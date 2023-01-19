Too Old to Die Young
Блог

«Большому Лебовски» – 25. Как фильм говорит с нами о судьбе и жизни через боулинг

кино
боулинг
Прочие Прочие

Чувак, этот текст задает стиль всей комнате.

«Большой Лебовски» вышел в прокат 25 лет назад. Фильм не сразу стал феноменом, но потом отхватил славы: мир распробовал веселый абсурд братьев Коэнов, когда разогнался интернет. Все повторяли цитату про ковер, который задавал стиль всей комнате, и постили гифку, где главный герой Чувак блаженно – на фоне того самого ковра – слушает музыку.

Еще важная вещь, которую сделал «Лебовски», – добавил культурной ценности боулингу. Теперь этот вальяжный спорт торговых центров ассоциируется с колоритными мужиками за 40, которые чуть что – сбивают кегли и ждут соревнования в субботу.

Но боулинг не просто фон и спорт, давший фильму стиль. Братья Коэны через шары и кегли показали целую философию и систему ценностей поколения американцев.

Зачем в «Большом Лебовски» нужен боулинг: в нем – дух Лос-Анджелеса 70-х и необратимость судьбы

Даже вступительные титры «Большого Лебовски» начинаются с боулинга. И экспозиция фильма выстраивается вокруг его игроков: Джеффри Лебовски (Чувак) в растянутом халате, ветеран Вьетнама Уолтер Собчак и молчаливо-пугливый парень Донни. И будто ничего, кроме боулинга и их безумного сексуализирующего боулинг соперника Иисуса Кинтане, этих мужчин не заботит.

Все спокойствие сокрушает один инцидент с ковром Чувака. Сюжет дальше вы и сами помните (если нет, то у вас только что созрели планы на вечер).

Так зачем в фильме показано так много боулинга (больше 12 минут!)? Тут братья Коэны показывают собственное детство – они сами ходили в боулинг и там подсмотрели образ типичного мужичка, который одержим хобби. Итан Коэн говорил: боулинг символизирует Лос-Анджелес 70-х и строил облик города как автомобили или архитектура эпохи.

И еще боулинг тогда скреплял социальные связи. Люди знакомились, играя в боулинг, и этим формировали компании на годы вперед: «Это очень социальный вид спорта, где можно посидеть, выпить и покурить, бессмысленно болтая».

В фильме боулинг дает передышку героям и зрителям, позволяет отрефлексировать очередной сюжетный поворот. Самые напряженные сцены происходят в других местах, а боулинг – это безопасное место, где героям всегда хорошо. Даже заканчивается фильм душевным разговором на фоне звука сбитых кеглей.

А что насчет не декораций, а более сложных смыслов? Популярная интерпретация боулинга в фильме – это неизбежный жизненный путь. Кегли символизируют людей (например, в фильме можно увидеть фото школьников, которые стоят, как кегли), а шар – судьбу (или прошлое), которая всегда настигает.

Об этом, например пишет Райан Дум в книге «Братья Коэн: уникальные персонажи насилия»:«Прошлое всегда настигает. Друга Лебовски Уолтера – вьетнамская война. Миллионера Лебовски – корейская война, где он получил паралич. А его дочь живет в выцветшем мире авангарда, как и кучка немецких нигилистов, которые цепляются за старые идеи и мешают друзьям Лебовски». О кеглях в первом ряду Дум пишет как о людях, которые только кажутся с виду значительными, но тоже падают вместе со всеми остальными.

В некоторых сценах мы смотрим на мир от лица шара (для этого операторы использовали тележку с вертелом). И это все равно подводит к смиренному выводу: мы катимся и лишь чувствуем ложный контроль над ситуацией.

Кстати, нам ни разу не показали в фильме, как в боулинг играет сам Чувак. Есть версия, что так Коэны выражают его пассивность: он попадает в сюжетный водоворот, но сам ничего не решает, а им, как шаром, играют другие люди.

Секреты съемок: Джефф Бриджес позвал семью на площадку на самую откровенную сцену, а братья Коэны спорили из-за лица Чувака

Самые веселые истории о съемках боулинга в «Лебовски» связаны со сценой сна Чувака. Ему видится сюрреалистичная картина: вокруг танцуют девушки с кеглями на голове, а он сам вдруг прокатывается между ними, как мяч, и смотрит им под юбки.

Актер Джефф Бриджес вспоминал, что именно в день съемок этой сцены он позвал на площадку жену и трех дочерей: «Я увидел этих девушек со шляпами из кеглей и подумал, что хорошо позвать сюда девочек. Потом ко мне подошла съемочная группа и спросила: «Джефф, о чем ты думал? Ты же сейчас будешь смотреть на кучу влагалищ!»

Гримеры потроллили Бриджеса тем, что закрепили девушкам между ног огромный парик из волос. Помните те глаза удивления Чувака, когда он пролетает под девушками? Это была настоящая эмоция.

Еще Бриджес рассказывал, как единственный раз за все съемки Итан и Джоэл Коэн спорили. Они все решали, с каким лицом во время сцены сна Чувак врезается лицом в кегли: морщится или улыбается? В итоге сняли два варианта сцены, но ни один из них не вошел в финальный монтаж.

Наследие «Большого Лебовски»: фестивали, тематические боулинг-клубы и реклама с Сереной Уильямс с отсылкой к фильму

Популярность фильма жива и сейчас. Фанаты «Большого Лебовски» устраивают тематические фестивали, косплея героев. А в специальных экскурсиях по Лос-Анджелесу вас заведут в бар, который максимально аутентичен боулинг-клубу Лебовски.

Клуб, где проходили съемки, закрылся после выхода фильма. На том месте теперь школа. Зато, вероятно, сохранился клуб, который вдохновил в молодости братьев Коэнов. Он был продан за четыре миллиона долларов. Хотя сами Коэны не говорили, что ходили в конкретный клуб в Массачусетсе. Но там уверяют, что видели будущих режиссеров.

«Большой Лебовски» укоренился в поп-культуре через тонну отсылок, и образы оттуда появляются в актуальной рекламе. В 2022 году выходилареклама пива, которая дважды отослала к «Лебовски»: присутствием в кадре Стива Бушеми (он вообще сначала отказывался от съемок – потому что его героя много обижали) и Сереной Уильямс – ее пафосное появление и пурпурный костюм намекают на Иисуса Кинтане.

Фото: imdb.com

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
Отличный фильм из времен, когда Голливуд умел делать отличные фильмы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джефф Лебовски
Тронут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
farp
Ответ Tom Jerry
Смоки, тут не Вьетнам. Это — боулинг. Здесь есть правила.
ну е-мое. там про "Турнирную игру", а не просто боулинг. Очень важный момент для Уолтера, чуть не разругался с Чуваком, когда тот послал ее нахер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХЫЫЫ
Хорошее кино, но опошлили быдлота, которые смотрели в переводе гоблина. Ну они цитируют его перевод. Так понравился народу грязь от мента-тюремщика, что раньше я такими комментами минусы собирал.
Тут походу люди начали умнеть, даже никто не упомянул.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Наркотик
Ответ Arty Novikoff
Эх, девяностые. Такого количества культовых фильмов не знало, пожалуй, ни одно десятилетие. Золотое время Голливуда и авторского кино. Сейчас такого уже не может быть. Отчасти из-за перехода лучших сценаристов в сериалы, отчасти из-за повесточки. Так что остается пересматривать шедевры тех времен. Ну а "Лебовски" - наверное, лучшее творение Коэнов, несмотря на "Старикам тут не место" и некоторые другие отличные фильмы. Он уже в пантеоне вечных фильмов, которые останутся в истории кино.
Я помню как «Зелёная Миля» не выиграла ни одной номинации на Оскаре. Это нонсенс, конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Наркотик
Великолепный план, Уолтер. Просто о##ительный, если я правильно понял. Надежный, как швейцарские часы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty Novikoff
Эх, девяностые. Такого количества культовых фильмов не знало, пожалуй, ни одно десятилетие. Золотое время Голливуда и авторского кино.
Сейчас такого уже не может быть. Отчасти из-за перехода лучших сценаристов в сериалы, отчасти из-за повесточки.
Так что остается пересматривать шедевры тех времен.

Ну а "Лебовски" - наверное, лучшее творение Коэнов, несмотря на "Старикам тут не место" и некоторые другие отличные фильмы. Он уже в пантеоне вечных фильмов, которые останутся в истории кино.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матвей Мошкин
Чувак лежит не на том самом ковре, который задавал стиль всей комнате. (Тот был безжалостно и обильно обработан уриной неприрученного к туалету азиата и был, видимо, выкинут) А на другом, который он забрал введя в заблуждение дворецкого у г-на Лебовски, когда был у него в первый раз!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fausraz
Культовый без вопросов. Ранние Коэны шедевр на шедевре. Бартон Финк особо любил. Ну и игра Туртурро в мини эпизодах арт-хауса 90-х, как отдельный вид искусства.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леха Гибкий
Ответ Василий Кандинский
Великое американское кино. Но носителям великой русской культуры, всё же ближе фильмы со Стивеном Сигалом, Чаком Норрисом и т.п.
Лол, Большой Лебовски у нас ушел в народ и мемы.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
freeman_oleg
Поправочка - Чувак не слушает музыку в кадре с ковром, а слушает аудиозапись турнира по боулингу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Бондаренко
Ответ Tom Jerry
Смоки, тут не Вьетнам. Это — боулинг. Здесь есть правила.
это вообще главный спортивный принцип на свете!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Василий Кандинский
Великое американское кино. Но носителям великой русской культуры, всё же ближе фильмы со Стивеном Сигалом, Чаком Норрисом и т.п.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Коновалов
Всё как Ленин говорил: «Ищи того, кому это выгодно».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stormbringer
Один из любимых фильмов.

"Великолепный план, Уолтер. Просто охеренный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы" (с).
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stormbringer
Ответ Winterburn
"Где деньги, Лебовски?"
"Они... это... где-то там внизу. Дай-ка ещё разок гляну" (с).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Koway
Ответ Winterburn
"Где деньги, Лебовски?"
Они это, там где-то внизу. Дайка ещё раз гляну.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
denbodrov
"Nobody f@cks with the Jesus!" (с)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tom Jerry
Смоки, тут не Вьетнам. Это — боулинг. Здесь есть правила.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Heimdall
За Лебовски лайк не глядя
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
"Где деньги, Лебовски?"
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WilJkeee
А ещё благодаря этому фильму я полюбил "Белый русский"
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий