Латыпов на финише рыдал. Возможно, ушел шанс всей жизни. Возможно, больше такого никогда и не будет. Обидно, страшно, больно – все это испытал каждый, кто смотрел гонку.

Сейчас просто хочется верить, что эта ситуация не сломает Латыпова навсегда. Да, он очень сильно ошибся, да, это удар для всех парней, кто нес команду вперед на трех этапах до него, но если Эдуард будет бесконечно себя изъедать – это может привести к кошмарным последствиям.

Давайте напишем Латыпову слова поддержки. А мы их распечатаем и доставим ему, как только представится возможность.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji