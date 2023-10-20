Too Old to Die Young
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15 лучших новогодних роликов от клубов России и Европы

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Смотрим!

«Атлетико»: милейший дедушка (фанат «Реала») и добрейший таксист (фанат «Атлетико»)

Об этом видео мы рассказывали отдельно. Таксист подвозит ночью дедушку, узнает о его безумной любви к «Реалу» и Ди Стефано, но деликатно умалчивает о собственных пристрастиях, спрятав вымпел «Атлетико».

«Севилья»: слезоточивая история об одиночестве

В ролике «Севильи» пожилой фанат тоскует по умершей жене и смотрит матчи по ТВ. К нему заглядывает только курьер, который тоже оказался болельщиком и составил дедуле компанию за бокалом пива.

ЦСКА: добрые дела

У ЦСКА традиционно получаются заметные ролики к Новому году – больше из-за самоиронии. К 2024-му фокус с юмора ушел к социальному посылу. Заболотный, Набабкин, Мойзес и другие помогают всем: пожилому фанату, приюту для собак и центру для детей с сенсорными нарушениями.

«Бавария»: мультфильм со знакомыми героями!

Топовая анимация, где Мусиала, Кейн, Мюллер и другие звезды зажигают футуристичную елку, а потом дарят подарки фанатам на «Альянц-Арене», где посреди поля лежит огромный елочный шар с логотипом «Баварии».

«Ливерпуль»: домашний уют

Дедушка с бабушкой читают фанатке «Ливерпуля» сказку на ночь. И ей снится идеальный рождественский сон: Ван Дейк ставит звезду на елку, Алиссон достает курицу из духовки, а другие игроки заваливают дом подарками.

«Зенит»: фантазии, мечты и самоирония

Ребенок за семейным столом читает стишки об игроках «Зенита», постепенно собирая дома весь состав. Самоироничные отсылки тоже есть: «Вендел опоздал на поезд, но извинился и принес… Three more points».

«Манчестер Сити»: милая встреча суперзвезд с детьми

Позитивный визит в детский госпиталь, который вас умилит вопросом ребенка Грилишу: «Раздражает ли вас невозможность есть чипсы и шоколад до конца жизни?»

«Спартак»: посиделки с легендами

«Желаю, чтобы следующий год прошел, как наш лучший – 2017-й!» – говорит тост Джикия, запуская спор Филимонова, Дасаева, Соболева и Никиты Баженова, какой год для «Спартака» самый классный. Умиротворяющей речью все закончил Абаскаль.

«Аякс»: грусть и надежда

Грустная рефлексия с итогами кошмарного для «Аякса» года. Сравнения с Икаром, который летел так высоко, что подпалил крылья, и утешающий вывод – однажды все ужасы закончатся.

«Рома»: сюрприз для детской команды

К ней на крышу прибыли игроки «Ромы», вызвав море крика и удивления. Просто посмотрите, как детишки окружили Лукаку и пытаются у него отобрать мяч.

«Порту»: просто музыкальный клип

С новогодним вайбом, где даже Пепе – подпевающий душка.

«Гент»: один способ взбодрить самую скучную вечеринку

Унылые рождественские посиделки превращаются в безудержное веселье, когда гости надевают свитер «Гента».

«Наполи»: невероятно атмосферный игрушечный мир

Джакомо Распадори создает композицию из глиняных фигурок торговца вином, мясника, цыганки-гадалки и других персонажей итальянского фольклора. Фигурки игроков «Наполи» тоже появляются.

«Виктория Пльзень»: песня на красивом чешском

Дирижер с клубным шарфом на голове, оркестр и игроки поют о любимой «Виктории».

«Байер»: медленное видео, с которым можно провести все праздники

Лидер Бундеслиги предлагает наслаждаться моментом. Четыре часа треска камина – более рождественского саунда просто нет.

 

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