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100 вопросов о географии Европы. Мегатест нашей мечты

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Готовы к тесту-марафону?

Большой турнир – это праздник. Не только игры, но и географии. Чтобы ухватить это чувство и получше им насладиться, мы собрали гигантский тест. Просто огроменный. Он про города, флаги, территории, границы, историю, особенности разных стран Европы – устраивайтесь поудобнее и ныряйте в супервикторину о географии. Лучший способ настроиться на волну чемпионата Европы.

А смотреть Евро-2024 можно на «Кинопоиске» – все главные трансляции лета там в удобном интерфейсе.

logoЕвро-2024
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Сербии по футболу