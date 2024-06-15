Испанский стыд – почему испанский и зачем мы его испытываем

Да, мы запостили кринж.

Всем знакомо это чувство, когда делает другой, а жгуче неловко вам. Это его время – испанского стыда. Хоть в русском языке и прижился более лаконичный «кринж», но именно испанский стыд стал первым термином, который передает эту странную неловкость за действия другого человека.

Не томите подводками: почему стыд испанский?

Достоверного объяснения нет, но есть популярное. В 1990-х английское ТВ транслировало испанские сериалы, и аудитория покраснела от неловкости – настолько все было плохо. Подтверждения этой теории нет, но сами испанцы говорят : мы настолько чувствительны к другим людям, что неудивительно появления термина «spanish shame».

В испанском же при описании подобных чувств говорят «verguenza ajena» (дословно – «позор других людей»). С этим связана вторая популярная версия – испанцы просто первые описали чувство, которое витало в воздухе, но длинное словосочетание глобально не прижилось.

Впрочем, в англоязычном мире, судя по опросам на реддите, об «испанском стыде» среди нового поколения мало кто слышал. Некоторые и вовсе предполагают, что это массово пошло из русского языка, но, например, в норвежском так также говорят . В английском же помимо «cringe» используется более официальный термин «Vicarious embarrassment» (можно перевести как «заместительное смущение»).

Немного психологии: зачем нам дано это чувство?

Здесь, как оказалось, целый комплекс причин. Во-первых, усердствует эмпатия. Мы настолько умеем сопереживать, что можем испытать реальную боль даже за действия сериального персонажа. Что уж говорить о близких людях. Вспомните, как вы стыдились пьяного друга, у которого отключились все тормоза в общении.

Испанский стыд – это еще и про гиперопеку. Родители часто его испытывают: дети не понимают, что творят, и приходится это компенсировать, взяв на себя ответственность и защитить. Но у людей с чувством повышенной гиперопеки оно распространяется чуть ли не на всех.

Нейробиолог Дин Бернетт говорит, что чувство кринжа – полезная штука для выстраивания социальных отношений. Ведь, испытывая испанский стыд, мы дистанцируемся от чего-то глупого в других людях, и мозг нам дает указание: будешь таким же – тебя другие не поймут и не примут.

И как быть с испанским стыдом – может, как-то избежать чувства?

Из-за частого переживания за нелепые поступки родственников или людей из телевизора и правда могут быть проблемы со здоровьем. Тревожность, паника и невозможность сосредоточиться на своих делах – вот неприятные последствия, если переживать за других чрезмерно.

Что с этим делать? Есть несколько техник, которые рекомендуют большинство психологов:

- Помните: вы не настолько ответственны за других людей. Если они делают что-то стыдное и при этом им норм, то почему вам нужно страдать? Такие мыслительные рассуждения не выключат испанский стыд раз и навсегда, но помогут относиться к чужим неловкостям проще.

- Подумайте о ситуации как о комичной, а не ужасающей. Испанский стыд все же редко соседствует с реальными трагедиями – для таких случаев у нас припасены другие эмоции.

- Сделайте пару глубоких вдохов и выдохов. Дайте мозгу расслабиться и осознать, что ситуация не катастрофична.

Впрочем, современная комедия доказывает: нам еще как нравится чувство кринжа – это специфическое волнение, схожее с чувством страха при просмотре хорроров. Например, сериалы «Офис» или «Умерь свой энтузиазм» только и делают, что создают ситуацию, когда нам одновременно смешно и неловко.

В тиктоке вообще получили популярность нелепые видео с подписью-девизом «Быть кринжовым – значит быть свободным». Это реакция на озабоченность мира быть правильными и не вызывать у людей негативных чувств.

И это как раз один из базовых советов психологов – примите испанский стыд и помните, что вы, как и остальные люди, можете быть кринжовым – тем более все зависит от того, кто за вами наблюдает.

Фото: AFP /LLUIS GENE; Gettyimages.ru David Ramos