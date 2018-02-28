Владимир Кузин — Король лыж

Фото: cska.ru

Неофициальный титул «Король лыж» введен в обиход после чемпионата мира 1954 года. Когда советский спортсмен Владимир Кузин выиграл гонки на 30 и 50 километров, шведский король Густав VI вручил ему кубок с надписью «Королю лыж от короля Швеции». С тех пор лыжник, в ходе одного чемпионата мира или Олимпийских игр побеждавший на этих дистанциях, и считается «Королем лыж».

Кузин родился в 1930 году в селе Лампожня под Архангельском в многодетной семье. На лыжах катался с детства, причем первый комплект сделал сам под руководством отца. В соревнованиях впервые победил в 1943-м — это было первенство района. Обогнав всех соперников, Владимир выиграл комплект нательного белья. По его словам, для военного времени этот приз был просто фантастическим. После 8 класса школу пришлось бросить из-за болезни отца.

Владимир Кузин. Фото: cska.ru / megabook.ru

Сначала Владимир заведовал в родном селе радиоузлом, затем устроился моряком на ледокол «Седов». Когда поступил в техникум физической культуры, учебу снова пришлось прервать — настало время служить в армии. Впрочем, о лыжах он не забывал и здесь.

Став чемпионом Архангельского военного округа, сержант Кузин обратил на себя внимание старшего тренера Вооруженных Сил Дмитрия Васильева — сильнейшего лыжника довоенных лет. Дмитрий Максимович перевел перспективного спортсмена в Ленинград — в школу тренеров военного института физкультуры. Там подготовкой Владимира занялись Иван Мокропуло и Владимир Шапошников. Ее итог — триумфальный чемпионат мира 1954 года в Фалуне и золото Олимпиады в Кортино д’Ампеццо в 1956-м.

Победа на 30 км в Фалуне оказалась неожиданной, ведь вреди соперников Владимира были намного более титулованные спортсмены, включая олимпийских чемпионов из Финляндии и Норвегии. После такого успеха тренеры заявили Кузина и на марафон, хотя изначально этого не планировали. Со старта Владимир рванул вперед и наращивал преимущество перед конкурентами после каждого километра. Многие специалисты посчитали такую тактику авантюрной, но ошибка была в другом. Хотя после 30 км Кузин выигрывал у финна Вейкко Хакулинена около двух минут, ближе к финишу начались серьезные проблемы.

«Подвела одежда, — вспоминал потом Владимир Семенович. — Соревнования проходили в приличный мороз, и на финише, когда основные запасы энергии израсходованы, мой легкий свитерок не спасал от холода. На длинных, затяжных спусках ветер ледяным компрессом охватывал тело, а мышцы живота стало сводить судорогой. От острой боли хотелось кричать. Чтобы хоть капельку унять боль, я бил себя кулаком по животу, приседал, делал на ходу какие-то упражнения — ничто не помогало. Оставался один выход — идти, сжав зубы и стараясь не обращать внимания на эту дикую боль».

Вейкко Хакулинен. 1960 год. Фото: mtv.fi

Хотя Хакулинен большую часть отставания сократил, догнать Кузина он не смог — уступил 8 секунд. Затем была та самая церемония награждения с участием короля Густава VI.

В 1956-м на Олимпиаде Кузин стал пятым на дистанции 30 км, а золото выиграл в эстафетной гонке в компании с Федором Терентьевым, Павлом Колчиным и Николаем Аникиным. Готовился он и к следующим Играм, но заболел, и тренеры на гонки его не заявили.

Олимпийские чемпионы-1956 (слева направо): Федор Терентьев, Павел Колчин, Николай Аникин и Владимир Кузин. Фото: gazeta.ru

По окончании спортивной карьеры Владимир Семенович работал тренером, в том числе, и главной команды страны. Занимался спортивной наукой — в 1971-м защитил диссертацию и стал кандидатом биологических наук. Был профессором Российской государственной академии физической культуры. Организовывал соревнования у себя на родине и в Москве. Умер в 2007 году. На его могиле так и написано: «Чемпион мира. Олимпийский чемпион. Король лыж».

После Кузина «Королями лыж» становились Николай Зимятов, Гунде Сван, Мика Мюллюля и Петтер Нортуг.