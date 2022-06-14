Почти миллиардер, или как Элвей мог купить «Денвер Бронкос»

От редакции: вы в блоге Тачдаун ТВ. Это проект, который популяризирует американский футбол, выпуская материалы на русском языке. Первый текст на Sports.ru – об упущенной возможности двукратного победителя Супербоула Джона Элвея. Подписывайтесь и ставьте плюсы!

В сентябре 1998-го владелец «Денвер Бронкос» Пэт Боулен предложил квотербэку Джону Элвею, только что приведшему денверскую франшизу к первой победе в Супербоуле, стать совладельцем команды. Условия сделки были таковы: доля 10% взамен причитавшихся ему выплат по действующему контракту в размере 21 млн долларов и доля 10% за живые 15 млн .

Боулен не просто предложил «подумать до завтра», а дал Элвею на размышления целый год.

У квотербэка были деньги: в 1997-м он продал сеть из пяти салонов по продаже автомобилей компании AutoNation за 82,5 млн. Элвей мог спокойно соглашаться на условия Боулена.

Но выиграв второй Супербоул подряд и завершив карьеру в мае 1999-го, Элвей отказался от предложения, заявив, что не видит себя в будущем футбольным функционером или менеджером, поэтому сделка для него не имеет смысла (а сейчас он – генеральный менеджер и исполнительный вице-президент по футбольным операциям «Денвера»).

Действительно, в 1984-м Боулен купил «Бронкос» за 70 млн. Спустя 15 лет франшиза если и выросла в цене, то незначительно, и во многом за счет инфляции. Несложно посчитать, что на старте владения 20% организации обошлись Боулену в 14 млн – продавал же он их Элвею за 36 млн. Казалось бы – так себе бизнес. Если бы Джон знал, от чего отказывается...

Взамен Элвей, рассчитывая на большую доходность, вложил 15 млн в хэдж-фонд некоего Шона Мюллера, осужденного через 10 лет за мошенничество, и потерял все деньги. А затем потратил до 10 млн на проект автоматизированных прачечных, латиноамериканскую медиа-компанию Que Pasa и сеть спортивных магазинов MVP – увы, но и эти бизнесы весьма быстро обанкротились.

Сегодня, после продажи «Бронкос» за 4,65 млрд долларов, его 36 млн волшебным образом превратились бы в 930 млн , а сам Элвей, с учетом ранее заработанных денег, стал бы миллиардером. Более того, у него было бы преимущественное право на покупку клуба.

На прошлой неделе гольфист Тайгер Вудс стал третьим в истории спортсменом-миллиардером, до него этот рубеж прошли только баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс. В числе самых финансово успешных спортсменов мог оказаться и Элвей, но история не знает сослагательных наклонений. Джону остается делать вид, что у него все в порядке.

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Dunn , Brian Bahr, Dustin Bradford / Stringer