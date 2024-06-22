Граф Дракула – поп-культурный символ Румынии. Аристократ-вампир реально был?

Темное Средневековье.

Дракула – важный образ современной культуры. Только до 1950-го разгоняющийся кинематограф сделал о нем десять фильмов. Хотя сам персонаж не фольклорный и появился незадолго до XX века – в романе Брэма Стокера. Традиционно считается, что Дракула прямо отсылает на жизнь Влада III Цепеша – правителя Валахии в XV веке.

Но все немного сложнее.

Как появился персонаж Дракулы: книжные редакторы не хотели публиковать слишком реалистичную историю

«Дракула» Стокера не первый роман о вампире, но именно он массово укрепил теперь уже общеизвестный канон: вампиры не отражаются в зеркалах, боятся дневного света, осиновых кольев и чеснока, а также превращаются в животных.

Достаточно детально известно, как Стокер пришел к образу Дракулы. В 1890-м он читает книгу «Рассказы о княжествах Молдавии и Валахии», но не слишком внимательно – лишь делая пометки на нескольких страницах. Затем Стокер составляет на карте подробный маршрут: от Лондона до румынской деревни.

Следующий этап работы – посещение гавани Уитби. Там несколько лет назад сел на мель российский парусник «Дмитрий». По одной легенде он перевозил странный груз – ящики с землей. Другие рассказы местных свидетельствовали о трупах моряков, которых прибивало волной спустя несколько дней после инцидента. Спасатели вообще рассказали об огромной черной собаке, которая выбежала с корабля и умчалась непонятно куда.

В первой версии Стокера никакого Дракулы нет – граф-вампир не отсылал к историческим личностям и вообще жил в Австрии. Но именно эти детали при подготовке добавили колорита и отразились в истории. Например, в ящиках с землей Дракула прятался, когда плыл из Трансильвании в Англию. А по ходу романа герои узнают, что перед ними Влад Цепеш – румынский граф, которому почти 500 лет.

Но фантастичность событий и ситуаций в «Дракуле» не помешала редакторам опасаться за чувствительных читателей, которые воспримут все как задокументированную правду. Ведь «Дракула» сделан в эпистолярном жанре: собран из записей дневника героев и газетных вырезок.

К тому же нагнетало предисловие: «Я совершенно убежден, что нет никаких сомнений в том, что описанные здесь события действительно происходили, какими бы невероятными и непостижимыми они ни казались на первый взгляд». Также там говорится, что все персонажи реальны.

Опасения редакторов, впрочем, связаны с информационным фоном – Лондон еще отходил от Джека-потрошителя, и не хотелось лишний раз напоминать о непойманном маньяке – особенно всесильном, который тайно прибывает в Англию и незаметно для полиции убивает людей.

Стокер выпустил роман, и по некоторым предположениям, редакторы вынудили его убрать первые сто страниц: тогда получается, что поездка главного героя Джонатана Харкера в Трансильванию – не начало, а почти середина книги. Но, вероятно, дело не в цензуре. Просто Стокер посчитал первую большую главу лишней – там была совсем другая история без связи с основным сюжетом. Эта часть все же вышла благодаря исландскому переводу ранней версии, которая не вышла в широкий тираж, – под заголовком «Гость Дракулы».

Эта ситуация только распылила мифы. Считалось, что Стокер на первых страницах писал о чем-то жутком, что не могли напечатать. Реальность оказалась менее таинственной, как и история прототипа Дракулы.

Кто такой Влад Цепеш на самом деле: сажал оппонентов на кол, укрепил Бухарест и запомнился как народный герой

В «Дракуле» Стокер не ставил задачу описать реального исторического героя. Поэтому сразу ответим – нет, Влад III не пил кровь врагов и подданных. Тем не менее это значимый персонаж эпохи.

Цепеш провел детство, фактически в заложниках в Османской империи – с ней у Валахии (княжество на территории современной Румынии, которое просуществовало до конца XIX века) были качельные отношения. Редкие перемирия и подчинение туркам (румыны платили дань) в итоге сменились войной и убийством Влада II – отца Цепеша, которого звали Дракулом («дракон»). Влад III получил имя в честь него – но в будущем имя будут сокращать до Драка («дьявол»).

Дракула делал две попытки занять власть. Первая обернулась недолгим правлением и вынужденным бегством в Молдавское княжество. Но вскоре при поддержке венгров Влад III возвращается в Валахию и укрепляет власть, которая продлилась шесть лет и отпечаталась в народной памяти.

Правление началось с казни местной элиты – предположительно, на Пасху. Дракула вообще любил показательные казни (историки связывают это с османскими традициями, которые окружали его в детстве) и за это получил прозвище Цепеш – «колосажатель». Впрочем, для той эпохи жестокие и публичные казни были обычным делом, но именно у Дракулы они стали фишкой.

Помимо казней Дракула запомнился укреплением Бухареста как главного города Валахии, строительством монастырей и укреплением экономики: иностранцы торговали только на окраинах княжества, а в центре городов приоритет отдавался местным. В румынском эпосе Влад III – это скорее положительный персонаж, который отказывался платить дань, успешно нападал в ответ на Османскую империю и защищал простой народ – в том числе и через показательные наказания бояр-предателей.

Венгры фактически начали правление Дракулы – и они же его закончили. Заподозрили в тайной связи с турками и посадили в тюрьму на 12 лет. Цепеш освободился, но погиб – то ли в результате заговора, то ли во время очередного сражения с Османской империей – до сих пор неизвестно, где тело Дракулы.

Фото: Linda McKie, Alessio Paduano/Global Look Press