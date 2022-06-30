«Я всегда называю его «гном». Откуда у Месси это прозвище и как он к нему относится?

​Перед ЧМ-2018 Анхель Ди Мария рассказал в интервью Fox Sports Radio забавную историю.

«Сампаоли сказал, что поездка в Россию гарантирована только гному, а всем остальным нужно бороться за свое место. Если кто-то подумает, что он уже на ЧМ, и расслабится, это будет большая ошибка».

Прозвище прикрепилось к Лионелю еще во времена Ла Масии.

«У нас была живая, веселая команда, но он всегда сидел в углу, такой одинокий и тихий», – отмечал вратарь Рожер Франч.

«Мы видели, что он намного лучше нас, и вместе с еще несколькими защитниками решили, что ударим его пару раз по ноге. Хотели посмотреть, что будет дальше. Но бесполезно».

Холодность в отношениях между Месси и командой испарилась на турнире в Венеции. Там Лео впервые пошутил над партнерами, а те в ответ дебютировали с «гномом».

«Между собой мы уже довольно долго называли его гномом. Но никогда не обращались к нему так, пока не почувствовали взаимного доверия. Это случилось именно в той поездке в Венецию, – рассказывал форвард Рожер Жирибет. – А когда Лео дебютировал в основе и проведал нашу команду, мы сказали: «Эй, гном, как тебе со старшими?» И все смеялись».

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«Я всегда называю его «гном». Не с самого начала, но стал так делать, когда мы подружились», – рассказывал Ди Мария после перехода Месси в «ПСЖ».

Кстати, сам Лео относится к сравнениям абсолютно спокойно. Так, в 2015-м Луис Суарес подарил Месси пижаму с Ворчуном – персонажем мультфильма студии Disney «Белоснежка и семь гномов».