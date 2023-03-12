Рейтинг всех спортивных фильмов в истории «Оскара»: от худшего к лучшему
21 фильм.
Здесь мы собрали все главные спортивные фильмы «Оскара» за все года премии. Критерии попадания в рейтинг – либо статуэтка в какой-либо категории, либо номинация на лучший фильм года. При формировании рейтинга НЕ учитывались оценки на киносервисах.
"Костолом", думаю, и так все знают.
"Левша" с Джилленхолом с достойного уровня боёвко еще можно посмотреть.
Парадоксально переоценённое кино, так и спорт там только условный, ведь если в «Бойце» сюжет и так глубок и понятен без сцен бокса, то тут бокс вообще только ширма, это как футбол в «Тренере» Козловского, с постоянными финтами Зидана в ФНЛ и прочей лабудой