Как фигуристы учат суперпрыжки и кто эталон: Малинин, Чен или кто-то другой? Новый блог Лизы Туктамышевой
От редакции Sports.ru: вы в блоге Елизаветы Туктамышевой – чемпионки мира и Европы. Здесь появляются истории о фигурном катании и насыщенной жизни спортсменки. Лиза возвращается с обстоятельным и интересным рассказом об устройствах, с помощью которых фигуристы учат прыжки ультра-си.
Всем привет!
Прыжки – самая захватывающая часть фигурного катания. Скорость, высота, невероятная сложность – все это так любят и сами спортсмены, и болельщики. Я решила рассказать, как мы изучаем сложные элементы и какие технические устройства нам в этом помогают.
Спиннеры и резина для самого важного в прыжке – плотной группировки
Начнем с приспособлений, которые мы используем в зале – их больше. У нас есть спиннеры двух видов. Первый – плоский. Ты встаешь на него всей стопой и можешь достаточно долго крутиться. Даже если появляется дисбаланс – ты переходишь с носка на пятку, то в любом случае можешь продолжить крутиться, если у тебя хорошая координация. На этом спиннере мы ее как раз и развиваем.
Так мы отрабатываем как группировку, так и позиции во вращении. Я видела, что некоторые фигуристы сейчас даже делают всю комбинацию, которая есть на льду, на одной ноге. Я до такого мастерства не дошла, а люди делают затяжки, бильманы – и это очень круто. Видимо, теперь дети постоянно крутятся на этих спиннерах. Это очень многофункциональная вещь.
Второй спиннер круглый – он чуть повыше первого, не плоский. На нем мы отрабатываем вкручивание в прыжке. Если, например, тренируем тулуп, то мы ставим ногу на пол, а носочек левой ноги – на этот круг. Задача – оттолкнуться без инерции и каких-либо подводящих шагов с этого носочка и сразу вкрутиться в прыжок. Это хорошо развивает начальное ускорение: из ничего тебе надо скрутить тройной. Чтобы это сделать, приходится прикладывать больше усилий.
Когда только начинаешь на этом спиннере заниматься, кажется, что это сложно. Но потом – и результат тут же виден на льду. Это помогает в развитии группировки, скорости, а это самое важное в прыжке. Если фигурист умеет плотно и быстро группироваться, это 50% успеха. Даже если техника не совсем правильная, но группировка у спортсмена отличная, то в группу таких надо брать.
Еще есть разные виды резинок. С ними мы проводим разминку – растягиваем с их помощью мышцы спины, рук, корпуса. Но еще используем для отработки прыжков. Они дают дополнительное натяжение – спортсмену сложнее сгруппироваться с резиной. За счет этого можно наработать более плотную группировку. Как только снимаешь резину – тебе легче более плотно группироваться.
Видела, что сейчас такую резину используют на льду во время работы над скольжением – чтобы держать спину, осанку. Без резины в фигурном катании очень сложно. С ней мы закачиваем мышцы: стопы, голени.
Мне помог волшебный жилет Мишина – без него не было бы тройного акселя
Суперизобретение – это жилет Мишина. На нем я переучивала технику после Глазова. Это стоящая вещь, она очень помогает. У меня была техника, при которой практически невозможно было исполнять многооборотные прыжки: широкая, нога располагалась очень высоко. Я иногда пяткой задевала бедро во время прыжка – настолько высоко было колено. Руки в воздухе я располагала очень широко, локти в сторону. А ведь это все биомеханика: чем шире человек, тем сложнее выполнить дополнительный оборот.
С этим жилетом я тренировалась днями и ночами. Даже когда мы приходили с официальных тренировок в гостиницу, по вечерам в коридоре я отрабатывала группировку вместе с тренером. Было непростое время. В один момент я этот жилет просто возненавидела. Ничего нового не учила, а часами занималась в нем.
Он выглядит как обычный жилет, но есть датчики для правильной группировки рук. Левая рука снизу прикрывает живот (и должна зацепиться за правый бок), а правая располагается около плеча. Либо то же самое, но правая рука снизу, а левая сверху – тут кому как удобно. Чем плотнее группировка, тем лучше. Если мы просто прижмем ладошки, то локти все равно будут в стороны.
Когда мы нажимаем на датчики, которые расположены на боку и плече, жилет издает звук. Когда он есть, ты понимаешь, что сейчас у тебя правильная группировка. И тогда можно накручивать прыжки: лутцы, флипы, риттбергеры. Отлично, если ты постоянно слышишь этот звук. Если его нет, значит, что-то делаешь неправильно.
В детстве я даже надевала датчик на ногу. Сейчас такое не используют, потому что все дети прыгают с правильной техникой. Такую, как была у меня, еще надо поискать. Я надевала датчик, чтобы нога опускалась ниже моей привычной позиции. Когда я выходила в группировку, левая нога должна была попасть на датчик, чтобы раздался сигнал. Мне приходилось это делать постоянно – до тех пор, пока все не перенеслось на тройные прыжки.
Благодаря этим устройствам я быстро выучила риттбергер, лутц. Как только я поменяла технику, закрепила ее, появилась более плотная группировка.
По всему миру до сих пор покупают эти жилеты у Алексея Николаевича, а называются они по-английски Mishin Magic Vest. Его используют и на льду, и в зале.
Есть и другой жилет – стягивающий. Его надевают на плечи и руки, сзади у него резинки. Он выполняет примерно ту же функцию, что и резина в зале. На льду ты его застегиваешь так, чтобы чувствовалось напряжение. И когда катаешься, руки падают не вниз, а висят как крылышки у птички. Они постоянно в натяжении. И в таком жилете мы отрабатываем программы, прыгаем. Получается, что тебе постоянно тяжело поднимать руки и группироваться. Зато когда снимаешь жилет – невероятная легкость, движения намного шире и даются проще, это касается и прыжков.
Вы точно видели эти устройства: крутящийся диск из детства и наша знаменитая удочка
В зале у нас еще есть крутилка – мы так ее обычно и называем.
Есть два вида: иногда ее встраивают в пол, чтобы она была на уровне паркета. Тогда фигурист может спокойно спрыгивать с нее, отрабатывать прыжки – в таком случае нет дополнительной высоты, так безопаснее для голеностопа.
А есть переносная, мы постоянно возим ее на сборы и даже на соревнования. Наверное, у многих в детстве были похожие – такой железный балансировочный диск. Я в детстве его обожала, постоянно крутилась.
И у нас точно такое же устройство, только работает на электричестве. Нужен дополнительный человек, который будет им управлять – регулировать скорость вращения. С помощью этой крутилки ты тренируешь скорость группировки, которая будет у тебя на льду. Я разгонялась до 4,5 оборота в секунду.
Невозможно переоценить пользу этого изобретения Алексея Николаевича. Если жилет – это только оттачивание того, как должна выглядеть группировка, то крутилка – это тренировка скорости. Когда ты выучил правильную группировку, то встаешь на крутилку, тебя быстро раскручивают, чтобы довести до состояния, в котором ты окажешься в четверном прыжке. Организм адаптируется к такой нагрузке – и для него уже не будет таким шоком, когда ты начинаешь учить четверные.
Как и на спиннере, на крутилке можно тренировать вращения. И тогда тебе даже можно снизить количество повторений на льду, потому что это практически полноценная замена тому, что мы испытываем на выступлениях. Важно репетировать позиции и развивать скорость во вращениях – эту скорость ты ощущаешь на тренажере. И развить восприимчивость организма к ней до такой степени, что в глазах не будут лопаться капилляры, тело настолько адаптируется, что на льду будет намного легче.
А еще на крутилках можно работать над прыжками. Берем самый популярный пример – тулуп. Тебя немножко раскручивают на правой ноге, после этого переходим на левую и уже с пола вкручиваемся в тулуп. Если мы просто прыгаем, то делаем это без раскручивания, а тут ты уже крутишься и должен из этого дисбаланса исполнить прыжок. Когда ты делаешь его на льду, то получается почти без паузы – ты уже в инерции. И на крутилке как раз и получаешь ту самую инерцию. Хотя в зале тулуп сымитировать почти невозможно – получается просто аксель с другого захода. В зале все-таки зубцовые прыжки не прыгнуть.
К крутилке Алексей Николаевич добавил жилет. Мы надеваем «ремень безопасности», он тянется к потолку. От потолка идет веревка к человеку, который будет тебя поднимать. Получается удочка. Тебя раскручивают, когда скорость уже очень высокая, ты должен подхватить это вращение и как молния взвинтиться наверх, тебя при этом поднимает человек. И это почти стопроцентная имитация прыжка на льду – ты в воздухе группируешься, а потом приземляешься на одну ногу. Это очень помогает.
Есть еще удочка для льда. Это незаменимая вещь, когда изучаешь сложные элементы. Четверные тулуп, лутц и сальхов я пробовала как раз на ней. Когда тебя страхует человек, который хорошо в этом разбирается и чувствует тебя, в один момент он говорит: я тебе вообще не помогал. Потом ты пару денечков прыгаешь с ощущением, что ты делаешь это сама, и тогда можно уже заходить на прыжок без страховки.
Тут уже дело психологии. Когда есть удочка, ты знаешь, что есть защита, тебе легче. А когда удочки не было, я зажималась – было очень сложно перестроиться и сделать самой. Но удочка – это полезно, особенно если рядом грамотный человек. У него должен быть опыт, чтобы правильно поднимать фигуриста на льду.
Устройства безопасны, главное – не переоценивать свои силы
Все звучит как необычные аттракционы для фигурного катания, но все это действительно очень действенные методы тренировок.
Конечно, везде можно получить повреждение – случайности никто не отменял. Но довести до серьезной травмы на всех этих устройствах очень сложно, потому что грамотный тренер не поставит тебя на крутилку раньше времени, не включит такую скорость, с которой бы ты не справился. Я, например, никогда не пойду на удочку к человеку, который первый раз взял ее в руки.
Главное – давать фигуристу то задание, к которому он готов. На тех же спиннерах почти невозможно получить какой-либо ушиб, потому что поверхность плоская и ты всегда можешь спрыгнуть с нее, чтобы не упасть. Очень редко спиннер резко вылетает – и спортсмен падает. Все-таки это занятие в зале, там достаточно безопасно. Да и фигуристы умеют падать так, чтобы не получить травму.
Верю в пятерной прыжок Ильи Малинина
Можно научиться всему и без этих устройств, но все займет куда больше времени. Раньше ведь всех учили прыгать без них, но сейчас они дают тебе толчок быстрее выучить сложные прыжки и быстрее восстанавливать форму.
За счет хорошей координации я всегда была одной из лучших на крутилке. Но когда пришла на тренировку после перерыва из-за ковида, я встала на тренажер, раскрутилась – и меня начало невероятно шатать. Но за три дня я практически восстановила необходимые ощущения в зале. И когда пошла на первые прыжки на льду, было уже легче, потому что я все уже отрепетировала.
Устройства используются для всех прыжков. Взрослые учат на них ультра-си, дети – тройные. Не важно, что ты учишь – двойные или пятерные, система одинаковая, просто разное количество оборотов.
Смотря сейчас на Илью Малинина, я верю, что пятерной прыжок реален. Раньше я думала, что никто никогда не сможет его исполнить. Пятерной прыжок казался таким далеким и невообразимым. Хотя и про себя я думала, что тройной аксель – невозможный прыжок, говорила себе: Лиза, ты о чем думаешь? В итоге через неделю шла и прыгала.
Мне кажется, если у Ильи будет стимул, то с его четверным тулупом в ближайшем будущем он сможет сделать и пятерной.
Чтобы делать прыжки ультра-си, необходима потрясающая техника, хорошая высота и комплекция, плотная группировка. Группировка – это самое важное, а у Ильи она максимально плотная.
Что сложнее: триксель или квад? И почему у азиаток мода на аксели, а у нас – на четверные?
Понятно, что для меня психологически сложнее заходить на четверной, чем на тройной аксель. Все-таки аксель я прыгала еще в 13-14 лет. Были моменты, когда я боялась. Но я столько раз в жизни его прыгала, что уже отлично знала и понимала этот прыжок. Знала, что не разобьюсь, он у меня очень грамотный по технике. Даже если я слабо вкручусь или не докручу, я все равно упаду мягенько.
А четверной я так и не изучила досконально. Не смогла найти стабильные ощущения: в какие-то моменты я прекрасно чувствовала прыжок, в какие-то – плохо. И когда плохо, то я не могла зайти на квад, потому что в уме представляла себе, что сильно падаю. Или что из-за недокрута меня заваливает назад – я таких падений очень боялась. Отсюда появлялись бабочки.
Поэтому для меня четверной тулуп сложнее. Но когда в 2019-м я начала его стабильно выполнять, то чувствовала, что если ловишь этот элемент, то прикладываешь меньше сил. Потому что используешь больше инерции. На тулуп ты можешь взять больше хода, и если правильно использовать скорость и инерцию, то ты больше сил не тратишь.
Для фигуристов это редкость, но у меня левая нога сильнее правой, хотя правая – это лутцы, флипы, риттбергеры и выезды, а левая – это более легкие прыжки. Но у меня левая сильнее, я люблю толчок наверх, меня никогда не пугало, что я прыгаю лицом вперед. Хотя для очень многих фигуристов – практически для всех – аксель сложнее. Наверное, в нашей группе к нему легче относится Женя Семененко.
Почему же у девушек больше трикселисток, чем квадисток? Возможно, аксель легче учить. Да и три с половиной оборота кому-то даются легче, чем полноценные четыре. И как-то принято начинать изучение ультра-си именно с акселя.
Если брать азиаток, у них примерно одна техника. Когда ты видишь вокруг себя много фигуристок, которые прыгают в такой же технике, что и ты, то понимаешь, что триксель можно сделать. И тогда появляется своеобразное стадное чувство. Если они прыгают – почему не могу я?
У азиаток действительно похожая техника на акселе. Если брать нас, то Алена Косторная прыгала по своей технике, я – по своей, Саша Трусова – по своей. У нас не было одинакового механизма движений, которого бы придерживались все.
И с четверными то же самое: если начнут прыгать 2-3 девочки в группе, то и остальные подхватят. Так всегда: кто-то один сделал, и за ним тут же тянутся. Мне кажется, так и произошло в группе Этери Тутберидзе. Когда Саша Трусова начала прыгать четверные, то сразу потянулись другие девочки: и Аня Щербакова начала изучать квады. Помню, и Женя Медведева, и Алина Загитова пробовали. Это все зависит от окружения.
Когда я начинала изучать тройной аксель, его никто не делал, это был своеобразный толчок для изучения ультра-си. А теперь на российских соревнованиях прыгают и квады, и тройные аксели.
В технике Чена – идеальный баланс, лучший сальхов – у Кагиямы, а у меня… отличный аксель
Если говорить о том, у кого лучшая техника на всех прыжках – это Нэтан Чен. Все, что можно дать фигурному катанию по технике, он дал. У него практически все прыжки были потрясающие, кроме акселя и сальхова, наверное. Они у него не такие шикарные, а вот флип, тулуп и лутц – очень хорошие. Впрочем, фигуриста с идеальной техникой на всех прыжках практически не найти.
Еще мне очень нравится четверной флип у Шомы Уно – когда он его делает на скорости и получается чисто. Тройной аксель у него тоже великолепный – самый пролетный и высокий. Когда он заходит на него и прыгает на полкатка, это смотрится максимально эффектно.
Лучше четверного сальхова, чем у Юмы Кагиямы, я никогда не видела. Не знаю, можно ли вообще прыгать его лучше, чем Юма. У него получается потрясающий прыжок: идеальный, на скорости, высокий, с четким выездом без потери скорости.
Четверной тулуп много кто делает очень хорошо. Тут одного фигуриста я выделить не смогу. А вот четверной риттбергер достаточно сложный прыжок, и его, наоборот, мало кто делает. Но опять же, если он получается у Шомы, то выглядит хорошо. Риттбергер сложно сделать суперкрасиво, потому что это прыжок не такой пролетный – ты не можешь взять на него столько инерции и скорости, ведь можно легко слететь с дуги, если чуть больше завалиться внутрь. Слишком много нюансов.
У кого самый надежный тройной аксель из девушек? Назову себя. Не скажу, что у меня он идеальный. Я бы хотела научиться делать аксель с огромной скорости, но это было практически невозможно из-за привычной мне техники.
Иногда мне очень нравился аксель Алены Косторной – она классно на него разбегалась через весь каток. Если он удавался – в наклончике, по технике – это смотрелось офигенно. У нее еще выезды красивые. Она в целом очень симпатично каталась и катается сейчас. Аксель у нее был самым захватывающим.
Прыгнуть параллельный триксель в парном катании им с Гошей будет очень сложно. Конечно, возможно, но у Алены прыжок и в одиночном в последнее время стал не совсем стабильным. В парах нужны прыжки, но важно сделать еще и парные элементы хорошего уровня и на хороший плюс. Так что насколько это оправдано тактически – большой вопрос.
Важнее делать акцент на парные элементы, а тройной аксель там не нужен. Эти же баллы можно получить за хорошо исполненный тройной лутц, что они и так делают. Аксель, мне кажется, – это неоправданный риск. Но, безусловно, было бы круто, если бы они прыгнули и вошли в историю как пара, которая сделала параллельный тройной аксель. Это был бы фурор.
Мои аксели мне тоже нравятся, не все, но многие. Например, на Гран-при-2020 в Москве в короткой программе собственный тройной аксель мне безумно понравился. Я даже запомнила: Алексей Николаевич сказал, что это лучший аксель в моей карьере. И когда я пересмотрела, то подтвердила его слова. Действительно очень классно получилось.
Здорово, что в прошлом году появился отдельный прыжковый турнир – это идеальные соревнования, чтобы насладиться ультра-си по полной! В этом сезоне турнир пройдет в конце января – и я с удовольствием там выступлю. Так что до встречи в Москве!
Фото: РИА Новости/ Александр Вильф, Алексей Даничев; Yohei Osada/AFLO/; /AP Photo/Roger Steinman; /Atsushi Tomura, Harry How
Семененко на фото еще такой маленький)
новости про шаурмы и шоу, ледниковые периоды и все что прямо не связано со спортом поднадоели, кто там кого напугал и т.д.дело в том что отрадно видеть интеллектуально развитых спортсменов,Лиза подготовила прямо таки образцово-показательный пост-даже я удивился серьезному подходу, она все подробно изложила,чтобы было интересно и спортсменам и нам обывателям.
Теперь я вижу,что Лиза интеллектуально развитый человек,здорово.
Так подробно и интересно подана информация про прыжки и подготовку к ним.
Говорила уже и повторю не раз - у Лишы есть способности к журналистике. Очень интересный слог, очень умные мысли.
Лучшая рубрика в сегменте ФК
Было бы интересно узнать как с нуля и до качественного прыжка осуществляется работа, потому что для обычных людей всё это кажется чудом. А когда видишь как всё это по частям разбивается, отрабатывается и соединяется, начинаешь понимать, что это возможно, и что это большой труд, а не возможности сверхлюдей (чё ж они тогда косячат!!!).
Интересный материал, спасибо! Интересно, что Мишин, а вот теперь и его ученица Лиза делятся своими знаниями и наработками на весь мир, а некоторые боятся, жмут свои секретики, даже приоткрыть свою работу боятся.
Считай Мишину все современные фигуристы обязаны. Не было бы работы Мишина, не было бы фигурное катание такое как сейчас. Каждый может считать себя его последователем.
Мишин - титан, на плечах которого фигурное катание.
Ждём ещё!
Просто впитываешь это, и всё.
Иначе откуда столько минусов красуется под всеми положительными отзывами!?
Бедные диванные эксперты со своей критикой "ужасной прыжковой техники Шомы Уно" (с). :) Особенно приятно, что Шомины аксель и риттбергер отметили -- действительно прекрасные прыжки, аксель просто богический в плане пролета. Сальхов Юмы тоже феноменален, кстати -- настоящий "вау-прыжок", когда получается. Ну и Нейтан с Ильей тут по делу, конечно. :) В плане эффективности прыжковой техники в целом равных Нейтану не было и нет.
А если и есть, то преподносится это не так, как им бы хотелось...
И как это раньше (казалось бы, эти времена были совсем недавно) одобряюще и подбадривающе выразили бы мысль, на т.н. "олбанском" (подонковском) языке, в комментариях ещё лет так, 15 назад:
"Аффтар жжот! Аффтар Пешы ысчо!" ))))))) 💯 ✌ ❤🔥
Вот он флип Шомы Уно во всей красе:
https://youtu.be/igYBrHVAW2I?si=MMWhrw0DT9QGO62a
Про них Лиза почему-то не упомянула...
Судя по ГПР турнир можно смело отменять