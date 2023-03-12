Too Old to Die Young
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Рейтинг всех спортивных фильмов в истории «Оскара»: от худшего к лучшему

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21 фильм.

Здесь мы собрали все главные спортивные фильмы «Оскара» за все года премии. Критерии попадания в рейтинг – либо статуэтка в какой-либо категории, либо номинация на лучший фильм года. При формировании рейтинга НЕ учитывались оценки на киносервисах.

 

26 комментариев

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XXXVI
Однозначный плюс! Давно что-то такое искал. Автор, спасибо!
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Aleksander Telepov
А где "Any given sunday”?
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Kanonir152
«Невидимая сторона» ставил бы повыше. Прекрасный фильм. Фильмы из топа смотрел все.
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Dmitry Koway
Ответ Veld
где Убойный футбол?
на пантеоне богов. здесь фильмы для обычных смертных
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Алтын Алтын
Малышка на миллион фильм супер
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Veld
где Убойный футбол?
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Vyacheslav Filippov
Ответ Александр Бушмакин
Еще «Гонка» очень хороший фильм — про Ники Лауду и Джеймса Ханта.
Он не номинировался на Оскар. А так, фильм невероятный.
+1
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Nasim Kaliev
Не совсем про спорт, но "Рестлер" Даррена Ароновски с Микки Рурком - сильная драма.
"Костолом", думаю, и так все знают.
"Левша" с Джилленхолом с достойного уровня боёвко еще можно посмотреть.
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Толмач
"Ле-Ман" со стивом Маккуином, очень редкий, но, по моему мнению лучший про автоспорт. Еще есть "Гран-при", "Сенна" и "1". Разумеется это нишевые картины - но точно не хуже большинства вышеописанных. Другими словами - на вкус и цвет...
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Злой Руся
Спорный рейтинг. Субъективный
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Злой Руся
Нокдаун , с Расселом Кроу. Любимый фильм
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Berlin Alexanderplatz
Лучший фильм про футбол - "Монтевидео, божественное видение". Не был в номинантах на Оскара, поэтому его нет в этих списках. Но это НЕВЕРОЯТНО трогательное, смешное и крутое кино. Дамы и господа, я по образованию и работе критик. Верьте мне.
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Rotoz
Ответ gigga1
Парни, накидывайте в комменты ещё достойные фильмы, которые не попали в выборку. Мне навскидку на ум пришли - «Его игра» - культовый фильм с Дензелом и Рэем Алленом. «Преодоление» про Винса Папале. «Каждое воскресенье» с Ал Пачино.
Какой из них номинировался на Оскар?
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Temer
Moneyball - самый любимый, дуэт Питта и Хилла получился отличным 🤌
+1
-1
0
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Rad0
Ответ safe1q
Никогда не пойму, почему клишированную и с кучей нереалистичных перегибов «Малышку на миллион», суют во все топы Парадоксально переоценённое кино, так и спорт там только условный, ведь если в «Бойце» сюжет и так глубок и понятен без сцен бокса, то тут бокс вообще только ширма, это как футбол в «Тренере» Козловского, с постоянными финтами Зидана в ФНЛ и прочей лабудой
Потому что Малышка на миллион не про бокс. Хочешь реалистичный бокс - включи бокс. Глупо предъявлять такие требования к художественному произведению.
+16
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+16
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gigga1
Парни, накидывайте в комменты ещё достойные фильмы, которые не попали в выборку. Мне навскидку на ум пришли - «Его игра» - культовый фильм с Дензелом и Рэем Алленом. «Преодоление» про Винса Папале. «Каждое воскресенье» с Ал Пачино.
+5
-1
+4
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safe1q
Никогда не пойму, почему клишированную и с кучей нереалистичных перегибов «Малышку на миллион», суют во все топы
Парадоксально переоценённое кино, так и спорт там только условный, ведь если в «Бойце» сюжет и так глубок и понятен без сцен бокса, то тут бокс вообще только ширма, это как футбол в «Тренере» Козловского, с постоянными финтами Зидана в ФНЛ и прочей лабудой
+11
-9
+2
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TomSv
Где "Могучие утята"???
+5
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+5
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Алексей Ильин
Получается "Гонка" даже номинации не получила? Очень зря
+3
0
+3
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Александр Бушмакин
Еще «Гонка» очень хороший фильм — про Ники Лауду и Джеймса Ханта.
+18
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+18
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Кавабунга Шреддоголовый
Из всего списка видел Рокки, Форд-Феррари и Манибол. Все три очень люблю
0
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гилберт
А вообще любимый фильм про спорт это новозеландский Большой Приз.
0
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2013husein@gmail.com
Хорошая статья. Благодарю за работу
+1
-1
0
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SeKToR
Невидимая сторона - шикарный фильм, маст си.
+7
0
+7
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Egorushka56
Роберта Де Ниро обожаю, один из любимых актёров. Скорсезе за "Казино" и "Славных парней" - любимый режиссёр. Но здесь на первое место поставил бы Человека, который изменил всё
+3
-1
+2
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