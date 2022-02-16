Разборки в олимпийском Пекине
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«По щелчку вот так обделаться – это обидно». Мы собрали главные слова этой Олимпиады

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Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Илья Буров Илья Буров
Сергей Устюгов Сергей Устюгов
Йоханнес Клэбо Йоханнес Клэбо
Елена Никитина Елена Никитина
Светлана Миронова Светлана Миронова
Александр Денисьев Александр Денисьев
Артем Арефьев Артем Арефьев
Прочие Прочие

Извините.

Российский конькобежец Артем Арефьев не очень удачно выступил на дистанции 500 метров: занял только седьмое место и на протяжении всего проката было далек от медалей.

Артем очень расстроился – и не скрывал печали:

«Гонка сложилась отвратительно. Время ужасное, но для такого бега – просто космическое. Это говорит о том, что готов я на лучшие секунды, просто не смог сегодня реализовать это.

Я обосрался по всем фронтам!

На протяжении трех лет я проживаю это каждый раз, и вот это случилось снова. Все это время я жил олимпийской мечтой, что не обосрусь здесь, что у меня получится. Но сегодня все сложилось совсем не так, как должно было. Ощущение, что у меня отняли мечту, несмотря на то, что я сам ее упустил».

С этой Олимпиадой явно что-то не так

Арефьев не первый спортсмен, который так сильно грустил из-за поражения. На этой Олимпиаде собирается целая сборная из тех, кто особенно ярко описывают свои неудачи.

Мы собрали в одну кучу главные цитаты.

Саночник Александр Денисьев: «Мы обосрались, потому что у нас двойки «быстрые» – за 12 лет ничего не поменялось. Как в Сочи нам привозили по полсекунды, так с каждым годом все больше и больше. Почему? Никто не знает – если бы знали, то ездили бы быстрее».

Скелетонистка Елена Никитина так описала проблемы внутри: «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Бегите от людей, которые по 100 раз говорят, что у вас не получится. Бегите от тех людей, которые при любой ошибке смешивают вас с 💩.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо кратко про свое 40-е место: «Это жопа!».

Биатлонистка Светлана Миронова подхватила: «Как сказал Йоханнес Клэбо: это жопа. Такова моя готовность на сегодняшний день и этот сезон. Что есть, то есть».

Лыжник Сергей Устюгов: «Жизнь продолжается, ничего страшного в этом нет. Многие болельщики, родные и тренеры скажут: как это так, он просрал главный старт своей жизни – и не в слезах! Я понимаю все, я немолодой спортсмен, были взлеты, падения, двигаемся дальше. Сезон продолжается».

Фристайлист Илья Буров: «Я накосячил со своим прыжком. Это полная жопа. Тут можно ссылаться на все что угодно. Нам не хватило каких-то пять баллов! Но накосячил. Могли уйти в отрыв баллов на 20. Это уже моя третья Олимпиада и по щелчку вот так обделаться – это обидно. Теперь будем настраиваться на личное первенство. Руки мы не опускаем».

Фото: East News/SEBASTIEN BOZON / AFP; Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Adam Pretty; REUTERS/Mike Blake

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