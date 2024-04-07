В чем уникальность Косторной и какой талант у Фернандеса? Любимые фигуристы Лизы Туктамышевой

От редакции Sports: вы в блоге Елизаветы Туктамышевой – чемпионки мира и Европы. Здесь появляются истории о ее жизни, о фигурном катании и не только. В этот раз Лиза рассказывает о любимых спортсменах и программах, которые ее впечатлили.

Всем привет!

Выбирать любимчиков всегда интересно, но непросто.

За всю историю фигурного катания было столько необычных постановок, самобытных спортсменов и незабываемых выступлений! Как же выбрать?

Рассказываю, кто навсегда оставил след в моем сердце.

Откуда брать вдохновение: тройной лутц Себестьян, тренировки с Костнер

● Так получилось, что с фигурным катанием я познакомилась сразу на льду: сперва начала кататься и только потом смотреть по телевизору. Поэтому у меня не было кумиров-фигуристов в детстве. Но я хорошо запомнила, что меня вдохновляла не спортсменка, а конкретный элемент. Это тройной лутц Юлии Себестьян .

В детстве я разучила тройные прыжки, а эта венгерская фигуристка тогда была одной из немногих, кто выполнял этот прыжок. Мне безумно нравилось, как она его прыгает, поэтому я за нее болела.

● С одной из фигуристок, которыми я восхищаюсь, мне довелось вместе тренироваться. Это Каролина Костнер . Не скажу, что на тренировках удалось что-то подглядеть у нее. Когда ты приходишь в систему Алексея Мишина, то тренируешься в этой системе, не внедряя какие-то упражнения от себя.

Но я видела, как она настраивается на тренировки, как спокойна перед ними. Каролина очень вдумчиво относилась к занятиям, и вот на это я обращала внимание. Она очень ответственно подходила к мелочам: всегда брала с собой орешки или мед, чтобы при усталости сразу же восполнить силы. И так во всем.

Конечно, я полюбила ее катание задолго до совместных тренировок. Мне очень нравились ее олимпийские программы сезона-2013/14 – «Болеро» и «Аве Мария». Думаю, тогда она была на пике.

● Из наших фигуристок мне очень нравилась Алена Косторная в ее первом взрослом сезоне. Многие влюбились в ее короткую программу «Ангел» – мне она тоже очень нравилась. В произвольной программе она делала два тройных акселя – это было очень круто. Вообще, такое сочетание очень редкое – у нее были невероятный конек и отличные прыжки.

В этом сезоне она вновь вернулась к «Ангелу» – теперь уже с Гошей Куницей. Получилось хорошо. Да, видно, что они еще не до конца скатанная пара, но сама программа удалась. Если Алена чувствует музыку, то показывает ее во всей красе. Видно, что ей это нравится, что она получается удовольствие. Когда фигурист кайфует на льду, это действует и на судей.

● Обожаю мощное катание Каори Сакамото , ее конек, ее прыжки на полкатка. Знаю, что сейчас она учит четверной риттбергер. Но и без него я с удовольствием буду смотреть на ее выступления. Когда она в хорошей форме, видно, как она последним прыжком в произвольной программе ставит точку и подтверждает, что сейчас лучше нее никого на международных соревнованиях попросту нет. И с этим трудно поспорить. У нее есть все: катание, мощь, прыжки, вращения. Насколько я знаю, она еще и человек очень классный – приятная, позитивная, открытая.

● Из японок мне еще нравится Сатоко Мияхара – у нее было филигранное катание, особенно в последние годы. Она всегда умела интерпретировать музыку, потрясающе владела коньком. Сейчас она выступает на шоу – и там в новых номерах от нее невозможно оторваться.

Конек Чана, характер Фернандеса и смелость Амодио

● В мужском катании первое имя, которое приходит в голову, – это Патрик Чан . Под любую музыку на него всегда приятно смотреть, у него безумно профессиональный конек. Его катание – это песня. Совсем недавно он выступил в показательных на чемпионате мира в Канаде – было очень приятно его снова увидеть. Я соскучилась по его выступлениям.

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● Одна из моих любимых программ в мужском катании – короткая Хавьера Фернандеса «Малагенья».

Мы давно знакомы с Хави – еще в 2010-м ездили вместе на сборы. Уже тогда я поняла, что он очень крутой человек. Потом мы часто пересекались на различных шоу, иногда виделись на соревнованиях. То, как он владеет коньком, – это не наработать, с таким талантом нужно родиться. Он виртуозно делал интересные шаги и элементы – такие, которые покорялись только ему.

У него потрясающая карьера – выиграть в эпоху топового Юдзуру Ханю два чемпионата мира! Это говорит еще и о невероятно сильном характере, я его очень уважаю.

● К слову, у Юдзуру Ханю особая энергетика, он как никто другой умеет подать себя на льду. И сейчас это видно в его сольном шоу. Конечно, лучшая из его постановок – произвольная «Сэймэй». Она не только покорила мир фигурного катания, но, мне кажется, вышла и за его пределы.

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● Мне нравятся отдельные программы Шомы Уно и Юмы Кагиямы. Например, олимпийский «Гладиатор» Юмы или постановки Шомы последних сезонов. Уно овладел хореографией Стефана Ламбьеля и теперь может ее показать в полной мере. Я не скажу, что Уно и Кагияма мои любимчики, а вот катание самого Ламбьеля было, безусловно, гениальным.

● Очень запомнилась программа Флорана Амодио в сезоне-2010/11, когда он стал чемпионом Европы. Он зажигал под The Black Eyed Peas. Было очень смело и ново. Эта программа еще лет 5 была моей любимой.

● Адам Сяо Хим Фа за последние два сезона проделал нереальную работу. Из фигуриста, который занимал 10-е места на чемпионатах мира и Европы, он так поднялся! У него необычная хореография, новые и интересные элементы. Мне очень интересно смотреть, как он развивается. У них прекрасный тандем с Бенуа Ришо – он чувствует спортсмена и ставит под него неординарные программы. Мне кажется, он всю душу в это вкладывает. И у Адама они получаются отлично. Мне нравится такой стиль. Хочется, чтобы и дальше ему все удавалось.

Помню, он приезжал к нам на сборы – тогда техника у него была расшатанная. Но вместе с тренерами они смогли с этим совладать, скорректировать техническую часть, чтобы более-менее стабильно выступать. Проделана огромная работа. Конечно, ошибки при сильном напряжении вылезают, но сейчас он все равно один из самых ярких представителей мужского катания.

Главный вопрос танцев: Виртью и Моир или Пападакис и Сизерон?

● Из танцоров выделю Тессу Виртью и Скотта Моира . Их танго на Олимпиаде-2018 – в топе моих любимых программ за всю историю фигурного катания. Вог Пападакис и Сизерона на Играх-2022 – тоже золотой фонд. Мне нравится, как они катаются.

Но в 2018-м болела все-таки за Тессу со Скотом – я их дольше знала, они мне были более понятны. Хотя выбрать было сложно, у французов в произвольном танце была «Лунная соната» – и она тоже выглядела великолепно, программа захватывала с первых движений.

● Хочу отметить и нынешних чемпионов мира – Мэдисон Чок и Эвана Бейтса . Очень интересная пара, у них всегда гениальные находки к программам: от интерпретации до поддержек. В этом сезоне они совместили Pink Floyd и «Постоянство памяти» Дали – это было интересно. Мне нравится, как они выглядят – от Мэдисон невозможно оторвать взгляд.

Психоделика Pink Floyd и сюрреализм Сальвадора Дали сошлись на льду: магический номер в фигурке

● Из парников всегда выделялись китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань . Они мне нравились весь последний олимпийский цикл. Но и программы Жени Тарасовой и Вовы Морозова в Пекине-2022 сезоне были красивыми.

Таня Волосожар и Максим Траньков – великолепная пара. Я до сих пор иногда пересматривают их программы из Сочи-2014 – «Маскарад» и «Иисус Христос – суперзвезда», не устаю смотреть на эту пару.

А кто в вашем топе фигуристов?

Фото: Raniero Corbelletti/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Даничев, Владимир Песня, Александр Вильф