«Надеюсь, она увидела нашу победу на небесах». Нидерланды посвятили золото звезде шорт-трека, умершей в 27 лет

На их форме – памятное сердце.

В воскресенье на арене для шорт-трека случился однозначно самый эмоциональный момент Олимпиады.

Четыре девушки из сборной Нидерландов, победив в эстафете и взобравшись на пьедестал, где вручают маскота Олимпиады-2022, синхронно отправили воздушные поцелуи наверх. Куда-то под купол арены.

«Этот поцелуй – для Лары», – сказала олимпийская чемпионка Яра Ван Керкхоф.

Лара – это их бывшая партнерша и звезда сборной. Ван Рейвен помогла команде выхватить бронзовую медаль Олимпиады-2018 все в той же эстафете, в 2019-м стала первой в истории Нидерландов чемпионкой мира по шорт-треку (на 500-метровке)... А в 2020-м умерла. Ей было 27 лет.

Это случилось во Франции. Обычные предсезонные сборы, вся команда набирает форму. Вдруг Ларе стало плохо. Вскоре в больнице обнаружили серьезные нарушения в работе иммунной системы. Осложнения следовали одно за другим.

«Помню, как я пришел к Ларе в палату, – рассказывает тренер сборной Нидерландов Йерун Оттер. – Она была так рада, что может просто со мной поболтать, говорила: «Здесь никто не говорит по-английски или по-голландски». А ее французский был не так хорош. Я принес ей пакет лакричных конфет. Попросил взять хотя бы одну штучку – Лара не ела весь день.

В субботу вечером мне пришло от нее сообщение: «Ты уже спишь?» А я увидел его только в воскресенье утром. Она искала общения, потому что лежала там в одиночестве. В то воскресенье ей сделали операцию, и больше мы уже не общались…»

Лару ввели в искусственную кому. Организм спортсменки долго боролся с болезнью, но 10 июля силы ее оставили. Лара умерла.

«Лара была связующим звеном для всех в сборной. Для меня она была особенным человеком, я относился к ней почти как к дочери», – говорит тренер Оттер.

Лара единственная верила в сумасшедший расклад, который принес сборной бронзу на Олимпиаде-2018. Ее и называли сумасшедшей

Говоря про Лару Ван Рейвен, в Нидерландах все вспоминают чудо на Олимпиаде в Южной Корее.

Тогда Нидерланды не вышли в финал А. Оставался только финал B – несмотря на слово «финал», никакие медали там напрямую не разыгрываются, при нормальных условиях победа в забеге приносит максимум 5-е место. Но есть маленькое уточнение. Если вдруг двое из четырех участников основного финала получают дисквалификации, победитель финала B поднимается на 3-е место и выигрывает бронзу. В этом и был единственный нидерландский шанс в эстафете.

«Я все-таки захвачу обувь для подиума. Кто знает, может, она нам понадобится», – сказала Лара подругам перед забегом.

Сюзанне Схюлтинг и Йориен Тер Морс смеялись над ней: «Ты сошла с ума».

И что было дальше?

Голландки выиграли свой мини-финал с мировым рекордом (4:03.471 – на 4 секунды быстрее кореянок, ставших олимпийскими чемпионками), а в основном финале А, как и мечталось, дисквалифицировали сразу две команды – Китай и Канаду. Бронза!

Ван Рейвен вскочила на бортик и праздновала вне себя от счастья.

«Наша бронза доказывает, что нет ничего невозможного. Всегда можно надеяться на лучшее, даже если кажется, что шансов уже нет», – сказала Лара.

На форме всей сборной Нидерландов – сердце в память о Ларе. Оно вдохновило одну из чемпионок

Из того счастливого состава времен Пхенчхана до Пекина-2022 доехали две девушки – Яра Ван Керкхоф и Сюзанне Схюлтинг.

«Мы скучаем по ней каждый день, – говорит Ван Керкхоф. – Она всегда в наших мыслях и сердцах. И это придает сил. Потому что мы правда чувствуем ее присутствие. И поэтому так старались победить – чтобы, может, как-то показать ей, на что мы способны».

На левом рукаве костюмов всех шорт-трекисток сборной Нидерландов – патч в форме сердца с узором пантеры.

Все дело в том, что Лару в команде называли «пантерой» – и она сама выступала в очках с таким паттерном на оправе очков и шлеме.

Кстати, как писало нидерландское медиа NOS, российский шорт-трекист Семен Елистратов тоже добавил на оранжевый шлем маленькое сердечко с пантерным принтом. «Я был опустошен смертью Лары, так что мой шлем – небольшая дань уважения ей», – сказал Елистратов голландцам.

«Мы много говорили о Ларе в раздевалке. Некоторые из нас даже прослезились, – отметила Сюзанне Схюлтинг. – Мы любим Лару, и я думаю, что она смотрит на нас с гордостью. Ведь такая победа всегда была ее большой целью».

«А я перед стартом посмотрела на сердце на рукаве и попросила Лару дать нам сил. Она рядом, – добавила Яра Ван Керкхоф. – Она так всех вдохновляла! Мы будем помнить это всегда. Я надеюсь, что она увидела нашу победу там, на небесах, и сможет отпраздновать ее со своей мамой».

Мама Лары умерла в 2013-м.

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Justin Setterfield; globallookpress.com/Zheng Huansong, Paul Kitagaki