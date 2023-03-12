11 комментариев

«Это дурацкий маленький фильм».

В 1977 году главный герой «Оскара» – некий Сильвестр Сталлоне: его малобюджетный проект «Рокки» вдруг берет статуэтку за лучший фильм. Неизвестный актер и сценарист – теперь звезда первого эшелона, который уже не остановится и сделает из «Рокки» франшизу на десятилетия со смесью удачных, средних и очень проходных фильмов.

О сюжете «Рокки», съемках фильма или пути Сталлоне в кино написаны сотни текстов и смонтировали десятки видео. Интересно другое: а почему вообще «Рокки» взял «Оскар»? Да, это бодрое и кассовое кино, но не изысканное и проигрывающее в тонкости конкурентам-номинантам. Тем более до этого киноакадемики никогда не признавали лучшим фильм о спорте.

«Рокки» сражался с «Таксистом» и «Всей президентской ратью» – и победой разочаровал кинокритиков

Церемония «Оскара» 1977 года. Помимо «Рокки» за главный приз борются:

· «Таксист». Главный фильм раннего Скорсезе с «Золотой пальмовой ветвью». Мрачная история ветерана Вьетнама, который задыхается от несправедливости ночного Нью-Йорка, – и берется за пистолет.

· «Вся президентская рать». Рефлексия о скандале Уотергейта – главного внутриполитического события США ХХ века. Разговорная драма, которую обожают журналисты-расследователи.

· «Телесеть». Классик американского кино Сидни Люмьет показал озабоченность телевидения рейтингами – нервные срывы ведущего на фоне выгорания канал превратил в удачное шоу. Вместе с «Таксистом» и «Президентской ратью» – фаворит номинации.

· «На пути к славе». Музыкальный байопик о фолк-певце Вуди Гатри. Фильм собрал четыре статуэтки, но для главной номинации в такой год все же был слабоват.

«Рокки» побил их всех. Об этом спокойно и буднично объявил Джек Николсон, зал радостно заревел, а оркестр заиграл главную тему фильма. Сталлоне в рубашке с широким воротом и немного открытой грудью, смущаясь, забегает на сцену. Позже выяснится, что взятый напрокат галстук-бабочку Сталлоне до этого где-то потерял.

Вместо него говорит в основном продюсер Роберт Чартофф: «Спасибо Сильвестру Сталлоне за то, что поделился историей о Рокки и дал представление, которое обогатит нашу жизнь». В этих дежурных словах есть правда – Америка требовала новых героев. И Сталлоне его изобрел.

Кинокритик Крис Нэшавати объясняет победу «Рокки» запросом американского общества на позитив. Страна отпраздновала 200-летие, а в главных фильмах только мрак: исследование коррупции, циничные теленачальники и отчаявшийся солдат. Новый Голливуд вырос и показывал, что не боится с умом исследовать Америку. Только простой человек хотел что-то из старого Голливуда: когда пусть и наивно, но кино распыляет свет надежды.

Один из трех продюсеров «Рокки» Ирвин Уинклер тоже чувствовал момент, когда людям ближе всех прорывной боксер, замотанный во флаг: «Я думаю, в то время в стране было особое чувство – мы только что пережили десятилетие ужасных социальных проблем. И внезапно появился этот фильм и сказал: «Если вы верите в себя, то у вас все будет хорошо». И внезапно это стало частью того, что такое Америка. Я думаю, если бы картина вышла на два года позже или на два года раньше, она бы не прижилась так, как это произошло».

Конкуренты тоже чувствовали, что «Рокки» напрашивается на главный фильм. Сценарист «Телесети» Пэдди Чайефски по дороге на церемонию в разговоре с Люмьетом прогнозирует победу «Рокки» и с сожалением добавляет: «Это дурацкий маленький фильм. Сентиментальная чушь, которую любят [киноакадемики]».

Сам Люмьет тоже признавался, что его взбесила победа «Рокки»: «Меня номинировали на «Оскар» пять раз, и дважды я разозлился. «Рокки» победил «Телесеть», боже мой…»

Другая причина победы «Рокки» – сама Киноакадемия «Оскара» еще не созрела, чтобы наградить «Таксиста». Глава архива кино Лос-Анджелеса Ян-Кристофер Хорак считает, что «Оскар» пошел по популистскому пути: «Никто [из экспертов] не воспринимал «Рокки» всерьез. Его победа подтвердила мнение, что академики стремятся к популярности – качество не проблема. «Таксист» слишком раздражал пожилых членов академии. А «Вся президентская рать» не победила из-за их желания не лезть в политику».

В победу «Рокки» не верили даже его создатели – после победы они отмечали «Оскар» в закусочной

Продюсер Уинклер вспоминал, как команда фильма отмечала три статуэтки (помимо лучшего фильма «Рокки» выиграл номинации за лучшую режиссуру и монтаж). Вместо оскаровской вечеринки они предпочли поход в закусочную. Там Сталлоне отошел от диеты, съел гамбургер, выпил молочный коктейль, пока другие посетители рядом оборачивались на необычную компанию за столиком, на котором блестели три «Оскара».

Уинклер тоже удивился победе «Рокки». От премьеры фильма до «Оскара» прошло всего 2,5 месяца, первые показы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе закончились плохими рецензиями. Но вскоре фильм распространился на все кинотеатры США – и тогда «Рокки полюбился, набрал обороты и вдруг заскочил в номинации главных кинопремий.

Сталлоне тоже не ожидал «Оскара» – внезапная победа его даже фрустрировала: «Мне казалось, что я достиг своего пика. Твой фильм получил награду, и что теперь? Это был невероятный успех из ниоткуда».

Почему получилось с «Рокки»? Сам Сталлоне считает, что сработал его первый позитивный сценарий, который шел против его же сценарных привычек и общего мрачного мейнстрима серьезного кино:

«Я хотел бы продать остальные сценарии, которые у меня есть. Причина, по которой они не продавались, в том, что большинство из них – очень пессимистичные фильмы, где герой всегда умирает, девушка сгорает в огне и так далее.

Так что я все изменил. Теперь мне нравится писать веселые маленькие истории, которые нравятся людям, потому что они не такие жестокие. Рокки – это история Золушки. Он действительно похож на жирную Золушку».

После «Рокки» только дважды фильм о спорте выигрывал главный приз: «Огненные колесницы» и «Малышка на миллион». Но спортивное кино постоянно номинируется и берет призы. Среди него все еще нет фильма о футболе, а доминирует бокс: «Бешеный бык», «Малышка на миллион», «Боец».

Другие виды спорта тоже популяризируются через Голливуд. После победы «Рокки» статуэтки в различных номинациях брали фильмы о фигурном катании («Тоня против всех»), Формуле 1 (Ford против Ferrari) и даже бильярде («Цвет денег»).

Фото: East News/AP Photo, Capital Pictures, Everett Collection, Warner Bros; United Artists; kinopoisk.ru