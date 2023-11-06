Завтрак с дельфинами и помощь Фернандеса с порвавшимся платьем. Изнанка ледовых шоу в блоге Лизы Туктамышевой

От редакции Sports.ru: вы в блоге Елизаветы Туктамышевой – чемпионки мира и Европы. Здесь появляются истории о фигурном катании и насыщенной жизни спортсменки.

В этот раз Лиза рассказала о ледовых шоу: как устроен быт на гастролях, какие курьезы происходят во время выступлений и как фигуристы отдыхают.

Всем привет!

Сегодня мой пост посвящен ледовым шоу. Мне кажется, это идеальное сочетание отдыха и работы. Всегда отличная и доброжелательная атмосфера. Прихожу на выступления и ощущаю добрую и душевную обстановку.

Этой осенью я впервые была на долгих гастролях в Сочи с командой Ильи Авербуха. И осталась в восторге. Кто-то уставал и хотел домой, а мне так нравилось! Конечно, были дни, когда не хотелось выступать, я думала: сегодня опять? Но как только я выходила на лед, сразу забывала об усталости.

Конечно, рутина иногда утомляет. И, наверное, со стороны кажется, что все это легко, но тебе каждый день надо выдавать эмоции по максимуму, чтобы зрители понимали, что не зря покупали билеты. В то же время днем ты можешь изучить город, а если шоу еще и на море – то позагорать, искупаться.

Мы жили на берегу моря, это – кайф!

Мы жили в отеле «Имеретинский» на берегу, у нас были апартаменты с балконом и кухней, все удобства: холодильник, микроволновка, плита. У каждого свой номер – простенький, но уютный. Это не совсем отель, там несколько корпусов и в каждом – свой маленький бассейн.

Можно было выбрать место, где поменьше людей, походить по округе, посмотреть бассейны и выбрать себе понравившийся. Жить там было максимально комфортно.

Вообще, было два варианта: на «Роза Хуторе» или внизу. В прошлом году я не выступала в Сочи, но ребята рассказывали, что жили на «Роза Хуторе». И каждый день они добирались до арены на автобусе, потом ехали обратно. На мой взгляд, вариант, когда ты живешь рядом с катком, да еще и у моря, куда удобнее. Я рада, что в итоге мы жили внизу.

Быт на гастролях устроен вполне обычно: кто-то готовит себе в номере, но мы жили в таком месте, где было много разных ресторанов. Так что я часто ходила завтракать в кафе, а вечером мы собирались на ужин компанией.

Распорядок на гастролях особенный: первая половина дня – свободная, а с 16:00 начинается часовая раскатка перед шоу. Так что с утра можно что-то приготовить, сходить в магазин, заказать доставку. Хотя, признаюсь, я редко готовила, потому что ходила на пляж или к бассейну загорать – предпочитала тратить время на это, а не на готовку.

В таком формате ты тратишь намного меньше сил, чем в привычных шоу, когда едешь из города в город. Нет никаких переездов, и задача только одна – прийти на каток и выступить.

Тренировка у всех занимает час – это как раз раскатка перед шоу. Но мне, например, нужно было готовиться к контрольным прокатам, поэтому я ходила к моему другу Федору Климову на лед – и он любезно предоставлял возможность там кататься. К главным стартам я бы так точно готовиться не стала, но для начала сезона в таком режиме можно набрать приличную форму, чтобы на стартах не упасть в грязь лицом.

Развлечения в свободное время: завтрак с дельфинами и походы в горы

Когда шоу у моря, появляется много возможностей попробовать что-то необычное (по ссылке – мой топ-10 мест и идей).

Я каталась на вейк-серфе – в море сложнее, чем на озере или речке. Но это было круто, ощущаешь больше свободы.

Мы с сестрой несколько раз катались на сапах на закате.

А с Таней Волосожар, Максом Траньковым, Женей Тарасовой и Федей Климовым на рассвете ходили смотреть на дельфинов. Правда, так и не увидели их близко, но издалека все же разглядели. Такая экскурсия называется «Завтрак с дельфинами», ее предложила Таня. А так мы постоянно тусовались с Женей Тарасовой, иногда к нам присоединялся Федя, иногда собирались всей компанией.

Не все поездки вышли удачными. Мы поехали на водопад в горах, но его там не оказалось! Куда-то пришли, увидели ручеек – и все, ушли обратно. Это было разочарование. Но все-таки горы есть горы, там всегда красиво.

В следующий раз я бы хотела спуститься на зиплайне, прыгнуть с банджи – пока не удалось. Банджи – немного страшно, а вот зиплайн – это одно удовольствие: ты летишь, свободен, круто. Ну… почти как тройной аксель, только контролировать ничего не надо. Еще хочу добраться до самых вершин, сходить в поход. Так что в Сочи осталось много дел.

Каждое шоу уникально, но курьезы случаются везде

За рубежом я была в нескольких шоу – в Японии, Италии. В каждой стране свои нюансы. Лучшая организация, пожалуй, у японцев. Они делают все минута в минуту, секунда в секунду, очень ответственные. И получается очень масштабно.

В России все шоу тоже отличаются друг от друга. Тут и не надо сравнивать наши шоу с зарубежными, даже внутри страны у каждого уникальное шоу.

Не могу выделить лучшее, мне просто важно, чтобы рядом была хорошая компания, люди, с которыми мне комфортно и интересно. Конечно, в России я чувствую себя более уверенно – не надо разговаривать на другом языке, тут много друзей. Но в Японии и Италии тоже было круто.

Кстати, забавные случаи на таких выступлениях – не редкость. На одном из последних прокатов в Японии мы выходили на номер-открытие в костюмах, которые нам предоставляли организаторы. Выступали уже две недели. И вот на очередном шоу мы делаем с Хавьером Фернандесом параллельный тройной тулуп. А у меня были тонкие лямки на костюме, и одна из них оторвалась. Была такая паника! Я думала: ну все! А ведь надо было еще докатывать и танцевать.

Я как-то докатала, а на поклоне нужно было всем взяться за руки, но Хави любезно придержал эту лямку, чтобы я смогла спокойно сделать поклон и не думать о проблемах с костюмом.

Что привозить с гастролей? Нужен совет!

Когда едешь по России, не так много времени что-то посмотреть – день расписан, мы почти сразу уезжаем. Так что не успеваем походить с экскурсией по новому городу.

А вот на рестораны время все же остается. Хотя я обычно не знаю, что нужно пробовать из местной кухни. В Перми вот только знала, что есть потрясающие посикунчики (местные маленькие пирожки – Sports.ru), я их очень люблю. В Красноярске была вкусная рыба, а во Владивостоке мы вообще объедались суши и морепродуктами. На Дальнем Востоке суши были практически как в Японии.

На самом деле я не задумываюсь над тем, что нужно пробовать местную кухню в каждом городе. Если мне посоветуют – я точно попробую, но конкретных гастрономических целей нет, просто люблю вкусно поесть.

Обычно привожу с гастролей магнитики, сувениры. Из Мексики, куда мы ездили давать мастер-классы, привезла еще и красивую бутылку для текилы с четырьмя стопками: расписную, с черепом. В Красноярске купила магнит в виде медведя. Здесь у меня нет какой-то системы, впрочем, как и везде. Если хочу что-то купить – покупаю, но что-то конкретное не коллекционирую.

У меня есть знакомый, который собирает кружки из Starbucks – привозит их из разных стран и городов. Может, у меня тоже когда-то появится какая-то коллекция, но я пока не придумала, что хочу собирать. Если у вас есть идеи – пишите в комментариях, с радостью прочитаю.

А пока – спасибо и до новых встреч!

Фото: instagram.com/liza_tuktik; Телеграм-канал «Залежи мунбира»; vk.com/ice_show