Медальный зачет Олимпиады: спасибо нашим лыжницам за третье золото, Норвегия догнала Германию (но пока все равно вторая)

Россия осталась на восьмом месте.

Завершился восьмой день Олимпиады-2022 в Пекине. Так сейчас выглядит медальный зачет:

🥇 Сегодня никто не сравнится с нашими лыжницами: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова взяли золотые медали в эстафете. Это первое золото наших девушек с 2006-го – мы ждали победы почти 16 лет.

⛷ В мужском биатлоне был спринт, главная драма – 4-е место Максима Цветкова. Он всю дистанцию прошел без промахов, но в итоге снова остался без медалей.

⛸ Обидно и за конькобежцев: Артем Арефьев, Виктор Муштаков и Руслан Мурашов вошли в десятку по итогам дистанции 500 метров, но до медалей не дотянулись.

🏒 Женская сборная России по хоккею со счетом 2:4 проиграла Швейцарии в четвертьфинале. Бились до последних минут и могли вытащить, но не вышло. Спасибо вратарю Валерии Меркушевой, что счет не стал в два раза крупнее.

⛸ Закончим приятным: фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали яркий прокат в ритм-танце. Получили 88,85 – это их личный рекорд! Правда, все равно стали вторыми: французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон прокатились на 90,83.

🏅 Лидером осталась Германия, но Норвегия уже догнала ее по золотым.