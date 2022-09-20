«Молодые боялись ошибок, потому что Бердыев начинал кричать». Устименко о методах Бердыева, вызове в сборную и состоянии после «Црвены Звезды»

Разговор с кипером «Кайрата».

Вратарь «Кайрата» Данил Устименко в системе алматинского клуба с 2012 года – с 12 лет. За это время он стал основным голкипером основной команды алматинцев, регулярно играл в молодежной сборной и попадал в расширенный список национальный команды.

Автор Sports.ru Казахстан поговорил с Данилом о работе с Бердыевым, словах Кекера о том, что Устименко лучший вратарь КПЛ и болезненном поражении от «Црвены Звезды». Также Устименко рассказал, какие он ставит перед собой цели и что помогает справляться с хейтом в социальных сетях.

«После матча с «Црвеной Звездой» тренировался, сжав зубы»

- Удивился, когда тебя вызвали в расширенный список сборной? И что почувствовал, когда остался в резерве?

- Удивления не было, потому что перед началом сезона с тренером по вратарям «Кайрата» Ильей Юровым ставили такую задачу. Когда понял, что остаюсь в резерве, немного расстроился, но потом с Ильей Сергеевичем нашли в этом плюсы – есть время подготовиться к матчам в чемпионате.

- Говорил ли с Кострубом насчет своего вызова? Может кто-то звонил из самой сборной?

- Евгений Валерьевич на тему сборной ничего мне не говорил. Из самой сборной со мной тоже никто не связывался, может с тренерским штабом «Кайрата» говорили, со мной нет.

- Кирилл Кекер сказал, что в этом сезоне ты – лучший вратарь в КПЛ. Как ты отреагировал на такую оценку и что сказали в команде?

- Пацаны из команды шутили: «Видел, что отец сказал про тебя» (смеется). Было приятно, что так обо мне сказал Кирилл Сергеевич. Это мотивирует дальше прогрессировать. Я думаю, что это пока аванс. Надеюсь, в будущем достигну того, что стану лучшим вратарем в чемпионате.

- В прошлом году у тебя был тяжелый период, особенно после матча с «Црвеной Звездой». Показалось, что даже попал в психологическую яму. Как выбирался из нее?

- Было очень тяжело первые две недели после «Црвены Звезды». Хотел совсем опустить руки, но жена и близкие мне люди не дали этого сделать. Жена говорила: «Как ты можешь все бросить, если с детства занимаешься этим». Меня отправили в «Кайрат-Жастар». Сжав зубы, тренировался. Кирилл Сергеевич (Морунов – прим.) меня сильно подбадривал.

Потом вызвали в молодежную сборную, матч против Дании. Уже психологически было проще. Хотя тот матч с минимальным счетом проиграли, могли по моментам даже выиграть.

«Поэтому просто выходим и деремся на поле»

- Насколько тяжело играть за молодежную сборную, когда почти всегда проигрываешь, редко играешь вничью и не побеждаешь?

- Против нас играют более качественные футболисты. Чемпионаты сильнее по уровню. Не все наши игроки из молодежной сборной имеют постоянную игровую практику в своих клубах. Поэтому просто выходим и деремся на поле.

- Много писали после «Црвены Звезды» в социальных сетях? Как справляешься с давлением?

- После «Црвены Звезды» на меня в Instagram вылили много грязи. Чуть не взорвался Instagram. Кто-то в прошлом году на меня выливал грязь и оскорбления, а в этом как ни в чем не бывало пишет: «Можно вашу футболку, вы – мой кумир». Сейчас уже стараюсь ничего не читать, больше времени провожу с семьей. Многие просто не понимают насколько тяжело тренироваться и играть. Некоторые не понимают в футболе, но все равно пишут и оскорбляют.

- Со стороны, кажется, что после ухода Курбана Бердыева молодые игроки будто вздохнули спокойно и стали играть лучше.

- После ухода Курбана Бекиевича молодые игроки раскрепостились. Многие боялись его. Если ошибешься, он мог начать кричать на молодых. Мы боялись ошибиться и все равно ошибались. Курбан Бекиевич больше требовал, чем поддерживал. Кирилл Сергеевич тоже много требует от нас, но мы чувствуем доверие.

Сейчас отличается и тренировочный процесс. При Кирилле Сергеевиче больше играем вперед на контратаках. Курбан Бекиевич больше обращал внимание на оборону своих ворот.

«После разгрома от «Астаны» в раздевалке все шишки летели в адрес игроков из академии»

- После разгромного поражения от «Астаны» в вашей раздевалке было очень жарко.

- Тогда все шишки летели на игроков из академии. В том матче очень много ошибались молодые.

- Когда стало меньше легионеров, молодым проще играть или наоборот больше ответственности?

- Стало больше уверенности, потому что с каждым матчем набираешься опыта. Уверен, что дальше будем все лучше и лучше играть.

- Неожиданное поражение от «Акжайыка» в Кубке Казахстана. Что случилось?

- Я думаю, расслабились и пошли ошибки. Забили и думали, что победа у нас, и играли расслабленно. Концентрация упала, поэтому пропустили оба гола.

- В этом году ты зарабатываешь пенальти, отдаешь голевые передачи. Всегда хорошо играл ногами, и делают ли теперь ставку на твои длинные передачи?

- Всегда хорошо играл ногами. Но цель достаточно простая: лучше я выбью вперед, и мы потеряем мяч там, чем мы ошибемся у своих ворот и создадим опасную ситуацию. Поэтому сейчас из обороны выходим через длинные передачи.

- Нет желания бить пенальти или штрафные?

- Когда играли с «Атырау» и я заработал пенальти, то все со скамейки кричали, чтобы я пробил. Но я не хотел бить. Пусть лучше забьет нападающий, чем вратарь – больше пользы для команды.

- А когда играл в академии – забивал голы?

- В 12-13 лет я забивал со штрафных. Вратари все невысокие и я просто бил под перекладину. Но тогда я в поле играл. Начинал с нападающего, потом центрального полузащитника, затем защитника и уже в 13 лет стал играть вратарем.

- Задаю вопрос всем вратарям. Во время пенальти гадают или играют по футболисту?

- Я думаю, вратари не гадают, а читают игрока бьющего пенальти. Это может быть понятно по разбегу, как ставит голеностоп и так далее. Это помогает предугадать, куда ударит игрок.

- Есть и психологические уловки?

- Вратари обычно подходят к игроку перед ударом, постучать по мячу, отбросить его. У бьющего игрока сразу пульс поднимается (улыбается).

«На вратарскую позицию в 13 лет меня перевел Василий Маруняк»

- Как ты начал играть в футбол?

- Во дворе начал играть в футбол с утра до вечера. Мне было 5-6 лет. Потом меня отдали в обычную футбольную секцию. На школьном турнире меня заметил футбольный клуб «Цесна». В 2012 году «Цесна» и «Кайрат» объединились – так я попал в «Кайрат». Я тогда играл еще защитника, потом уже поставили вратарем. На вратарскую позицию меня перевел Василий Маруняк.

- Когда первый раз стал тренироваться с основой «Кайрата»?

- Первый раз меня привлекли в 16 лет к основной команде в 2016 году при Кахабере Цхададзе. После игр у них были восстановительные тренировки и меня привлекали вместе тренироваться.

- А попал в заявку на матч?

- В 2019 году я стал уже частью основной команды. Как раз в клуб пришел Алексей Николаевич Шпилевский.

- Ты успел застать в «Кайрате» Олега Воскобойникова?

- Когда меня звали в 16 лет тренироваться, он был тренером вратарей в «Кайрате».

- Серьезные у него физические нагрузки?

- Меня не нагружали, мне 16 лет было (смеется). Ребята рассказывали, что за полтора часа до тренировки выходили вратари и тренировались. Помимо этого тренировались в жилетах с утяжелителями.

- СМИ писали, что Бердыев тебя советовал Кафанову из «Ростова».

- Я об этом не слышал. Он нам рассказывал про тренировки и методики Кафанова. То, что Виталий Витальевич тренировал в «Ростове», Бердыев рассказал вратарям в «Кайрате». А так я лично с ним не знаком.

- Твой любимый клуб с детства?

- «Челси».

- Любимый вратарь – Петр Чех?

- Совсем нет. Нравятся Нойер и тер Штеген. Хорошо играют ногами и на выходах. Надежные в воротах.

- Любимые полевые игроки?

- Фрэнк Лэмпард и Криштиану Роналду.

- Твоя ближайшая футбольная цель?

- Попасть в состав национальной сборной. Не в расширенный список, а получить вызов.

- Вадим Ульянов подменял тебя несколько раз в этом сезоне? Травмы или элемент конкуренции?

- Он подменял, когда травма была. В матче против «Астаны» в перерыве меня поменяли из-за травмы. Все думали, что психологически сломался после трех голов в первом тайме, но была травма. У меня на искусственном газоне всегда опухает голеностоп, а там я его еще и подвернул.

Фото: КФФ, ФК «Кайрат», ФК «Астана»