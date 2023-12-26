Блог Лизы Туктамышевой
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Где фигуристы получают больше – в спорте или шоу? Считаем деньги и готовимся к Новому году с Лизой Туктамышевой

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От редакции Sports.ru: вы в блоге Елизаветы Туктамышевой – чемпионки мира и Европы. Здесь появляются истории о ее насыщенной жизни, о фигурном катании и не только. Накануне Нового года Лиза рассказывает, как заработать в спорте.

Всем привет!

Предновогодние дни – особое время: это суета, приготовления, ожидание чуда. А еще это дополнительные траты, поэтому я решила поговорить на злободневную тему денег. Можно ли заработать в фигурном катании и куда тратить призовые? Рассказываю!

Из чего складывается доход фигуриста?

Если фигурист добился каких-то результатов, на международной или российской арене его имя значимо, то после завершения карьеры основной заработок идет от шоу. Оттуда приходят неплохие деньги. Шоу идут в течение всего года, но самые большие марафоны – это Новый год и летние гастроли в Сочи. Во время летних каникул я участвовала в шоу Ильи Авербуха, в это же время там проходят и выступления Татьяны Навки.

Бывает и так, что фигуристу не нравится кататься в шоу, или есть какие-то другие причины отказаться от выступлений. Тогда вариант – идти работать тренером и брать фигуристов на подкатки. На мой взгляд, эта работа тяжелее, потому что нужно терпение, опыт, знания и умение работать с детьми. Что касается цен за подкатки, тот тут большие различия между городами. Самый большой спрос в Москве, в Петербурге – чуть меньше, поэтому и цена ниже, в остальных городах все зависит от спроса, как и в бизнесе.

Если ты действующий спортсмен, то у тебя есть официальная зарплата. Но это актуально только для тех, кто находится в сборной. Если фигурист не в сборной, то ему может платить школа, в которой он тренируется, но не все школы готовы ежемесячно выплачивать своим спортсменам зарплаты. Но, в целом, зарплата и призовые – это основной заработок.

Конечно, самый благоприятный расклад для фигуриста, когда прошел удачный соревновательный сезон – и потом у тебя классная ставка на шоу, ты востребован и на самом пике. Если возьмем прошлый год с призовыми на российских турнирах и этот год с выступлением в шоу, то получаются плюс-минус одинаковые суммы. В шоу выходит точно не меньше, чем если бы я каталась на стартах и занимала высокие места на Гран-при, чемпионате России.

Если брать международные старты, то для хорошего заработка точно нужно занимать высокие места.

Но если ты востребованный и часто катаешься в шоу, в том числе в зарубежных, то может получиться хорошая сумма. Хотя международные шоу в основном идут после сезона, а не в течение всего года.

Так что классно быть в спорте и потом летом кататься в шоу. Тогда заработок будет очень хороший.

В олимпийском сезоне слетала с зарплаты, а в прошлом году заработала больше всего

Мой самый неудачный в этом плане сезон – олимпийский-2013/14. Я заняла 10-е место на чемпионате России и вылетела из сборной. А когда вылетаешь из сборной, у тебя практически нет зарплаты. После него как раз начались победы. Тогда у меня почти не было денег, видимо, это меня очень мотивировало, ха-ха.

А вот прошлый сезон получился одним из самых удачных. Потому что я совмещала шоу и выступления, да и федерация поддерживала фигуристов призовыми. Если говорить о международных стартах, то здорово, когда у тебя медали финала Гран-при, чемпионатов Европы и мира. Когда ты собираешь все эти награды, выходит хорошая сумма. Но я не так часто ездила на мир и на Европу, у меня в основном международные старты и призовые – это Гран-при. А в прошлом году в России я занимала призовые места, были шоу и разные проекты, например, «Русский вызов». Поэтому можно было неплохо заработать.

При этом доход складывается не только из призовых и гонораров. Сейчас у меня есть контракты, к тому же я достаточно медийный спортсмен, так что есть заработок и от соцсетей. И все это в совокупности принесло больше денег, чем только призовые в сезоне-2014/15, когда я выиграла финал Гран-при, чемпионаты Европы и мира. На самом деле я не вела точный подсчет, но сравниваю эти два сезона – и мне кажется, что в прошлом заработала больше. И во многом благодаря тому, что вкладывала силы не только в спорт.

Конечно, речь о неолимпийских сезонах. Если же говорить про Игры, то когда занимаешь призовое место или выигрываешь, там совершенно другие деньги. Но так как я не выступала на Олимпиаде, точно не знаю, сколько там можно заработать, но, думаю, намного больше, чем в обычный сезон.

С призовых часть денег мы отдаем: 30% - тренеру, еще часть (не помню, сколько точно) – федерации. Если выигрыш крупный, то в любом случае остается прилично. Правда, всегда идут дебаты насчет парников и танцоров. Я думаю, им надо платить больше – ведь помимо всех вычетов, процентов тренерам и федерации, они еще и между собой все делят пополам.

О первой покупке с призовых и о самой большой

Приятнее зарабатывать деньги, чем тратить их. Чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Но и тратить тоже неплохо. Помню свои первые призовые – это был сезон-2011/12. Я только вышла во взрослые, начала выигрывать Гран-при. Пришли призовые с первого этапа, я купила самый новый MacBook Air. Это была моя первая в жизни весомая покупка, он уже тогда стоил тысяч 80-100.

Самая большая покупка – квартира в Петербурге. Сейчас такие цены на недвижимость, что все равно пришлось копить, импульсивно не купишь. Не было такого, что мне понравилась квартира – и я на нее копила, наоборот – я копила деньги, думала, куда их вложить – и решилась на квартиру.

Нет привычки обязательно покупать что-то с зарплаты или призовых. У меня 2-3 сумки на все случаи жизни, да и вообще вещей не очень много. И нет такого, что с каждых призовых я иду по магазинам и обновляю гардероб. По мне, так лучше накопить и потратить потом с умом.

Возможно, поэтому у меня нет покупок, о которых я жалею. Да и жизнь без сожалений – это кредо Лизы Туктамышевой, ха-ха. Бывает, что-то из одежды не подходит: вроде в магазине понравилось, купила, а потом поняла, что это вообще не вписывается в гардероб. В таких случаях отдаю вещи друзьям.

Самый запоминающийся подарок – от Мишина

Когда я дарю подарки и вижу, что попала в точку – это суперэмоции. Всегда приятно вызывать искреннюю радость у близкого человека. И, наверное, это даже приятнее, чем самой получать подарки.

Хотя я не очень креативный в этом плане человек, не умею организовывать сложные сюрпризы. Но вот у меня есть подруга, которая это обожает, она очень творческий человек: и шарики купит, и все придумает. А я в этом плане достаточно прагматичная, мне подчас важнее купить что-то дорогое, стоящее. Но сделать что-то своими руками, что-то накреативить – это точно не про меня.

В нашей семье нет традиций, связанных с подарками именно на Новый год. С мамой и сестрой мы дарим друг другу всегда нужное – не важно, Новый год это или День рождения. Ну а друзьям в большой компании, конечно, не подаришь всем по важному подарку. На Новый год дарим друг другу милые и приятные мелочи.

Самое запоминающиеся, что дарили мне, это гитара. Ее подарил Алексей Николаевич Мишин. Это был суперподарок, потому что я в тот момент как раз училась играть на гитаре. Не понимаю, каким образом он догадался, но попал абсолютно в точку. У меня была классическая, а он подарил акустическую.

А еще он как-то подарил классную кофемашину. Это был очень важный и главное очень нужный подарок в квартиру.

Я люблю сентиментальные подарки. Подружка делала фотоальбом – было очень мило и трогательно. Я люблю фотоальбомы, но сама их никогда не делаю, хотя всегда хочется, чтобы были фотографии на память, чтобы сохранить воспоминания.

Не готовлюсь к Новому году, но смотрю для настроения один фильм (вы, наверное, тоже)

У меня нет привычки как-то готовиться к Новому году. До этого года я вообще не ходила куда-то на праздник. Если выдался хоть один день, чтобы купить подарки, – это уже замечательно. Если есть пару лишних часов, чтобы украсить квартиру, – то вообще супер.

Обычно нет времени из-за подготовки к чемпионату России, в этом году его тоже мало, потому что недавно я болела.

Мама с сестрой ставят елку, а я у себя в квартире могу повесить гирлянду или маленькую елочку поставить для настроения. Но нет такого, что я безумно жду праздник, чтобы накупить подарков, завернуть их. Я спокойно отношусь к этому дню. Хотя, если у нас с сестрой есть время, то мы смотрим «Гарри Поттера» для новогоднего настроения.

Ярких моментов в новом году!

Но Новый год – это всегда добрые пожелания. Вам, дорогие читатели, я пожелаю интересных статей и сюжетов, чтобы было меньше негативных эмоций и больше положительных. Пусть будет больше интереса к жизни, пусть в ней будет задор и яркие моменты, которые запомнятся. Я бы вообще это пожелала всем, потому что это самое важное.

Себе пожелаю того же – чтобы в повседневной рутине были яркие всплески, точки. Чтобы была такая диаграмма: ты живешь-живешь – и бац, жизнь скакнула наверх, потом опять можно пожить покойно, чтобы не обесценивать эти замечательные моменты.

Пусть будет много таких моментов, которые захотелось бы добавить в фотоальбом, который сделает подруга!

Всех с наступающим Новым годом!

Фото: instagram.com/liza_tuktik; РИА Новости/Александр Вильф

37 комментариев
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Не фанат фигурного катания, но автор может растопить любой снег и сердце! Счастливого Нового Года!
+34
-1
+33
Елизавета молодец! Яркая, замечательная и умная девушка! Всегда с удовольствием и от корки до корки читаю ее блог!

Счастья, радости и успехов в новом году Вам, Елизавета, и всем читателям!
+18
0
+18
Успехов Лизе в новом году.
+17
0
+17
Счастливого Нового года, Лиза!
И спасибо спортсу за содержательный контент (наконец-то).
+14
0
+14
Красавица и трудяга, таких спортсменов мы уважаем!
+11
0
+11
Нравится мне Лиза. Открытая, доброжелательная, неглупая. Удачи ей!
+10
0
+10
Лиза горяча
+10
-1
+9
Какие замечательные фотографии! Сразу новогоднее настроение появилось. :-)
Спасибо, Лиза. Счастья, мира в новом году, любви и большого терпения, — всем-всем в Наступающем!
+8
-1
+7
У Лизы правильный подход к деньгам.На мелочи не разменивается ,на всякую ерунду не тратит ,вот и квартиру купила.Умница
+7
-1
+6
Не знаю чем конкретно цепляет Лиза, но цепляет очень
+7
-1
+6
Лиза, спасибо за поздравление!
И тебя с наступающим , пусть в новом году будет как можно больше ярких моментов и положительных эмоций в твоей жизни и в твоём альбоме)
+6
-1
+5
Читать блог Лизы - уже становится очень приятной и интересной традицией.
+5
-1
+4
Ответ zdrprvr
Да я в недоумении. В каком месте горяча? Вот ты, судя по всему, бывалый эксперт и должен знать. Под хвостом?
Во.всех местах горяча. И красавица, и умница, и спортсменка.
+4
-1
+3
@ С призовых часть денег мы отдаем: 30% - тренеру, еще часть (не помню, сколько точно) – федерации.

И как это оформляется? Это же фактически трудовые отношения с тренером, где уже работодатель спортсмены, при отсутствии таковых на бумаге.

С федерацией интересный побор, спонсоры дают федерации деньги на организацию и призовые, но этого мало, ещё и обратно от спортсменов федерация требует долю от призовых.

Если побор в 10% от каждого шоу понятен и закреплен даже в уставе ISU как право национальных федераций, то доля от призовые - странное явление
+4
-2
+2
фигуристы вообще на широкую ногу живут!
+2
-1
+1
Интересно написано. Молодец, Лиза!
+1
0
+1
Ответ zdrprvr
А, ну ок. Горяча, стало быть, для старолюбцев
Не факт
+2
-1
+1
Честный ответ о спортивном долголетии - выступала до уровня необходимой востребованности в медиа и шоу. Вот именно поэтому "яркие звезды" уходят раньше на пенсию. Рад, что у нее наконец это получилось, особенно мне нравится когда она комментирует ФК.
+2
-2
0
гитара была классическая, а подарили акустическую - это как понять, кто пояснит? что за "классическая", которая не акустическая?
+1
-1
0
Лиза ! а гитара ...это здорово ! Желаю выучить много бардовских песен и поехать с нами на Грушинсий фестиваль летом !
0
0
0
Ответ zdrprvr
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Ответ zdrprvr
Может, для Киркорова и Галкина пойдет?
Те по другой части тела😀
+1
-1
0
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