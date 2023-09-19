В класико «Барселона» сыграет в форме с языком Rolling Stones. Как это стало главным лого в истории музыки?

Споры о настоящем создателе идут полвека.

В матче против «Реала» «Барселона» по контракту со Spotify отметит выход первого за 18 лет альбома Rolling Stones. На футболках будет легендарное лого группы: красные губы и высунутый язык. Еще «Барса» выпустила футболку, на которой сплетаются несколько узнаваемых языков – в ней на гитаре сыграл даже Хави.

По яркости и культовости у Rolling Stones, возможно, лучший логотип в истории массовой музыки. Впрочем, язык с губами давно отлепились от ассоциации с музыкой и живут отдельно: если люди в мерче какой-то другой группы обычно ее фанаты, то в случае с Rolling Stones это далеко не всегда. Это просто очень удачный логотип, который, например, выиграл опрос среди читателей Independent, победив не только в сфере музыки – язык выбирали чаще символов Nike и adidas.

Но Мик Джаггер сначала был недоволен логотипом.

Откуда взялся этот рот: его придумал студент, который отговорил Джаггера от индийского божества

Символ группы появился в 1970-м. Уже пять лет гремела (I Can’t Get No) Satisfaction, и казалось, что Мику Джаггеру некуда становиться еще популярнее. Но для европейского турне группы потребовался постер для привлечения внимания. Джаггеру порекомендовали Джона Паше – лондонского дизайнера, который еще учился на последнем курсе.

Первые попытки всех разочаровали. Джаггеру не нравились идеи Паше – например, реактивный двигатель «Конкорда». Паше думал, что сотрудничества не получится, но группа настаивала все же придумать что-то яркое для буклетов, книг и плакатов – небольшой запоминающийся значок.

К идее с языком Паше пришел, когда Джаггер посоветовал нарисовать индийскую богиню Кали – у нее голубая кожа и как раз высунутый язык. Корни задумки Джаггера понятны – тогда в Британии был большой интерес к индийской культуре и философии. И это как раз смутило Паше: ведь фишка с Кали стремительно устареет, когда Индия выйдет из моды. Поэтому при разработке он сконцентрировался на языке, а не на самой богине – хотя Джаггер упрямо ворчал.

Индийский умиротворенный дух не соответствовал настроению группы, и Паше настоял на своем, продвинув логотип, который воплощал сексуальность и протест: «Это то, что делают дети [протестуют], когда показывают язык, – сказал Паше в интервью к 50-летию логотипа. – Это главная причина, по которой я думал, что моя идея хорошо сработает».

Первая версия логотипа готова к концу 1970-го, а уже в следующем году он впервые появляется публично на обратной стороне альбома Sticky Fingers. Работа над его обложкой родила путаницу, из-за которой группа использует логотип другого дизайнера.

Внезапный факт – Rolling Stones использует не логотип Паше, а всего есть три версии от разных авторов

Все дело в технической заминке, которая в итоге сделала логотип менее абстрактным. Обложку Sticky Fingers (мужские джинсы с подчеркнутой молнией-застежкой) разрабатывал в том числе и важнейший художник эпохи Энди Уорхол – поэтому авторство лого Rolling Stones иногда приписывали ему. К тому же как мастер троллинга сам Уорхол никогда не отрицал, что рисовал язык.

Но окончательный символ группы, который используется на дисках, обложках и вообще везде, принадлежит другому дизайнеру – Крейгу Брауну. Он делал в Нью-Йорке обложку Sticky Fingers, и как раз срочно не хватало логотипа – ему прислали его факсом из Лондона в ужасном качестве. Тогда Браун перерисовал язык с губами, добавив им больше очертаний. В итоге этот логотип и стал официальным.

И это не все. Есть еще одна версия происхождения логотипа – от дизайнера Эрни Чефалу, который внес в историю еще больше путаницы. Он приписывает авторство себе – его язык в начале раздвоен, что отличает его от версий Паше и Брауна. Действительно: мерч с раздвоенным языком Rolling Stones выходил в начале 1970-х, но авторство Чефалу как первого автора доказать трудно. Вообще, все герои истории (Паше, Браун, Чефалу) регулярно путались в своих же словах, и журналисты признают, что у истории логотипа есть неясная закулисная подоплека конкурентов.

И это тоже не все. Некоторые медиа приписывают авторство художнику Руби Мазуру. Он утверждал, что нарисовал тот самый рот, и Джаггер отказал ему в авторских правах, оставив в «депрессии и убогой квартире». Впрочем, Мазур рисовал для Rolling Stones – обложку для песни Tumbling Dice, где тоже есть открытый рот, а еще глаза.

Тем не менее история и бесконечные споры никак не сказались на авторских правах. Паше – признанный автор логотипа. За него он получил гонорар 50 фунтов, затем несколько тысяч за авторские отчисления и через 12 лет окончательно продал права группе за 26 тысяч фунтов.

Давайте честно: это же губы Мика Джаггера?

Еще одна популярная версия: обложка Rolling Stones – это просто стилизованный рот Мика Джаггера. Но ее все опровергают, хотя и говорят – да, рот на логотипе получился таким же пухлым и выразительным. Паше отрицает прямую связь, хотя и говорил, что ассоциации с губами Джаггера у него были («его самые выдающиеся визуальные особенности»), но напрямую он ничего не срисовывал: «Возможно, разве что бессознательно».

Фото: instagram.com/fcbarcelona; iorr.org; Gettyimages.ru/Central Press/Hulton Archive, Al Messerschmidt; commons.wikimedia.org/Ravi Varma; East News/Pau BARRENA / AFP Press