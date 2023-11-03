Тайный мир футбольных бутс. Экскурсия по звездам АПЛ и не только

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: еще в прошлом году мы заметили этот пост о бутсах и захотели с вами поделиться. Пришло его время! Подписывайтесь на блог, чтобы такого контента было еще больше.

Бутсы – самая священная часть экипировки футболиста. На поиск идеальной модели могут уйти годы, а в случае некоторых профессиональных игроков персональная модификация может потребовать тысяч фунтов.

Вот перевод познавательного видеоматериала Tifo об истории футболистов и их взаимоотношений с бутсами.

Как оказалось, они гораздо страннее, чем можно было бы подумать. Все знают о многомиллионных сделках, которые спортсмены заключают с крупнейшими мировыми производителями, но за ними скрывается отдельный мир, полный занудных модификаций и навязчивых взглядов. Это история футболистов и их футбольных бутс.

Специальные мастерские для кастомизации

В одном из гаражей, расположенных в Уиднесе, недалеко от Ливерпуля, возле мастерской Джона Тутла под названием Bootles Workshop есть бутсы, принадлежащие некоторым известным игрокам Премьер-лиги.

Розовая пара кроссовок Nike Air Zoom Mercurial Vapors – одного из лучших бомбардиров прошлого сезона скоро будет окрашена в черный цвет. Это один из многих способов, с помощью которых профессиональные игроки «настраивают» свои бутсы. Внешний вид бутс с эффектом затемнения популярен по эстетическим соображениям (а также практическим – отсутствие логотипа производителя).

Рядом с яркими розовыми бутсами лежит пара adidas Crazylights. Эта пара бутс в мастерской Бутла находится по другой причине.

Бутсы с формованными шипами, нужными для полей с твердым грунтом, вскоре будут преобразованы в гибридные – со смесью шипов и специальных структур.

Это очень распространено; многие игроки запрашивают в мастерских схожие услуги.

Адама Траоре отправил свои бутсы в мастерскую Бутла с помощью Uber. Уилфрид Заа, Джо Уиллок, Джорджиньо Вейналдум и Ришарлисон – тоже его клиенты.

Но это лишь верхушка айсберга. Некоторые игроки спокойно относятся к своим бутсам.

Трент Александер-Арнолд из «Ливерпуля» носит бутсы компании Under Armour буквально из коробки. Другие гораздо конкретнее в потребностях. У Деклана Райса из «Арсенала» более 25 модификаций бутс. Другие игроки заказывают укорачивание язычков, подрезание пятки или просят определенную кожу.

У этого списка нет конца. Так, у одного игрока Премьер-лиги есть сделанная на заказ специальная часть в нижнем сегменте бутсы, только она обошлась в 10 тысяч фунтов.

Аксессуары

Помимо конструкции самих бутс есть всевозможные аксессуары, позволяющие персонализировать обувь.

Например, специальные отпариватели, чтобы смягчять. В Англии Жозе Моуринью оставлял бутсы в гостинице с подобным оборудованием, особенно перед играми в холодную погоду. Есть подрамники, которые помогают игроку добиться идеальной посадки, регулируя ширину или длину бутс.

Тони Кроос из «Реала», кажется, нашел идеальную пару. Он предан бутсам Adidas Adipure 11 pro.

Их выпустили в 2013-м, а в 2014-м сняли с производства, но Кроос всегда отказывался двигаться дальше с веяниями моды. Бренды обычно очень строго относятся к своим игрокам, носящим новые модели. Настолько, что некоторые предпочитают отказываться от контрактов стоимостью 50-60 тысяч фунтов в год, чтобы избавить себя от необходимости «постоянно меняться».

Однако Кроос – исключениее. Насколько известно The Athletic, его соглашение с adidas единственное в своем роде.

Бывший капитан «Челси» Джон Терри очень тщательно выбирал бутсы. На каждую игру он брал три новые пары: одну на разминку, одну на первый тайм и еще одну на второй – и больше никогда их не носил. По словам Терри, его бутсы становились «немного больше и немного эластичнее» после того, как он использовал их всего один раз. До такой степени, что он чувствовал: теряются необходимые ощущения при касаниях мяча.

Рубен Невеш недавно покинул «Вулверхэмптон» и переехал в Саудовскую Аравию, но у него тоже была необычная привычка, когда он играл в Премьер-лиге. Невеш использовал «литые шиповки» в 37 матчах лиги за сезон, за исключением игр на «Энфилде», где, как он чувствовал, промахивался гораздо чаще, чем обычно. Это было единственное поле, где он использовал специальные шипы.

Доминик Собослаи, новичок «Ливерпуля», всегда носил бутсы, которые ему немного малы. Это привычка, зародившаяся в детстве, и рекомендация отца. Собослаи-старший считал, что обувь меньшего размера дают игроку лучшее касание и контроль, а ступни перестанут расти. Привычка осталась.

Конфигурация шипов бутс сама по себе – вид искусства, и Джону Бутлу есть что рассказать о предпочтениях разных игроков.

Эйден Макгиди – бывший игрок сборной Ирландии, который играл за «Селтик» и «Эвертон» (а еще «Спартак»), предпочитал металлические шипы, но «хотел, чтобы они располагались подальше от краев бутсы, потому что его нога часто находилась на мяче».

Когда вратарь Эдуард Менди присоединился к «Челси», представители клуба были обеспокоены тем, как часто он поскальзывался после ударов от ворот. Проблема заключалась в том, что зазор между шипами был слишком велик. Бутл сделал ему специальную пару, и это решило проблему.

Дополнительные шипы

Реконфигурация шипов стала очень распространенной. Андресу Иньесте, как известно, добавили шипы – и в необычном положении, поскольку он чувствовал, что это давало ему дополнительное сцепление.

Игроки используют шипы разной длины. Обычно они предпочитают 11 мм для передней части ботинка и 13 мм для задней. 15 мм менее популярны, но тоже встречаются.

У бутс Nike есть система защиты от засорения, которая предотвращает прилипание грязи к нижней части ботинка. Это не большая проблема на чистых полях большинства стадионов высшего дивизиона, но некоторым полезно.

Бывший игрок «Лидса» Адам Форшоу рассказал The Athletic, что подобные экземпляры немного тяжелее, чем обувь с обычной подошвой, но он носил их в течение сезона, когда поле на «Элланд Роуд» было особенно тяжелым, и это помогло получить дополнительное сцепление.

Итак: шипы, накладки, язычки, кожа и «лакокрасочное покрытие» футбольной обуви – лишь небольшая часть огромной системы модернизации футбольных бутс.

А как вы делаете футбольную обувь удобнее?

Благодарю за внимание! Изучайте, наслаждайтесь и играйте в футбол.