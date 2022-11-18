Почему у Швейцарии квадратный флаг, хотя у всех в мире прямоугольные

Объясняем за пару минут.

На любых афишах и списках Швейцария всегда сразу выделяется квадратным флагом. Он очень удобен тем, что его нельзя неправильно повесить. И добавляет уникальности: в мире еще один флаг такой формы есть только у Ватикана.

Какие у этого исторические предпосылки и зачем делать флаг в обход общего правила?

Особый флаг страна получила через раздробленность земель, полосы льна и традицию военной формы

Современная Швейцария веками была раздроблена на отдельные земли (кантоны). Священная Римская империя давала отдельным кантонам независимость – и возможность жить с собственным флагом. Так кантон Швиц и получил флаг: белый крест на фоне красного полотна (но тогда он был расположен в углу). От названия кантона в будущем и получилась Швейцария.

У дизайна рисунка есть красивая легенда: солдаты скрестили на шлемах льняные полосы. И сохранили этот элемент как символ.

С XVIII века кантоны активно воевали друг с другом, но часть из них объединялись. И для битв нужен единый флаг – кантоны выбрали символику Швица, но сохранили и свои знамена. С тех пор все 23 кантона Швейцарии имеют дополнительные отдельные флаги.

Но тогда флаг с крестом еще не был квадратным. Все пошло с XIX века, когда Швейцария постепенно получала независимость и обзаводилась символами нового статуса. Сначала Наполеон подчинил Швейцарию и дал ей зелено-красно-желтый флаг, но под его властью государство просуществовало пять лет. И вскоре на Венском конгрессе Швейцария получила нейтральный статус, который предопределил дух и особенности страны.

Ох, так что с квадратом-то? Почему он, а не прямоугольник?

Наконец-то отвечаем. Тут историки не уверены, но обычно приводится следующая версия: швейцарские солдаты носили квадратную нашивку на форме, и она без изменений перешла и на государственный флаг.

Еще Швейцария выделилась тем, что герб у нее такой же, как и флаг. И красный цвет с самым известным оттенком: Швейцария использует цвет Pantone 485C, такой же у Lego и McDonald’s.

И он даже появляется на флаге Международно Красного Креста. Только там фон белый, а крест красный. Этот ход придуман в честь заслуг основателя организации Анри Дюнана.

На самом деле Швейцария не всегда использует квадрат

Иногда все же Швейцарии приходится выйти под прямоугольным флагом – в классических пропорциях два к трем. Например, с 2004 года на Олимпиадах – это требование МОК, который придерживается принципов равенства и против, чтобы ни одна страна не выделялась.

Также исключение есть для морских торговых судов (Швейцария не имеет выхода к морю, но владеет кораблями) – над ними тоже развивается прямоугольник.

Но в большинстве случаев использования Швейцария сохраняет квадратный флаг. Например, у здания в ООН и в эмодзи.

В самой Швейцарии с флагом есть даже необычное соревнование –Fahnenschwingen. Участники подбрасывают полотно под народную музыку, стараясь красиво его сложить в воздухе. Кто сделает это оригинальнее и быстрее, получит профессиональный статус размахивателя флага.

Фото: Gettyimages.ru/Harold Cunningham / Stringer, Alex Livesey; en.wikipedia.org; globallookpress.com/Anke Waelischmiller/Sven Simon