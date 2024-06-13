100 вопросов о географии Европы. Мегатест нашей мечты
Готовы к тесту-марафону?
Большой турнир – это праздник. Не только игры, но и географии. Чтобы ухватить это чувство и получше им насладиться, мы собрали гигантский тест. Просто огроменный. Он про города, флаги, территории, границы, историю, особенности разных стран Европы – устраивайтесь поудобнее и ныряйте в супервикторину о географии. Лучший способ настроиться на волну чемпионата Европы.
А смотреть Евро-2024 можно на «Кинопоиске» – все главные трансляции лета там в удобном интерфейсе.
64/100. Вроде тупил немного, но результатом не оч доволен.