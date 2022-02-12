«Нет войне на Украине». МОК не наказал украинского скелетониста за плакат – увидели призыв к миру, а не политическую акцию

23-летний Владислав Гераскевич – единственный представитель украинского скелетона на Олимпиадах. В Пхенчхане-2018 он финишировал 12-м, в Пекине-2022 – 18-м.

Есть некоторый регресс в результатах, но в Китае о нем точно узнали больше зрителей, чем в Южной Корее. Все дело – в акции Гераскевича. Во время квалификационных заездов в эфир попал такой кадр – Владислав показал небольшой плакат с надписью «Нет войне на Украине».

Позже он объяснил позицию корреспонденту Sport24: «Я за мир в стране, никто не хочет войны. Очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция.

Общаюсь ли на Олимпиаде с российскими скелетонистами? Я их уважаю как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире».

Конечно, об акции спросили и российских скелетонистов. Евгений Рукосуев отреагировал так: «Я не видел политических акций. Не слышал про акцию украинца. Не знаю, что сказать... Я к этому никак не отношусь. Спорт вне политики. Поэтому, мне кажется, не стоит такого делать».

Депутаты Госдумы (Виталий Милонов, Ирина Роднина, Светлана Журова) раскритиковали спортсмена, были даже призывы дисквалифицировать Гераскевича.

А за такое могли дисквалифицировать?

В теории – да. Существует Правило 50 Олимпийской хартии о запрете акций во время Игр. «Никакие демонстрации или политическая, религиозная, расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах», – главная суть.

Но в 2021 году (еще до Игр в Токио) МОК расширил возможности спортсменов. Вот заявление Кирсти Ковентри, председателя комиссии спортсменов МОК: «Мы хотим усилить голоса спортсменов и найти больше способов поддержать ценности Олимпийских игр».

Мелких изменений достаточно: больше свободы на церемониях открытия и закрытия, упоминание инклюзивности в олимпийской клятве, каждый новый случай возможного нарушения правила стоит рассматривать на специальной комиссии. Например, на подиуме и церемониях награждения любые демонстрации жестко запрещены. А вот перед стартом соревнования уже есть нюансы.

США и Канада уже долго стараются полностью отменить правило, МОК пока только идет на уступки. Россия – против. Позиция комиссии спортсменов ОКР: «Мы считаем, что, если разрешить политические высказывания, это омрачит атмосферу праздника и истинный олимпийский дух, который всегда присутствует на Играх

А что Гераскевичем? МОК уже ответил: «Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Вопрос закрыт».

Позже в интервью Tribuna.com Гераскевич добавил: «Я за мир в Украине, каждый нормальный человек против войны. Надеюсь, наш плакат внесет маленький вклад в прекращение всяческих намерений военных действий в нашей стране».

Фото: REUTERS/Edgar Su