Символ сборной Марокко – вымершие львы. Их уже 100 лет нет в дикой природе

Чем особенны атласские львы и что с ними случилось

Мировые медиа называют сборную Марокко «атласскими львами». Даже официальный канал ФИФА на ютубе подписывает победу марокканцев над Испанией так: «Атласские львы творят историю!». Фанаты Марокко надевают маски и футболки со львом. А главный спортивный сайт страны так и называется – «Атласские львы».

Откуда у Марокко такое прозвище? И почему именно атласские львы так важны для страны?

Как атласский лев стал государственным символом Марокко, когда их почти не осталось

Атласский лев выделяется крупными размерами (весит больше 200 кг), пышной гривой и яркими желтыми глазами. В отличие от других львов, которые предпочитали равнины, эти жили в горах Атласа.

В XIX веке охотники писали, что это самый большой лев, которого они встречали. И именно в этот период начинается вымирание подвида: атласских львов массово отстреливают в Тунисе и Ливии. Несколько львов еще встречались в Алжире и Египте, но только Марокко обеспокоилось их сохранением. И, вероятно, как раз там в последний раз видели льва в условиях дикой природы – приблизительно в 1950-х.

Но атласские львы вымирали еще задолго до XIX века. Они сражались в боях против римских гладиаторов – и погибали в них сотнями. Также эти львы использовались для жестоких казней заключенных.

В Марокко атласских львов чуть не истребили французские колонизаторы, для которых это было развлечением. Но жизни 21 льва сохранились благодаря султану (и будущему королю) Мухаммеду V – подданные отлавливали их специально для него и приносили в личный зоопарк как подарок.

С обретением независимости Марокко атласский лев стал государственным символом новой страны. На гербе изображены сразу два льва: это в честь родового герба алавитов – династии Мухаммеда V, где тоже есть два атласских льва. Чудом сохранившийся в живых лев олицетворял надежду страны тоже уберечь себя.

Футбольная сборная называется в честь львов из-за традиции прессы, которая с 1960-х так представляла независимую команду Марокко. Логика тут простая: самый заметный символ страны автоматически стал символом ее сборной.

Что сейчас с атласскими львами: они под государственной защитой, но есть угроза полного вымирания

В национальном зоопарке Рабата сейчас примерно 30 атласских львов – и именно на них туда обычно приходят смотреть посетители.

Около сотни атласских львов живут сегодня в зоопарках по всему миру. Но большинство из них – не чистокровные. Ученые проводят генетические экспертизы и часто обнаруживают у львов гены атласского подвида (хотя генетики еще спорят, считать ли его отдельным подвидом). Это связано с тем, что в ХХ веке европейские и американские зоопарки брали атласских львов, которые потом смешивались с другими подвидами львов.

В 1990-м появился проект с целью снова заселить дикую природу атласскими львами. Было воссоздано генеалогическое древо львов, которые жили в неволе. А также выбрано место, где львы могли бы жить и размножаться. Но проект быстро закрылся – из-за начала войны в Персидском заливе инвестор потерял интерес.

Сейчас зоопарки Европы и Рабата объединились для спасения львов – они ведут единое генеалогическое древо и следят, чтобы не произошло скрещивания с другими подвидами. Их возвращение в природу возможно, но зоопарки считают, что такой проект пока слишком сложный в реализации.

Ученые все еще ищут в дикой природе львов, которые хотя бы частично имели отношения к атласским. Но находят только останки старых. Например, недавно в Марокко археологи нашли скелет атласского льва, которому уже больше ста тысяч лет.