Блог Лизы Туктамышевой
Блог

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru

Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
сборная России сборная России
женское катание женское катание
Фигурное катание Фигурное катание

От редакции Sports.ru: вы в блоге Елизаветы Туктамышевой – чемпионки мира и Европы. Здесь будут появляться истории о фигурном катании и насыщенной жизни спортсменки. А начинает Лиза с рассказа о том, чем же займется в новом сезоне.

Всем привет!

Я давно катаюсь на профессиональном уровне и немножко устала от ежедневных тренировок. На протяжении всей жизни я занималась только одним делом. Чтобы это дело приносило результат и чтобы я развивалась в нем, мне приходилось остальные желания и интересы ставить на второе место. Всегда первостепенным было фигурное катание – даже если я хотела что-то новое изучить, чем-то заняться, то концентрация тренировок не особо это позволяла.

Мне почему-то было тяжело в последние несколько лет. А когда за окном октябрь, как сейчас, в Питере – постоянная ночь, день начинается очень поздно, сразу пропадали силы и настроение. Особенно без таких ярких моментов, как поездка в теплую Италию или интересную Японию. Эти выезды были ярким всплеском в сезоне, а сейчас ты в плюс-минус одинаковом климате, выступаешь на одинаковых стартах. Конечно, я утрирую – федерация многое делает для нас. Но накопилась усталость, появилась демотивация. Поэтому я приняла решение этот сезон пропустить.

Я пропускаю сезон, не потому что у меня травма или мне сложно скоординировать свое тело. Нет, я все так же могу прыгать, кататься, тренироваться. Просто пока хочу направить энергию в другое русло, хочу учиться новому.

Решение я приняла недавно. И оно было тяжелым. Потому что я все время каталась, у меня не было ни одного сезона, чтобы я выпала. За все 16 лет было, может, 2-3 старта, на которые я не поехала. И я думала: а может, еще найдется мотивация? Может, что-то екнет в сердце – и я все-таки пойду в сезон. Мне хватило бы полтора месяца, чтобы войти в соревновательную форму. Но после контрольных прокатов поняла, что уже тяжеловато втягиваться в тренировочную рутину.

Продление отстранения – еще одна причина. Тех самых ярких всплесков, поездок на международные старты сейчас нет. Поэтому пропускаю этот сезон.

Я понимаю, что вернуться будет тяжело. Мне кажется, будет сравнимо с тем временем, когда мы сидели на карантине, а потом вливались обратно в привычный темп жизни. Но многие спортсмены брали паузу, а потом возвращались: Евгений Плющенко, Каролина Костнер. Мики Андо пропускала даже ради родов, а потом возвращалась. Так что это реально, но будет сложно.

Видела, что многие меня уже провожают. Отношусь к этому адекватно. Потому что обычно как: если спортсмен берет перерыв, то чаще всего это значит, что он завершил карьеру и в какой-то момент в будущем об этом объявит. Но я так не настроена, я все равно чувствую, что было бы у меня желание – способ найдется. Знаю, что если захочу, то смогу вернуться. Мое тело позволит восстановить и тройной аксель, и все тройные прыжки, и каскады три-три.

Было ожидаемо, что кто-то сболтнет лишнего – и информацию о паузе опубликуют раньше, чем я хотела. Почему же я молчала эти несколько дней? Я собиралась с мыслями. У меня был план обо всем рассказать, даже выбрала дату, но меня немножко опередили. Но в этом нет ничего страшного.

Конечно, я немного грущу. Впереди что-то новое, непонятное. Но есть и облегчение: назад пути нет – по крайней мере, в этом сезоне. И можно заниматься другими вещами, не надо ходить на бесконечные тренировки каждый день. И все-таки это не очень большая грусть. Хотя когда вижу эмоциональные посты и видео с нарезками прокатов, могу растрогаться.

За время этой паузы я попытаюсь изучить что-то новое, попробовать себя в новых ролях. Постараюсь найти хоть что-то, что вызывало бы у меня такую же страсть, как была к фигурному катанию. Все равно это необходимо делать сейчас – жизнь идет, и в это прекрасное время, когда тебе почти 27, нужно уже понимать, куда двигаться после спорта. Если я найду это дело, то буду безумно счастлива.

Блог, который вы сейчас читаете, – это возможность открыть в себе другие грани. И познакомить вас с моей жизнью, в которой все так же остается спорт, но теперь в ней будет еще больше интересного и нового.

Добро пожаловать!

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Biathlon Fan
Лиза устала, и это нормально. 16 лет тяжелого труда без перерыва, по сути. Удачи во всех начинаниях и найти себя!
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джорджио Че
Ответ Залина Малина
Комментарий скрыт
Серьезно, смешно? Где смешно? Нет ничего смешно, либо у вас юмор тупой.
Лиза молодчик, всегда аккуратна в словах, вежлива и деликатна, как и сама впрочем. Удачи во всем!
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алиса без миелофона
Лиза, ты прекрасна. Виват!
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Лизик-Солнце и Звезды, очень красиво написала, успехов тебе, Самого Светлого Всего и возвращайся раньше чем планировала.Тебя не все провожают, ты мешала лишь поклонникам одного штаба (видимо совесть постоянно оправдывать годами не справедливость по отношению к тебя-все-таки-не оставляет их равнодушными и надо как то тебя принизить,оправдать подлость,которую с тобой сотворила дама во времени,украв твои шансы-а она ведь так хочет шансов для своей дочери-а тебе она его нге то,что не оставила-украла не красиво группой лиц,надо оправдать бессовестное судейство,которое расправлялось по заказу),их больше здесь,а мире больше тех кто тебя Любит и Ждет с нетерпением.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sportsfan
Почему спортсмен, который провел аж 16 лет на соревнованиях, должен оправдываться уходит он или не уходит, пауза или не пауза? Она и так отдала больше половины своей жизни фигурному катанию, это не годик-два покататься и бросить, это полноценная карьера. Что могла, то показала. Лиза, делай как чувствуешь. Ты умница!
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexandra K
Бери Коляду и возвращайтесь в следующем сезоне. Надо поставить точку, карьера великих не должна кончаться запятой, я так считаю. Причём дело не в какой-то громкой победе, а именно в самом катании. Шоу - это все-таки не то. Главное шоу - на соревнованиях. Лиза, люблю и желаю гармонии, в любом случае!
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
именименя
В честь новой блогерши/коментаторши/ведущей и по пивку не грех🍻
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
layton
Елизавета, пиши еще)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FanofKamilaValieva
1.Чемпионаты мира Золото Шанхай 2015 / Серебро Стокгольм 2021
2.Чемпионаты Европы - Бронза Загреб 2013 / Золото Стокгольм 2015
3.Командные чемпионаты мира - Серебро Токио 2015 / Бронза Фукуока 2019
Золото Осака 2021

Если это не успех👆 , что же тогда является успехом ? Браво Лиза 👏
Желаю тебе здоровье и удачи !
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexandra K
Ответ Дружба11
Поддерживаю полностью!!!
Я буду довольна, если возвращение продлится не сезон, а дольше, конечно) ОИ-цикл, классика. Ну а то что такое, даже на КП Лиза вышла, а потом всё. Очень грустно.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Будем скучать.
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SatelliteSS
Браво. Честно и открыто сказала.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Ответ Alexandra K
Бери Коляду и возвращайтесь в следующем сезоне. Надо поставить точку, карьера великих не должна кончаться запятой, я так считаю. Причём дело не в какой-то громкой победе, а именно в самом катании. Шоу - это все-таки не то. Главное шоу - на соревнованиях. Лиза, люблю и желаю гармонии, в любом случае!
Поддерживаю полностью!!!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton_Right
Елизавета, мои аплодисменты и низкий поклон! Вот это да. Вот это сюрприз.
Спасибо тебе за этот текст. Спасибо за эмоции, которая ты дарила своими прокатами на льду.
Спасибо за всё!
Дай бог тебе сил во всём. А если ещё и вернёшься после паузы - это будет феноменально.
Ты - Лучшая! Ты - Легенда!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Спасибо вам, Лиза, за все те годы, что вы посвятили этому спорту и за ту энергию и красоту, которые вы дарили зрителю своими программами!
Мы будем рады видеть и слышать вас в любом качестве - блогера, ведущей, комментатора, артистки ледовых шоу (но в качестве действующей спортсменки, конечно, больше всего)))
Удачи и вдохновения в любом вашем начинании!
Искренне ваша,
болельщица))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Лиза, удачи вам во всех начинаниях!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Лиза сверхвостребована. Она хочет немного отдохнуть на своей волне славы. Заслужила.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SportIlinka10
Самая очаровательная фигуристка, ждём возвращения!
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maria L
спасибо что поделилась с нами о своих мыслях, тревогах и переживаниях. спасибо за искренность. я буду поддерживать тебя в любых твоих начинаниях. живи в кайф❤
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg152762
Всё правильно! Сейчас можно и отдохнуть. А по истечении времени уже и решение принимать. Быть может, Лиза ещё и вернётся.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maria L
Ответ Залина Малина
Комментарий скрыт
я так понимаю вы после слова лошадка смеялись ?😃
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Ответ Alexandra K
Я буду довольна, если возвращение продлится не сезон, а дольше, конечно) ОИ-цикл, классика. Ну а то что такое, даже на КП Лиза вышла, а потом всё. Очень грустно.
Так и будет Александра, Лиза не закрыла все свои гештальты. Триггеры скоро не заставят себя долго ждать))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Ответ Александр Липатов
В этом посте не хватает ровно одной фразы: Я исключена из состава сборной России и не буду получать зарплату от федерации в течение сезона, в котором не выступаю.
что Вы этих фраз не требовали с Алины, Анны, Евгении, Александры,а с Лизы требовать пришел.Никто ее исключать не будет, грибосян не стабильна, плюс в связи с травмой не совместимой с продолжением катания покинет спорт в этом сезоне, пока полирует лед, судьи бабки отработали, а если старты возобновятся погонят стабильную Лизу
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий