Рейтинг всех спортивных фильмов в истории «Оскара»: от худшего к лучшему

21 фильм.

Здесь мы собрали все главные спортивные фильмы «Оскара» за все года премии. Критерии попадания в рейтинг – либо статуэтка в какой-либо категории, либо номинация на лучший фильм года. При формировании рейтинга НЕ учитывались оценки на киносервисах.