«По щелчку вот так обделаться – это обидно». Мы собрали главные слова этой Олимпиады

Извините.

Российский конькобежец Артем Арефьев не очень удачно выступил на дистанции 500 метров: занял только седьмое место и на протяжении всего проката было далек от медалей.

Артем очень расстроился – и не скрывал печали:

«Гонка сложилась отвратительно. Время ужасное, но для такого бега – просто космическое. Это говорит о том, что готов я на лучшие секунды, просто не смог сегодня реализовать это.

Я обосрался по всем фронтам!

На протяжении трех лет я проживаю это каждый раз, и вот это случилось снова. Все это время я жил олимпийской мечтой, что не обосрусь здесь, что у меня получится. Но сегодня все сложилось совсем не так, как должно было. Ощущение, что у меня отняли мечту, несмотря на то, что я сам ее упустил».

С этой Олимпиадой явно что-то не так

Арефьев не первый спортсмен, который так сильно грустил из-за поражения. На этой Олимпиаде собирается целая сборная из тех, кто особенно ярко описывают свои неудачи.

Мы собрали в одну кучу главные цитаты.

Саночник Александр Денисьев: «Мы обосрались, потому что у нас двойки «быстрые» – за 12 лет ничего не поменялось. Как в Сочи нам привозили по полсекунды, так с каждым годом все больше и больше. Почему? Никто не знает – если бы знали, то ездили бы быстрее».

Скелетонистка Елена Никитина так описала проблемы внутри: «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Бегите от людей, которые по 100 раз говорят, что у вас не получится. Бегите от тех людей, которые при любой ошибке смешивают вас с 💩.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо кратко про свое 40-е место: «Это жопа!».

Биатлонистка Светлана Миронова подхватила: «Как сказал Йоханнес Клэбо: это жопа. Такова моя готовность на сегодняшний день и этот сезон. Что есть, то есть».

Лыжник Сергей Устюгов: «Жизнь продолжается, ничего страшного в этом нет. Многие болельщики, родные и тренеры скажут: как это так, он просрал главный старт своей жизни – и не в слезах! Я понимаю все, я немолодой спортсмен, были взлеты, падения, двигаемся дальше. Сезон продолжается».

Фристайлист Илья Буров: «Я накосячил со своим прыжком. Это полная жопа. Тут можно ссылаться на все что угодно. Нам не хватило каких-то пять баллов! Но накосячил. Могли уйти в отрыв баллов на 20. Это уже моя третья Олимпиада и по щелчку вот так обделаться – это обидно. Теперь будем настраиваться на личное первенство. Руки мы не опускаем».

Фото: East News/SEBASTIEN BOZON / AFP; Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Adam Pretty; REUTERS/Mike Blake