«Большому Лебовски» – 25. Как фильм говорит с нами о судьбе и жизни через боулинг

Чувак, этот текст задает стиль всей комнате.

«Большой Лебовски» вышел в прокат 25 лет назад. Фильм не сразу стал феноменом, но потом отхватил славы: мир распробовал веселый абсурд братьев Коэнов, когда разогнался интернет. Все повторяли цитату про ковер, который задавал стиль всей комнате, и постили гифку, где главный герой Чувак блаженно – на фоне того самого ковра – слушает музыку.

Еще важная вещь, которую сделал «Лебовски», – добавил культурной ценности боулингу. Теперь этот вальяжный спорт торговых центров ассоциируется с колоритными мужиками за 40, которые чуть что – сбивают кегли и ждут соревнования в субботу.

Но боулинг не просто фон и спорт, давший фильму стиль. Братья Коэны через шары и кегли показали целую философию и систему ценностей поколения американцев.

Зачем в «Большом Лебовски» нужен боулинг: в нем – дух Лос-Анджелеса 70-х и необратимость судьбы

Даже вступительные титры «Большого Лебовски» начинаются с боулинга. И экспозиция фильма выстраивается вокруг его игроков: Джеффри Лебовски (Чувак) в растянутом халате, ветеран Вьетнама Уолтер Собчак и молчаливо-пугливый парень Донни. И будто ничего, кроме боулинга и их безумного сексуализирующего боулинг соперника Иисуса Кинтане, этих мужчин не заботит.

Все спокойствие сокрушает один инцидент с ковром Чувака. Сюжет дальше вы и сами помните (если нет, то у вас только что созрели планы на вечер).

Так зачем в фильме показано так много боулинга (больше 12 минут!)? Тут братья Коэны показывают собственное детство – они сами ходили в боулинг и там подсмотрели образ типичного мужичка, который одержим хобби. Итан Коэн говорил: боулинг символизирует Лос-Анджелес 70-х и строил облик города как автомобили или архитектура эпохи.

И еще боулинг тогда скреплял социальные связи. Люди знакомились, играя в боулинг, и этим формировали компании на годы вперед: «Это очень социальный вид спорта, где можно посидеть, выпить и покурить, бессмысленно болтая».

В фильме боулинг дает передышку героям и зрителям, позволяет отрефлексировать очередной сюжетный поворот. Самые напряженные сцены происходят в других местах, а боулинг – это безопасное место, где героям всегда хорошо. Даже заканчивается фильм душевным разговором на фоне звука сбитых кеглей.

А что насчет не декораций, а более сложных смыслов? Популярная интерпретация боулинга в фильме – это неизбежный жизненный путь. Кегли символизируют людей (например, в фильме можно увидеть фото школьников, которые стоят, как кегли), а шар – судьбу (или прошлое), которая всегда настигает.

Об этом, например пишет Райан Дум в книге «Братья Коэн: уникальные персонажи насилия»:«Прошлое всегда настигает. Друга Лебовски Уолтера – вьетнамская война. Миллионера Лебовски – корейская война, где он получил паралич. А его дочь живет в выцветшем мире авангарда, как и кучка немецких нигилистов, которые цепляются за старые идеи и мешают друзьям Лебовски». О кеглях в первом ряду Дум пишет как о людях, которые только кажутся с виду значительными, но тоже падают вместе со всеми остальными.

В некоторых сценах мы смотрим на мир от лица шара (для этого операторы использовали тележку с вертелом). И это все равно подводит к смиренному выводу: мы катимся и лишь чувствуем ложный контроль над ситуацией.

Кстати, нам ни разу не показали в фильме, как в боулинг играет сам Чувак. Есть версия, что так Коэны выражают его пассивность: он попадает в сюжетный водоворот, но сам ничего не решает, а им, как шаром, играют другие люди.

Секреты съемок: Джефф Бриджес позвал семью на площадку на самую откровенную сцену, а братья Коэны спорили из-за лица Чувака

Самые веселые истории о съемках боулинга в «Лебовски» связаны со сценой сна Чувака. Ему видится сюрреалистичная картина: вокруг танцуют девушки с кеглями на голове, а он сам вдруг прокатывается между ними, как мяч, и смотрит им под юбки.

Актер Джефф Бриджес вспоминал, что именно в день съемок этой сцены он позвал на площадку жену и трех дочерей: «Я увидел этих девушек со шляпами из кеглей и подумал, что хорошо позвать сюда девочек. Потом ко мне подошла съемочная группа и спросила: «Джефф, о чем ты думал? Ты же сейчас будешь смотреть на кучу влагалищ!»

Гримеры потроллили Бриджеса тем, что закрепили девушкам между ног огромный парик из волос. Помните те глаза удивления Чувака, когда он пролетает под девушками? Это была настоящая эмоция.

Еще Бриджес рассказывал, как единственный раз за все съемки Итан и Джоэл Коэн спорили. Они все решали, с каким лицом во время сцены сна Чувак врезается лицом в кегли: морщится или улыбается? В итоге сняли два варианта сцены, но ни один из них не вошел в финальный монтаж.

Наследие «Большого Лебовски»: фестивали, тематические боулинг-клубы и реклама с Сереной Уильямс с отсылкой к фильму

Популярность фильма жива и сейчас. Фанаты «Большого Лебовски» устраивают тематические фестивали, косплея героев. А в специальных экскурсиях по Лос-Анджелесу вас заведут в бар, который максимально аутентичен боулинг-клубу Лебовски.

Клуб, где проходили съемки, закрылся после выхода фильма. На том месте теперь школа. Зато, вероятно, сохранился клуб, который вдохновил в молодости братьев Коэнов. Он был продан за четыре миллиона долларов. Хотя сами Коэны не говорили, что ходили в конкретный клуб в Массачусетсе. Но там уверяют, что видели будущих режиссеров.

«Большой Лебовски» укоренился в поп-культуре через тонну отсылок, и образы оттуда появляются в актуальной рекламе. В 2022 году выходилареклама пива, которая дважды отослала к «Лебовски»: присутствием в кадре Стива Бушеми (он вообще сначала отказывался от съемок – потому что его героя много обижали) и Сереной Уильямс – ее пафосное появление и пурпурный костюм намекают на Иисуса Кинтане.

Фото: imdb.com