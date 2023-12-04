Синий трактор – новый символ снежной РПЛ. Ой, вы тоже уже напеваете?

По полям, по полям...

Благодаря матчу ЦСКА – «Ростов» у нас появился новый символ зимнего российского футбола. Обычных лопат там не хватило, понадобился трактор. Синий трактор!

Матч все равно получился невыносимым для просмотра, спровоцировал Валерия Карпина на «дебилов» и «идиотов» – ну и что! У вас же тоже в голове заиграла та самая мелодия? А строчки так и просятся: «По полям, по полям…»

Все потому, что мультик про синий трактор – это культ. Миллиарды просмотров, цепляющий мотив – покорены люди вообще всех возрастов.

Еще раз насладимся: вот синий трактор на арене ЦСКА.

А вот предыстория – откуда у песни, мультфильма и вообще мема такая популярность.

«Синий трактор» – детский канал на ютубе с миллиардами просмотров и рекламой «Газпромнефти». Откуда он взялся?

Вообще «Синий трактор» – один из множества образовательных мультфильмов, где дети до пяти лет в игровой форме узнают базовые факты об окружающем мире. И благодаря многократным повторениям запоминают.

Самая популярная песня проекта – про звуки животных, которые нужно угадывать ребенку. Собственно, в этом и состоит вопрос «Кто же песенку поет?» (Точнее – кто же, кто же, кто же, кто же?)

Возможно, если вы знаете только флагманский рефрен, сейчас удивитесь, но в прицепе именно у синего трактора только корова , которая ритмично делает «Му-у». Дальше меняются не только животные, но и цвета: барана везет уже красный трактор, свинью – зеленый, собаку – оранжевый, козу – желтый, петуха – коричневый, тигра – белый, кошку – вообще розовый, ну и так далее.

Комбо: дети запоминают не только виды животных, но и цвета.

Такой познавательный контент заходит, простота – его сила. Канал летом 2023-го пробил пять миллиардов просмотров , он стабильно в топ-20 популярных русскоязычных.

«Синий трактор» в 2014-м запустил продюсер Артур Днепровский. Сейчас у первых роликов от нескольких до сотен миллионов просмотров на ютубе (особенно успешны сборники песен). Популярность создатели объясняют слабой конкуренцией в годы запуска – в 2014-м на русском ютубе почти не было детских видео.

Сейчас успех «Синего трактора» характеризуют еще и рекламные интеграции. В 2021-м в одном из мультиков о заправке рекламировалась «Газпромнефть»: годовой KPI в 12 млн просмотров ролик набрал за три месяца.

Трудно оценить, сколько зарабатывает «Синий трактор». До отключения монетизации для российских каналов основным доходом был ютуб. Сейчас же выручка строится в основном на продаже мерча (в планах – например, аналог киндер-сюрприза) и деньгах от рекламы на российских платформах.

Главный хит «Синего трактора» писали полгода. Никак не могли докрутить текст

Как у «Синего трактора» получаются настолько въедливые песни? Композитор и исполнитель песен проекта Артем Колпаков сам не может объяснить: «Просто пишется так, нет какого-то секрета».

Над главным хитом «Синего трактора» – собственно, песенкой «По полям» – работали полгода. Сначала продюсеру не понравился текст, но после редактуры получился прилипающий к сознанию шедевр. Создатели хотели отреагировать на популярный запрос «как говорят животные» – это базовое детское знание, родители обучают этому в совсем юном возрасте, поэтому ищут оригинальные способы .

Авторы пришли к идее, что дети обожают технику. Так появился главный герой – синий трактор. Альтернативным вариантом, кстати, была красная машинка.

Артур Днепровский говорил, что полтора часа слушал «По полям» в пробке: «Предсказать, что это будет настолько большой хит, было невозможно, но мы понимали, что делаем верную ставку».

Композитор Колпаков еще в 2019-м, когда у «Синего трактора» было три миллиарда просмотров, публиковал в ВК эмоциональный пост (который до сих пор закреплен у него на странице) – очевидно, отвечал на критику за невысокий интеллектуальный уровень музыкального произведения, полетевшую с ростом популярности мультика и песенки.

«Дорогие мои мамкины профессионалы, моралисты и прочие специалисты! <...> Я изучил тонны литературы по теории музыки. Переслушал килочасы музыки самых разных жанров (классику только с партитурами). Я знаю и слышу гораздо больше, чем кто-либо из вас может себе представить . <...> «Синий трактор» – успешный проект, приносящий вполне осязаемую прибыль, и это частенько вызывает зависть коллег. <...>

Если вам не нравится «Синий трактор», мой голос, моя манера пения, качество игры на инструментах, тексты песен, сведение и мастеринг или даже лично я, то вы можете: а) слушать другую детскую музыку, б) сделать свой детский проект и пожинать плоды вашего профессионализма. Клянусь, я буду только рад за вас!»

Еще Колпаков рассказал, что до музыки к «Синему трактору» много работал звукорежиссером на радио, в том числе на детском, сотрудничал с Николаем Дроздовым. А учился в Московской государственной консерватории и получал приглашение там работать.

«Синий трактор» – поле для народного творчества. От шансон-каверов до реакций на актуальную повестку

В исполнении синего трактора и других машин (экскаватор, мусоровоз) много песен на 50 с лишним миллионов просмотров. Но именно «По полям» ушло в мемы – особенно их стало много за последние год-два.

Хотя первые появились еще в 2018-м.

Вы еще помните, что такое «Тает лед»? Вот, а «Синий трактор» по-прежнему в тренде.

Это все мы, когда заело и не отлипает.

И на очень даже взрослые темы.

Еще больше впечатляют каверы, они тоже собирают сотни тысяч и миллионы просмотров.

Вот в стиле хита из 90-х.

Хтонический блатняк, где трактор везет на Беломорканал.

В стиле фонк.

И, конечно, есть много каверов от нейросетей.

Вот так бы звучал «Синий трактор» в исполнении Егора Летова.

После событий 24 июня завирусилась версия с погибшим главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Здесь предлагаются угадать, кто же, кто же «попочкой трясет».

Кстати, у «Синего трактора» еще вирусная песня и про эту часть тела: «Чтоб на попе не было прыщей, нужно кушать больше овощей!»

А вот свежее белорусское шоу талантов, где в жюри продюсер Иосиф Пригожин и Ольга Бузова. Они не очень оценили исполнение «Синего трактора» в разных стилях: от Михаила Круга и Валерия Кипелова до Сергея Жукова.

А вы за классику или больше любите какую-то из альтернативных версий?

Фото: ПФК ЦСКА