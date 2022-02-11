Медальный зачет Олимпиады: Россия взяла серебро и вернулась на восьмое место, Германия держит лидерство (7 золотых)

Всего у нас 12 медалей.
Закончилась первая неделя Олимпиады-2022 в Пекине. Медальный зачет почти не изменился – Россия поднялась с девятого на восьмое место.
Это наш новый виджет с медальным зачетом – все строчки кликабельны: можете перейти по ссылкам и увидеть подробности о достижениях каждой страны.
Если вы зашли сюда 12 февраля уже после того, как разыграны новые награды, виджет обновится – он всегда остается актуальным. Зато здесь всегда останется зачет, актуальный на конкретный день.
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🥈 Эта пятница принесла нам одно серебро – спасибо Александру Большунову. У него шестая олимпийская медаль в карьере: еще никто за всю историю страны не выигрывал так много.
🇷🇺 Александру Третьякову совсем немного не хватило до медали в скелетоне: он шел третьим перед последней попыткой, но в итоге выпал из-за пары ошибок. Среди женщин никто не добрался и до десятки – в команде вообще очень неспокойно.
🏒 Сборная России по хоккею со счетом 2:0 обыграла Данию. Снова было тяжело, вторую шайбу забили лишь за 5 секунд до конца и в пустые ворота. Но есть и позитив: Россия уже точно выходит в четвертьфинал с первого места.
Исчерпывающий онлайн: Третьяков упустил медаль в скелетоне, у Большунова серебро! РУСАДА расследует в окружении Валиевой, хоккеисты – уже в 1/4 финала
⛷ Кристина Резцова заняла шестое место в биатлонном спринте: бороться за медали ей помешали два обидных промаха, хотя по дистанции она была одной из лучших.
⛸ Конькобежец Александр Румянцев неплохо откатал 10 тысяч метров и взял пятое место. Первым стал Нильс ван дер Пул из Швеции – он снова бьет все рекорды: до этого Нильс выиграл 5 тысяч метров.
🏅 Между Германией и Норвегией продолжается упорная борьба за лидерство. Пока первые немцы – за счет сегодняшнего золота Кристофера Гротера в скелетоне.
Фото: REUTERS/Marko Djurica
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