Как фигуристы учат суперпрыжки и кто эталон: Малинин, Чен или кто-то другой? Новый блог Лизы Туктамышевой

От редакции Sports.ru: вы в блоге Елизаветы Туктамышевой – чемпионки мира и Европы. Здесь появляются истории о фигурном катании и насыщенной жизни спортсменки. Лиза возвращается с обстоятельным и интересным рассказом об устройствах, с помощью которых фигуристы учат прыжки ультра-си.

Всем привет!

Прыжки – самая захватывающая часть фигурного катания. Скорость, высота, невероятная сложность – все это так любят и сами спортсмены, и болельщики. Я решила рассказать, как мы изучаем сложные элементы и какие технические устройства нам в этом помогают.

Спиннеры и резина для самого важного в прыжке – плотной группировки

Начнем с приспособлений, которые мы используем в зале – их больше. У нас есть спиннеры двух видов. Первый – плоский. Ты встаешь на него всей стопой и можешь достаточно долго крутиться. Даже если появляется дисбаланс – ты переходишь с носка на пятку, то в любом случае можешь продолжить крутиться, если у тебя хорошая координация. На этом спиннере мы ее как раз и развиваем.

Так мы отрабатываем как группировку, так и позиции во вращении. Я видела, что некоторые фигуристы сейчас даже делают всю комбинацию, которая есть на льду, на одной ноге. Я до такого мастерства не дошла, а люди делают затяжки, бильманы – и это очень круто. Видимо, теперь дети постоянно крутятся на этих спиннерах. Это очень многофункциональная вещь.

Второй спиннер круглый – он чуть повыше первого, не плоский. На нем мы отрабатываем вкручивание в прыжке. Если, например, тренируем тулуп, то мы ставим ногу на пол, а носочек левой ноги – на этот круг. Задача – оттолкнуться без инерции и каких-либо подводящих шагов с этого носочка и сразу вкрутиться в прыжок. Это хорошо развивает начальное ускорение: из ничего тебе надо скрутить тройной. Чтобы это сделать, приходится прикладывать больше усилий.

Когда только начинаешь на этом спиннере заниматься, кажется, что это сложно. Но потом – и результат тут же виден на льду. Это помогает в развитии группировки, скорости, а это самое важное в прыжке. Если фигурист умеет плотно и быстро группироваться, это 50% успеха. Даже если техника не совсем правильная, но группировка у спортсмена отличная, то в группу таких надо брать.

Еще есть разные виды резинок. С ними мы проводим разминку – растягиваем с их помощью мышцы спины, рук, корпуса. Но еще используем для отработки прыжков. Они дают дополнительное натяжение – спортсмену сложнее сгруппироваться с резиной. За счет этого можно наработать более плотную группировку. Как только снимаешь резину – тебе легче более плотно группироваться.

Видела, что сейчас такую резину используют на льду во время работы над скольжением – чтобы держать спину, осанку. Без резины в фигурном катании очень сложно. С ней мы закачиваем мышцы: стопы, голени.

Мне помог волшебный жилет Мишина – без него не было бы тройного акселя

Суперизобретение – это жилет Мишина. На нем я переучивала технику после Глазова. Это стоящая вещь, она очень помогает. У меня была техника, при которой практически невозможно было исполнять многооборотные прыжки: широкая, нога располагалась очень высоко. Я иногда пяткой задевала бедро во время прыжка – настолько высоко было колено. Руки в воздухе я располагала очень широко, локти в сторону. А ведь это все биомеханика: чем шире человек, тем сложнее выполнить дополнительный оборот.

С этим жилетом я тренировалась днями и ночами. Даже когда мы приходили с официальных тренировок в гостиницу, по вечерам в коридоре я отрабатывала группировку вместе с тренером. Было непростое время. В один момент я этот жилет просто возненавидела. Ничего нового не учила, а часами занималась в нем.

Он выглядит как обычный жилет, но есть датчики для правильной группировки рук. Левая рука снизу прикрывает живот (и должна зацепиться за правый бок), а правая располагается около плеча. Либо то же самое, но правая рука снизу, а левая сверху – тут кому как удобно. Чем плотнее группировка, тем лучше. Если мы просто прижмем ладошки, то локти все равно будут в стороны.

Когда мы нажимаем на датчики, которые расположены на боку и плече, жилет издает звук. Когда он есть, ты понимаешь, что сейчас у тебя правильная группировка. И тогда можно накручивать прыжки: лутцы, флипы, риттбергеры. Отлично, если ты постоянно слышишь этот звук. Если его нет, значит, что-то делаешь неправильно.

В детстве я даже надевала датчик на ногу. Сейчас такое не используют, потому что все дети прыгают с правильной техникой. Такую, как была у меня, еще надо поискать. Я надевала датчик, чтобы нога опускалась ниже моей привычной позиции. Когда я выходила в группировку, левая нога должна была попасть на датчик, чтобы раздался сигнал. Мне приходилось это делать постоянно – до тех пор, пока все не перенеслось на тройные прыжки.

Благодаря этим устройствам я быстро выучила риттбергер, лутц. Как только я поменяла технику, закрепила ее, появилась более плотная группировка.

По всему миру до сих пор покупают эти жилеты у Алексея Николаевича, а называются они по-английски Mishin Magic Vest. Его используют и на льду, и в зале.

Есть и другой жилет – стягивающий. Его надевают на плечи и руки, сзади у него резинки. Он выполняет примерно ту же функцию, что и резина в зале. На льду ты его застегиваешь так, чтобы чувствовалось напряжение. И когда катаешься, руки падают не вниз, а висят как крылышки у птички. Они постоянно в натяжении. И в таком жилете мы отрабатываем программы, прыгаем. Получается, что тебе постоянно тяжело поднимать руки и группироваться. Зато когда снимаешь жилет – невероятная легкость, движения намного шире и даются проще, это касается и прыжков.

Вы точно видели эти устройства: крутящийся диск из детства и наша знаменитая удочка

В зале у нас еще есть крутилка – мы так ее обычно и называем.

Есть два вида: иногда ее встраивают в пол, чтобы она была на уровне паркета. Тогда фигурист может спокойно спрыгивать с нее, отрабатывать прыжки – в таком случае нет дополнительной высоты, так безопаснее для голеностопа.

А есть переносная, мы постоянно возим ее на сборы и даже на соревнования. Наверное, у многих в детстве были похожие – такой железный балансировочный диск. Я в детстве его обожала, постоянно крутилась.

И у нас точно такое же устройство, только работает на электричестве. Нужен дополнительный человек, который будет им управлять – регулировать скорость вращения. С помощью этой крутилки ты тренируешь скорость группировки, которая будет у тебя на льду. Я разгонялась до 4,5 оборота в секунду.

Невозможно переоценить пользу этого изобретения Алексея Николаевича. Если жилет – это только оттачивание того, как должна выглядеть группировка, то крутилка – это тренировка скорости. Когда ты выучил правильную группировку, то встаешь на крутилку, тебя быстро раскручивают, чтобы довести до состояния, в котором ты окажешься в четверном прыжке. Организм адаптируется к такой нагрузке – и для него уже не будет таким шоком, когда ты начинаешь учить четверные.

Как и на спиннере, на крутилке можно тренировать вращения. И тогда тебе даже можно снизить количество повторений на льду, потому что это практически полноценная замена тому, что мы испытываем на выступлениях. Важно репетировать позиции и развивать скорость во вращениях – эту скорость ты ощущаешь на тренажере. И развить восприимчивость организма к ней до такой степени, что в глазах не будут лопаться капилляры, тело настолько адаптируется, что на льду будет намного легче.

А еще на крутилках можно работать над прыжками. Берем самый популярный пример – тулуп. Тебя немножко раскручивают на правой ноге, после этого переходим на левую и уже с пола вкручиваемся в тулуп. Если мы просто прыгаем, то делаем это без раскручивания, а тут ты уже крутишься и должен из этого дисбаланса исполнить прыжок. Когда ты делаешь его на льду, то получается почти без паузы – ты уже в инерции. И на крутилке как раз и получаешь ту самую инерцию. Хотя в зале тулуп сымитировать почти невозможно – получается просто аксель с другого захода. В зале все-таки зубцовые прыжки не прыгнуть.

К крутилке Алексей Николаевич добавил жилет. Мы надеваем «ремень безопасности», он тянется к потолку. От потолка идет веревка к человеку, который будет тебя поднимать. Получается удочка. Тебя раскручивают, когда скорость уже очень высокая, ты должен подхватить это вращение и как молния взвинтиться наверх, тебя при этом поднимает человек. И это почти стопроцентная имитация прыжка на льду – ты в воздухе группируешься, а потом приземляешься на одну ногу. Это очень помогает.

Есть еще удочка для льда. Это незаменимая вещь, когда изучаешь сложные элементы. Четверные тулуп, лутц и сальхов я пробовала как раз на ней. Когда тебя страхует человек, который хорошо в этом разбирается и чувствует тебя, в один момент он говорит: я тебе вообще не помогал. Потом ты пару денечков прыгаешь с ощущением, что ты делаешь это сама, и тогда можно уже заходить на прыжок без страховки.

Тут уже дело психологии. Когда есть удочка, ты знаешь, что есть защита, тебе легче. А когда удочки не было, я зажималась – было очень сложно перестроиться и сделать самой. Но удочка – это полезно, особенно если рядом грамотный человек. У него должен быть опыт, чтобы правильно поднимать фигуриста на льду.

Устройства безопасны, главное – не переоценивать свои силы

Все звучит как необычные аттракционы для фигурного катания, но все это действительно очень действенные методы тренировок.

Конечно, везде можно получить повреждение – случайности никто не отменял. Но довести до серьезной травмы на всех этих устройствах очень сложно, потому что грамотный тренер не поставит тебя на крутилку раньше времени, не включит такую скорость, с которой бы ты не справился. Я, например, никогда не пойду на удочку к человеку, который первый раз взял ее в руки.

Главное – давать фигуристу то задание, к которому он готов. На тех же спиннерах почти невозможно получить какой-либо ушиб, потому что поверхность плоская и ты всегда можешь спрыгнуть с нее, чтобы не упасть. Очень редко спиннер резко вылетает – и спортсмен падает. Все-таки это занятие в зале, там достаточно безопасно. Да и фигуристы умеют падать так, чтобы не получить травму.

Верю в пятерной прыжок Ильи Малинина

Можно научиться всему и без этих устройств, но все займет куда больше времени. Раньше ведь всех учили прыгать без них, но сейчас они дают тебе толчок быстрее выучить сложные прыжки и быстрее восстанавливать форму.

За счет хорошей координации я всегда была одной из лучших на крутилке. Но когда пришла на тренировку после перерыва из-за ковида, я встала на тренажер, раскрутилась – и меня начало невероятно шатать. Но за три дня я практически восстановила необходимые ощущения в зале. И когда пошла на первые прыжки на льду, было уже легче, потому что я все уже отрепетировала.

Устройства используются для всех прыжков. Взрослые учат на них ультра-си, дети – тройные. Не важно, что ты учишь – двойные или пятерные, система одинаковая, просто разное количество оборотов.

Смотря сейчас на Илью Малинина, я верю, что пятерной прыжок реален. Раньше я думала, что никто никогда не сможет его исполнить. Пятерной прыжок казался таким далеким и невообразимым. Хотя и про себя я думала, что тройной аксель – невозможный прыжок, говорила себе: Лиза, ты о чем думаешь? В итоге через неделю шла и прыгала.

Мне кажется, если у Ильи будет стимул, то с его четверным тулупом в ближайшем будущем он сможет сделать и пятерной.

Чтобы делать прыжки ультра-си, необходима потрясающая техника, хорошая высота и комплекция, плотная группировка. Группировка – это самое важное, а у Ильи она максимально плотная.

Что сложнее: триксель или квад? И почему у азиаток мода на аксели, а у нас – на четверные?

Понятно, что для меня психологически сложнее заходить на четверной, чем на тройной аксель. Все-таки аксель я прыгала еще в 13-14 лет. Были моменты, когда я боялась. Но я столько раз в жизни его прыгала, что уже отлично знала и понимала этот прыжок. Знала, что не разобьюсь, он у меня очень грамотный по технике. Даже если я слабо вкручусь или не докручу, я все равно упаду мягенько.

А четверной я так и не изучила досконально. Не смогла найти стабильные ощущения: в какие-то моменты я прекрасно чувствовала прыжок, в какие-то – плохо. И когда плохо, то я не могла зайти на квад, потому что в уме представляла себе, что сильно падаю. Или что из-за недокрута меня заваливает назад – я таких падений очень боялась. Отсюда появлялись бабочки.

Поэтому для меня четверной тулуп сложнее. Но когда в 2019-м я начала его стабильно выполнять, то чувствовала, что если ловишь этот элемент, то прикладываешь меньше сил. Потому что используешь больше инерции. На тулуп ты можешь взять больше хода, и если правильно использовать скорость и инерцию, то ты больше сил не тратишь.

Для фигуристов это редкость, но у меня левая нога сильнее правой, хотя правая – это лутцы, флипы, риттбергеры и выезды, а левая – это более легкие прыжки. Но у меня левая сильнее, я люблю толчок наверх, меня никогда не пугало, что я прыгаю лицом вперед. Хотя для очень многих фигуристов – практически для всех – аксель сложнее. Наверное, в нашей группе к нему легче относится Женя Семененко.

Почему же у девушек больше трикселисток, чем квадисток? Возможно, аксель легче учить. Да и три с половиной оборота кому-то даются легче, чем полноценные четыре. И как-то принято начинать изучение ультра-си именно с акселя.

Если брать азиаток, у них примерно одна техника. Когда ты видишь вокруг себя много фигуристок, которые прыгают в такой же технике, что и ты, то понимаешь, что триксель можно сделать. И тогда появляется своеобразное стадное чувство. Если они прыгают – почему не могу я?

У азиаток действительно похожая техника на акселе. Если брать нас, то Алена Косторная прыгала по своей технике, я – по своей, Саша Трусова – по своей. У нас не было одинакового механизма движений, которого бы придерживались все.

И с четверными то же самое: если начнут прыгать 2-3 девочки в группе, то и остальные подхватят. Так всегда: кто-то один сделал, и за ним тут же тянутся. Мне кажется, так и произошло в группе Этери Тутберидзе. Когда Саша Трусова начала прыгать четверные, то сразу потянулись другие девочки: и Аня Щербакова начала изучать квады. Помню, и Женя Медведева, и Алина Загитова пробовали. Это все зависит от окружения.

Когда я начинала изучать тройной аксель, его никто не делал, это был своеобразный толчок для изучения ультра-си. А теперь на российских соревнованиях прыгают и квады, и тройные аксели.

В технике Чена – идеальный баланс, лучший сальхов – у Кагиямы, а у меня… отличный аксель

Если говорить о том, у кого лучшая техника на всех прыжках – это Нэтан Чен. Все, что можно дать фигурному катанию по технике, он дал. У него практически все прыжки были потрясающие, кроме акселя и сальхова, наверное. Они у него не такие шикарные, а вот флип, тулуп и лутц – очень хорошие. Впрочем, фигуриста с идеальной техникой на всех прыжках практически не найти.

Еще мне очень нравится четверной флип у Шомы Уно – когда он его делает на скорости и получается чисто. Тройной аксель у него тоже великолепный – самый пролетный и высокий. Когда он заходит на него и прыгает на полкатка, это смотрится максимально эффектно.

Лучше четверного сальхова, чем у Юмы Кагиямы, я никогда не видела. Не знаю, можно ли вообще прыгать его лучше, чем Юма. У него получается потрясающий прыжок: идеальный, на скорости, высокий, с четким выездом без потери скорости.

Четверной тулуп много кто делает очень хорошо. Тут одного фигуриста я выделить не смогу. А вот четверной риттбергер достаточно сложный прыжок, и его, наоборот, мало кто делает. Но опять же, если он получается у Шомы, то выглядит хорошо. Риттбергер сложно сделать суперкрасиво, потому что это прыжок не такой пролетный – ты не можешь взять на него столько инерции и скорости, ведь можно легко слететь с дуги, если чуть больше завалиться внутрь. Слишком много нюансов.

У кого самый надежный тройной аксель из девушек? Назову себя. Не скажу, что у меня он идеальный. Я бы хотела научиться делать аксель с огромной скорости, но это было практически невозможно из-за привычной мне техники.

Иногда мне очень нравился аксель Алены Косторной – она классно на него разбегалась через весь каток. Если он удавался – в наклончике, по технике – это смотрелось офигенно. У нее еще выезды красивые. Она в целом очень симпатично каталась и катается сейчас. Аксель у нее был самым захватывающим.

Прыгнуть параллельный триксель в парном катании им с Гошей будет очень сложно. Конечно, возможно, но у Алены прыжок и в одиночном в последнее время стал не совсем стабильным. В парах нужны прыжки, но важно сделать еще и парные элементы хорошего уровня и на хороший плюс. Так что насколько это оправдано тактически – большой вопрос.

Важнее делать акцент на парные элементы, а тройной аксель там не нужен. Эти же баллы можно получить за хорошо исполненный тройной лутц, что они и так делают. Аксель, мне кажется, – это неоправданный риск. Но, безусловно, было бы круто, если бы они прыгнули и вошли в историю как пара, которая сделала параллельный тройной аксель. Это был бы фурор.

Мои аксели мне тоже нравятся, не все, но многие. Например, на Гран-при-2020 в Москве в короткой программе собственный тройной аксель мне безумно понравился. Я даже запомнила: Алексей Николаевич сказал, что это лучший аксель в моей карьере. И когда я пересмотрела, то подтвердила его слова. Действительно очень классно получилось.

Здорово, что в прошлом году появился отдельный прыжковый турнир – это идеальные соревнования, чтобы насладиться ультра-си по полной! В этом сезоне турнир пройдет в конце января – и я с удовольствием там выступлю. Так что до встречи в Москве!

Фото: РИА Новости/ Александр Вильф, Алексей Даничев; Yohei Osada/AFLO/; /AP Photo/Roger Steinman; /Atsushi Tomura, Harry How