Кленовый лист появился на флаге Канады, когда парламент обманул премьер-министра, устав от долгих ночных споров

Среди 3541 варианта флага были пивная пена и женщина с бобром на поводке.

Кленовый лист – первая ассоциация с Канадой (ну, или как минимум вторая после хоккея). Очевидно, что в Канаде много кленовых деревьев (даже десяти видов клена). Но как так вышло, что лист стал символом страны, попал на флаг, герб и навсегда связан с канадской идентичностью?

Путь кленового листа: символ французских эмигрантов и способ не ассоциироваться с Великобританией

Французские поселения в Канаде сделали кленовой лист символом еще в середине XIX века. Первый мэр Монреаля называл кленовое дерево «королем леса», а редактор местной газеты объяснял, что молодой стране нужна айдентика из природы: у англичан есть роза, у ирландцев – трилистник, а канадцам логично выбрать клен.

С 1860 по 1870-е кленовый лист постепенно утверждается как государственный символ, но пока неофициальный. На встрече с принцем Уэльским весь зал был украшен листьями, а гости носили значок на костюмах. Дальше лист появляется на монетах, армейских флагах и гербах больших городов – Квебек и Онтарио. В Квебеке говорили, что зеленая веточка с листьями – отличительная фишка провинциалов, а в Онтарио взяли лист по просьбе властей. Теперь Канада проталкивала кленовый лист во всю государственную символику.

Но флагом Канады до 1964 года было красное полотно с флагом Великобритании и щитом, где только один из шести элементов с кленовым листом. Например, сборная СССР по хоккею впервые играла с канадцами в 1954-м, которые тогда выходили еще под старым флагом.

Принцесса Елизавета и принц Филипп, герцог Эдинбургский, стоят под поднятыми флагами, включая штандарт принцессы, во время церемонии в военном учебном центре в Манитобе, 31 октября 1951 года

У Канады и сейчас формальным правителем остается британский монарх, но уже в середине ХХ века многие канадцы напрягались, что их флаг не выглядит как символ независимого государства. Опрос 1958 года показал такие настроения: 80% канадцев за смену флага, а 60% хотят видеть на нем кленовый лист.

Как выбрали канадский флаг: всенародный конкурс, пьяные споры в парламенте и победа благодаря обману премьер-министра

Проблему с флагом подхватили политики. Лидер либеральной партии Лестер Пирсон в 1963-м стал премьер-министром и пообещал, что скоро порадует большую часть Канады. Пирсон предложил такой флаг: три красных кленовых листа на белом фоне и синие полосы сбоку. Парламент отверг идею Пирсона и создал комитет, который выбирал флаг.

Этому радовались консерваторы: они не хотели изменений и помнили прошлый опыт – все комитеты и дискуссии проваливались. Только в этот раз забурлило. 35 заседаний, долгие споры об идентичности (нужно ли показывать связь с Великобританией) и 3541 вариант флага – их на рассмотрение присылал любой желающий. И люди часто отправляли варианты как шутку: фотографию пивной пены, участников The Beatles и женщину с бобром на поводке.

В финал голосования вышло два флага. Будущий победитель и сначала отвергнутый флаг Пирсона. В комитете все еще шли споры, которые перетекали в ночные ссоры с алкоголем. Один из парламентариев вспоминал, насколько это было утомительно – каждый день целое лето слушать новые аргументы про флаг: «Ядовитый национальный нарыв был вскрыт и осушался капля за каплей».

Пирсон считал, что его флаг с тремя листьями символизирует разнообразие страны. А противники возмущались: за этим нет никакой истории, а три листа лишь говорят, что в стране живет три Канады (имеется в виду, англо- и франко-говорящее население и остальные народы).

В финальном голосовании безоговорочно победил нынешний флаг Канады. Но тут было все не так просто: последний из оставшихся живых членов комитета Рид Скотт рассказывал, как обманул Пирсона: он сказал его помощнику, что у флага либералов нет шансов в голосовании, поэтому пусть они голосуют за конкурента. И так бесконечное шоу, над которым уже смеется страна, закончится.

Консерваторы сильно удивились, когда узнали, что их флаг победил с разгромным счетом. А Скотт признается в обмане, но считает, что это был «юридический маневр», без нарушений закона. Впрочем, подтверждений словам Скотта нет – заседания были закрытыми, и о них остались только воспоминания.

Как же появился новый флаг Канады? Политик Джон Мэтисон включил его в список претендентов в последний момент. Ему понравился, как развевается флаг Королевского военного колледжа, и его под конкурс переделал историк Джордж Стэнли. Его дочь вспоминала, что многие друзья разругались с ним – настолько они были верны старому флагу и не понимали, зачем нужен новый.

В январе 1965-го Елизавета II утвердила новый флаг Канады. И он за один день был поднят на всех кораблях, государственных учреждениях и у здания ООН.

Фото: Gettyimages.ru/Fox Photos, Fox Photos/Hulton Archive; wikipedia.org; globallookpress.com/ Stefan Wackerhagen/imageBROKER.com, R. Linke/blickwinkel