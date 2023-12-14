Почему фигуристки голодают зря? Как пройти пубертат и не закончить? Новый блог Лизы Туктамышевой

От редакции Sports.ru: вы в блоге Елизаветы Туктамышевой – чемпионки мира и Европы. Здесь появляются истории о фигурном катании и насыщенной жизни спортсменки. Накануне дня рождения Лиза поднимает важную тему пубертата.

Всем привет!

В фигурном катании много юных спортсменок, и все они рано или поздно сталкиваются с пубертатом. Но не все продолжают карьеру. Как справиться со сложным периодом и остаться в спорте? Расскажу, как мне это удалось и через что я прошла.

Что Лиза сказала бы себе 16-летней? Неожиданный лайфхак для пубертата

Пубертат – это этап взросления, когда организм перестраивается, у девушек появляются более женственные формы. В этот период сложно держать вес – гормоны играют, меняется тело, нужно переключаться.

Я не была исключением, тоже прошла через пубертат. Пошел набор веса, но был период, когда тело стало меняться, оформляться. Мне было 16 лет. Мне кажется, у девушек обычно этот период наступает в 14-18 лет. Кто-то хуже справляется, кто-то лучше, многое зависит еще и от генетики.

Думаю, тренировки должны подстраиваться под состояние спортсмена – нагрузка переносится уже тяжелее, потому что в организме и так много перемен, он не может все силы отдавать спорту. Когда идут внутренние изменения – это дополнительное испытание для тела. Нужно где-то снижать нагрузку, где-то добавить.

Стоит учитывать и то, что в переходном возрасте человек становится более импульсивным. Так что про психологическую составляющую тоже нельзя забывать. Главное в этот период – обзавестись терпением.

Если бы я могла вернуться в прошлое, то сказала бы себе, что нужно больше прислушиваться к своему организму, перестать бояться этого периода. Именно в тот момент, когда ты перестаешь это чересчур контролировать, становится намного легче. Как только я перестала взвешиваться и корить себя за лишний кусочек еды, стало легче контролировать режим питания и держать вес. Я бы хотела себе 16-летней донести эту мысль.

В то же время я бы себя похвалила за то, что не опускала руки и продолжала кататься, несмотря на эмоциональное и физическое состояние.

Конечно, вес держать нужно, надо контролировать питание, оно должно быть правильным. Тут нужна гармония – чтобы были силы для тренировок, но и организм справлялся с тем количеством пищи, которое ты потребляешь, ничего не откладывая про запас.

Во время пубертата вес все равно будет расти, но если придерживаться правильного и грамотного режима питания, то это может произойти с меньшими потерями.

Почему пубертат – это испытание? И что категорически нельзя делать?

Это сложный период. И даже если ты адекватно и с пониманием подходишь к нему, то все равно могут возникнуть проблемы. Тут нет одного решения, которое подойдет всем. Каждый индивидуален.

Бывает и так, что во время пубертата спортсмен правильно питается, соблюдает режим, но это все равно не помогает. Нужно обзавестись терпением. И главное – не прибегать к таблеткам для похудения и другим радикальным способам, которые помогают держать вес. Это только навредит, можно испортить весь организм, после этого будет еще сложнее приводить себя в норму и восстанавливаться.

Даже если ты набрал, все-таки лучше меньше поесть и больше позаниматься спортом, но ни в коем случае не прибегать к таким средствам, которые в моменте помогут сбросить килограмм. Потому что в перспективе это негативно отразится на здоровье.

Почему взвешивание – такая актуальная тема в нашем спорте?

Тема взвешивания очень часто поднимается в нашем фигурном катании. Нас иногда взвешивали тренеры, так что эта тема присутствовала – что у меня, что у мальчиков. В моем случае, наверное, лет до 20. Но не было строгого надзора, это происходило не каждый день.

А вот самоконтроль у меня был сильный. Все равно присутствовал страх, что пойдут взвешивать. Я боялась расстроить тренера, поэтому сама на себя возлагала эту ответственность – следить за формой. Так что в то время тема весов всегда была актуальна для меня: во время каждого приема пищи я думала о весах – что они покажут?

Это продолжалось до тех пор, пока я для себя не решила так: все, я больше при тренерах не взвешиваюсь, беру под контроль свое состояние. Я отпустила себя – и такой подход привел к тому, что я начала доверять себе. И все наладилось. Тут важно чувствовать себя, свое тело. Мне полный контроль не подходит, я – свободная душа, мне нельзя запрещать, ставить в рамки. От этого все становится только хуже.

Конечно, у меня дома есть весы – иногда встаю на них. Но я уже по своему виду понимаю, сколько примерно вешу – даже по пальцам рук. Думаю, у многих фигуристок так.

Сейчас я не беру весы на шоу, сборы или другие выезды, а спокойно живу без взвешивания. А раньше было немного боязно – некоторые фигуристки даже на отдых везут весы, чтобы не набрать лишние килограммы.

Пока ты в профессиональном спорте, контроль есть всегда. Даже в прошлом сезоне я взвешивалась каждый день, чтобы следить за телом. Но это нужно для информации, а не для каких-то ограничений. В любом случае я позволяла себе что-то съесть лишнего – если очень хотелось, то не отказывала себе в этом. Понимала, что было бы хуже, если бы ограничивала себя.

Мне не помогали диеты: сначала сбрасываешь вес, а потом быстро набираешь

Я сидела на разных диетах. Пробовала и диету Дюкана – она помогла мне в какой-то момент. Но как только начинаешь питаться в нормальном режиме, все сразу набирается обратно. Я постоянно бегала, обматывалась пленкой, надевала специальные шорты, чтобы больше сжигалось. Пробовала диеты на цитрусах – ела лимоны и чуть-чуть орешков. И там то же самое: как только начинаешь есть, вес приходит.

Так что не было системы: я либо вообще не ела, либо шла на дорожку после еды. Думаю, проблемы были из-за головы. Если бы у меня изначально было понимание, как правильно питаться, чтобы не было этих загонов о калориях и граммах, то, возможно, было бы куда легче. Может, это я сейчас так говорю взвешенно, потому что забыла, насколько раньше у меня скакал вес.

Мне кажется, если грамотно подходить к вопросу питания, не переусердствовать со взвешиваниями и ограничениями, то этот период можно пройти легче. Но лучше это делать вместе с грамотным специалистом.

Почему сидеть на одной воде вредно?

В нашей группе не было профессионального нутрициолога. Обычно спортсмен сам отслеживает этот аспект. Знаю, что, например, в футболе есть специалисты, у нас – нет. У кого-то есть такие проблемы, у кого-то нет, кто-то родился с идеальной фигурой.

Если бы у нас была культура спортивного питания, возможно, было бы проще. Мне кажется, что такой профессиональный подход у нутрициологии в России появился не так давно. До этого все обращались к диетологам.

Я тоже один раз ходила с тренером к диетологу – лет в 15, когда только начинался пубертат. На консультации диетолог прописала мне такой режим питания, что тренер посмотрел и сказал: с таким рационом можно больше поправиться.

Там просто было здоровое питание, которое не учитывало потребности и нагрузки в спорте. Утром – каша, в обед – суп и мясо, вечером – рыба с овощами. Получилось три плотных приема пищи, а на тот момент это казалось перебором. Хотя сейчас у меня есть и завтрак, и небольшой обед, и ужин. Если ты правильно и в меру питаешься, то у тебя все прекрасно переваривается и никуда не откладывается. И самое важное – есть энергия.

Во время пубертата думаешь: если есть нормально, то вес сразу пойдет вверх. И лучше съесть кусочек шоколадки и выпить кофе, чтобы это никакого веса не дало, зато придало энергию. Но ведь эта энергия быстро уходит, и ты через час опять голодный.

Получается, организм всегда в стрессе. И когда начинаешь принимать пищу в нормальном объеме – не жирную, не углеводную, то организм все равно из-за стресса накапливает ферменты, делает запасы, только потому, что у него раньше этого не было – и он боится, что опять не будет. Даже воду, кофе он будет накапливать, потому что вечером ты опять пойдешь бегать в этих штанах, которые выводят воду. Чтобы избежать обезвоживания, организм будет набирать даже от простой воды. Такое происходит из-за того, что человек настолько доконал свой организм, что тот уже делает запасы из всего, что только можно.

А когда ты начинаешь спокойно питаться в одно и то же время, то стресс снижается. Организм знает, что скоро обед, поэтому можно переваривать завтрак, ведь днем не будет голодного стресса. И когда это выстраивается в систему, то получается здоровый метаболизм, организм не страдает – и можно стабильно держать вес. Нужно есть в меру, не переедая – без макарон на обед и ужин со сливками и хлебом.

Если я живу в Новогорске, на сборах, где нас кормят правильно, то держать вес там очень легко. Я там в принципе не могу сильно поправиться. Если грамотно распределять продукты, то у тебя будет много энергии и стабильный вес. В этом случае, если ты съешь пасту или даже бургер, расслабишься – ничего страшного не произойдет. Постоянные мысли о еде и подсчеты калорий – это лишнее.

Верю в четверные у взрослых девушек

Конечно, не все справляются с пубертатом – кто-то заканчивает со спортом в это время. Может развалиться техника из-за нового тела.

Как развеять миф о том, что четверные – для девочек до пубертата? Элизабет Турсынбаева прыгнула квад на ЧМ-2019, когда ей было 19 лет. Мне казалось, что тогда она еще не до конца оформилась, ее тело было очень звонким. Но, в целом, возможно исполнять четверные и после этого периода.

Мы видим, что и тройной аксель девочки учат после пубертата – хватает и сил, и возможности, и мотивации. Над четверными надо просто больше работать, иметь мотивацию. Думаю, как и в случае с тройным акселем, этот миф развеется со временем – четверные будут показывать чаще.

Саша Трусова в прошлом сезоне прыгала четверной лутц на шоу, Камила Валиева тоже показывала квады с уже оформившимся телом – в прошлом сезоне она собрала два четверных в произвольной.

Так что реально сохранить прыжки ультра-си и после пубертата.

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Ну а впереди у меня – первый день рождения без чемпионата России

Накануне дня рождения пожелаю себе провести грядущий год с пользой, создать что-то интересное, чтобы в конце сезона я поняла: о, а ведь это тоже получился прикольный год, хотя я даже не выступала, но достижения у меня есть.

И, конечно, хочу классно провести день рождения – уже в спокойной и расслабленной атмосфере.

Это первый год, когда мне не нужно готовиться к чемпионату России или я не нахожусь в больнице. И у меня есть возможность спокойно отпраздновать день рождения без предвкушения важного старта.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф; instagram.com/liza_tuktik