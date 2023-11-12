Как Саудовская Аравия захватывает мировой спорт. Полная хронология

От спонсирования команд «Ф-1» до ЧМ по футболу.

Уже не удивляющая новость – Саудовская Аравия примет чемпионат мира 2034 года. При голосовании у нее даже не было конкурентов. Возможно, потому что это бессмысленно – саудовцы в последние годы так активно забрасывают спорт деньгами, что, кажется, могут организовать турнир любого уровня и подписать любую звезду.

А когда это все началось? Собрали хронологию основных событий.

1977-й. Авиакомпания Saudia ближайшие семь лет спонсирует команду «Формулы-1» Williams. В 1980-м Saudia-Williams (да, уже тогда был спонсорский нейминг) выигрывает Кубок конструкторов, а ее гонщик Алан Джонс стал чемпионом мира.

1978-й. Первая суперзвезда в местном футболе. Чемпион мира 1970 года Роберто Ривелино перешел в «Аль-Хиляль», когда чемпионат СА был почти любительским. Мастер финтов и вдохновитель Марадоны отыграл там три года, запустив среди южноамериканцев-пенсионеров тренд на экзотическую лигу.

1992-й. Саудовская Аравия организует Кубок короля Фахда, где играют победители континентальных турниров. Через пять лет турнир превратится в Кубок конфедераций и будет шесть раз проводиться за год до ЧМ.

2008-й. Первое сотрудничество с топ-клубом. «Манчестер Юнайтед» играет матч с «Аль-Хилялем», а еще ежегодно получает 9 млн фунтов от компании Saudi Telecom. А с 2017-го у «МЮ» со спортивным управлением СА стратегическое партнерство.

2013-й. Впервые саудовский принц покупает европейский клуб – 50 процентов акций «Шеффилд Юнайтед». Но с тех пор грандиозных результатов клуб не добился.

2016-й. Наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд принимает программу по диверсификации экономики. Одна из ее целей – насытить Саудовскую Аравию большим спортом.

2018-й. Крупнейший рестлинг-промоушен WWE объявляет о десятилетнем контракте с Саудовской Аравией – здесь будут проходить «премиальные бои». Но, например, бой звезды площадки Джона Сины не состоялся из-за скандала вокруг убийства журналиста Джамаля Хашшоги (в причастности к нему подозревались саудовские власти). Впрочем, дальше ивенты WWE проходят регулярно и с главными звездами рестлинга. Участвуют даже женщины – только в закрытой одежде.

Декабрь 2019-го. В СА проходит уже третий ивент боксеров-профессионалов, но у него впервые представлена громкая вывеска: Энтони Джошуа и Энди Руиса, которые уже дрались в том же году. Саудовская Аравия заплатила за бой 60 млн долларов.

Январь 2020-го. Суперкубок Испании впервые проходит в СА, затем разово возвращается домой и далее опять гостит у саудовцев – как минимум до 2029 года. За каждый розыгрыш (это три матча) федерация футбола и клубы получают вместе 60 млн евро.

Январь 2020-го. Ралли «Дакар» покидает Южную Америку и впервые в истории заглядывает на Ближний Восток. В 2023-м пришло подтверждение, что в ближайшую зиму СА снова проведет гонку. Как говорят организаторы, «не исследовано еще много пустынь».

Январь 2021-го. Лионель Месси не уезжает в чемпионат Саудовской Аравии, но подписывает особый контракт, продвигая ее туризм в соцсетях и избегая критики. New York Times писала, что за три года Месси получит 25 млн евро. По иронии, на победном ЧМ Аргентина не обыграла только сборную СА.

Октябрь 2021-го. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) покупает 80% акций «Ньюкасла» за 300 млн фунтов. Через два сезона 19-я команда АПЛ выходит в Лигу чемпионов, в итоге потратив на трансферы 400 млн фунтов.

Декабрь 2021-го. Впервые в Саудовской Аравии проходит этап «Формулы-1». И он будет ежегодным как минимум до 2030-го. «Ф-1» подписала один из самых больших контрактов: 55 млн в год от Саудовской Аравии и спонсорское соглашение с нефтяной компанией Aramco на 450 млн. В СА строят еще одну трассу для «Ф-1», рассчитывая в будущем сразу на два этапа за сезон.

Декабрь 2021-го. Даниил Медведев выигрывает выставочный турнир Diriyah Cup. Это пока скромное представительство Саудовской Аравии в теннисе – но в стране есть планы по инвестициям в мужской тур ATP.

Ноябрь 2022-го. Рестлер Роман Рейнс победил в Эр-Рияде блогера и боксера Логана Пола (23 млн подписчиков на ютубе). А ивент WWE собрал рекордные цифры по просмотрам в соцсетях.

Декабрь 2022-го. Криштиану Роналду переходит в «Аль-Наср» и нажимает на спусковой крючок, запускающий трансферное безумие. И весь мир теперь следит за чемпионатом, где суперзвезды пасуют парням, которым по уровню ближе Медиалига, чем Лига чемпионов.

Февраль 2023-го. СА примет четыре из шести ближайших Суперкубков Италии. Теперь это турнир с полуфиналов, где победитель получит 4,5 млн евро.

Февраль 2023-го. СА получила Кубок Азии 2027 года. Все ее конкуренты за право получить турнир снялись до финального голосования.

Июнь 2023-го. Три главные лиги гольфа объединились в одну ассоциацию под управлением PIF. Хотя самая престижная лига PGA долго скандалила с саудовской LIV – из-за того, что она переманивала ее важных игроков, предлагая контракты от 100 млн долларов (но, к примеру, икона гольфа Тайгер Вудс остался в PGA). В итоге все пришли к соглашению, и теперь мировым гольфом рулит Саудовская Аравия.

Лето 2023-го. Неймар, Карим Бензема, Садио Мане, Рияд Марез и многие другие переходят в саудовские клубы. Общие их траты за одно трансферное окно – почти миллиард евро. И именно с этой цифрой связан самый шокирующий слух года – такие деньги предлагали «ПСЖ» и Мбаппе за сезон в СА.

Сентябрь 2023-го. Леброн Джеймс по приглашению министерства спорта СА погостил в Эр-Рияде и посмотрел матч молодежных команд. И это на фоне таблоидных слухов о контракте с местным клубом на миллиард долларов.

Октябрь 2023-го. Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну подрались в самом интересном бое года. Уже неудивительно, что все случилось в Эр-Рияде?

Ноябрь 2023-го. Фактически Саудовская Аравия утверждена хозяйкой ЧМ-2034, нужно лишь подтверждение конгресса ФИФА. У заявки СА не осталось конкурентов – Австралия отозвалась, и президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил – выборы следующего года будут формальностью.

Декабрь 2023-го. Саудовская Аравия примет клубный ЧМ. Главный хедлайнер – «Манчестер Сити». Главная интрига – как далеко пройдет «Аль-Иттихад» Бензема.

Фото: Joaquin Corchero, Rainer Jensen, Moritz Mueller/; /Kevin C. Cox