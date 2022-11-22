Японцы уже 18 веков боготворят сакуру: лежала в карманах камикадзе, приносит стране миллиарды, меняет цвет булочек в McDonald’s

Занимайтесь ханами и не будьте хананусубито.

Сакура – символ весеннего обновления, скоротечности жизни и всей Японии в целом. Она везде: от банкнот иен до школьных тетрадей, где внутри сакуры ставится оценка. И еще сакура – лучший путь к пониманию японцев.

🌸 У рассматривания сакуры даже есть отдельный термин – ханами (но есть ханами и у других цветов). И в Японии все спешат этим заняться весной: сакура цветет 5-10 дней, но по всей стране (в зависимости от климата региона) цветение длится до трех месяцев. Традиции уже 18 веков – она пошла от императорского двора, где любили есть и отдыхать под сакурой, а также сочинять стихи. Сейчас это занятие для всех.

🌸 Человека, который срывает ветку сакуры, в Японии зовут хананусубито. Есть несколько народных легенд о людях, которые портили сакуру из-за поглощения красотой. Финалы у историй разные: кого-то убивает охрана императора, а одной женщине ничего не было, потому что сломанной веткой она привлекала внимание мужа.

Сакуру воруют и сейчас. Например, последний громкий случай относится к 2018 году, когда неизвестные люди украли из парка 18 веток и 3 ствола. Они использовали шумные бензопилы, но все равно не попались полиции.

🌸 В Нагое в 2018-м сделали одну из самых сложных в истории конструкцию из LEGO. Национальный парк поставил у себя сакуру из 800 тысяч деталей. Она собиралась почти год и весит 3 тонны.

🌸 В районе города Коганеи в начале ХХ века не было железнодорожной станции. И она появилась только благодаря желающим приехать и посмотреть на сакуру. Сейчас там находится единственная станция в Японии, где прибывших из динамиков встречает мелодия народной песни «Сакура, сакура».

🌸Летчики-камикадзе рисовали на самолетах сакуру и брали ее ветки с собой. Потому что одно из главных значений сакуры – это смерть: например, по японской легенде, душа самурая после харакири переселяется в дерево.

Связь с с сакурой остается и у современных вооруженных силах Японии: вместо звезд на погонах у них цветок сакуры (но визуально он похож на пятиконечную звезду в западных армиях).

🌸 Еще во время Второй мировой сакура была важным образом для пропаганды. Упавшие лепестки она сравнивала с погибшими солдатами. Цветущая сакура стала символом яркого и недолговечного – как жизнь молодых людей, готовых жертвовать собой ради императора.

Например, последним сообщением японских войск в битве на островах Палау было: «Сакура, сакура, цветущая сакура».

🌸 Антияпонские настроения проявляются через вырубку сакуры. Например, в Вашингтоне цветут сады деревьев, но после нападения японцев на Перл-Харбор люди вымещали злость на сакуре. В Вашингтоне сломали четыре дерева, а в Сан-Франциско выкорчевывали целые сады.

Нападения на сакуру бывают и сейчас. В 2021 году кто-то испортил дерево в парке Вашингтона, и его директор Полу Осаки сказал : «Я бы предпочел, чтобы напали на меня».

🌸 Сакура – это большой бизнес. Есть данные , что 63 миллиона человек приезжают в Японию или мигрируют по стране, чтобы заняться ханами. Среди них много корейцев, китайцев и американцев (до 250 тысяч человек). Они все вместе приносят экономике от 1,5 до 5 млрд долларов в год.

Сервисы подстраиваются под весенние запросы. Можно заказать еду прямо к своему дереву или заранее забронировать за $26 место рядом с конкретной сакурой.

Из-за пандемии в 2020-м экономические показатели Японии во время цветения сакуры были на 70% ниже по сравнению с периодом, когда приезжали туристы.

🌸 В японском McDonald’s однажды в честь цветения сакуры продавали розовые бургеры и пирожки с вишней. Также со вкусом лепестков сакуры выпускалась Coca-Cola, KitKat и другие сладости.

🌸 Сакура – это цветущая вишня, но не думайте попробовать ее плоды. Они жесткие и горькие, с большой косточкой. Единственное съедобное у сакуры – это лепестки, которые маринуются и обычно используют для десертов.

🌸 Но при этом сакура не официальный цветок Японии. Этот статус принадлежит другому растению – золотой хризантеме. Как символу солнца и императорского дома.

Фото: Gettyimages.ru/Koichi Kamoshida; globallookpress.com/Yoshio Tsunoda/AFLO, Zhang Xiaoyu/XinHua, Moritz Wolf/http://imagebroker.com/#/search/