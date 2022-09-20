Нарушение численного состава
Блог

«Молодые боялись ошибок, потому что Бердыев начинал кричать». Устименко о методах Бердыева, вызове в сборную и состоянии после «Црвены Звезды»

Sports.ru - Казахстан
Астана Астана
сборная Казахстана по футболу сборная Казахстана по футболу
Црвена Звезда Црвена Звезда
Кирилл Кекер
высшая лига Казахстан высшая лига Казахстан
Данил Устименко
Кайрат Кайрат
Курбан Бердыев Курбан Бердыев
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Разговор с кипером «Кайрата».

Вратарь «Кайрата» Данил Устименко в системе алматинского клуба с 2012 года – с 12 лет. За это время он стал основным голкипером основной команды алматинцев, регулярно играл в молодежной сборной и попадал в расширенный список национальный команды.

Автор Sports.ru Казахстан поговорил с Данилом о работе с Бердыевым, словах Кекера о том, что Устименко лучший вратарь КПЛ и болезненном поражении от «Црвены Звезды». Также Устименко рассказал, какие он ставит перед собой цели и что помогает справляться с хейтом в социальных сетях.

«После матча с «Црвеной Звездой» тренировался, сжав зубы»

- Удивился, когда тебя вызвали в расширенный список сборной? И что почувствовал, когда остался в резерве?

- Удивления не было, потому что перед началом сезона с тренером по вратарям «Кайрата» Ильей Юровым ставили такую задачу. Когда понял, что остаюсь в резерве, немного расстроился, но потом с Ильей Сергеевичем нашли в этом плюсы – есть время подготовиться к матчам в чемпионате.

- Говорил ли с Кострубом насчет своего вызова? Может кто-то звонил из самой сборной?

- Евгений Валерьевич на тему сборной ничего мне не говорил. Из самой сборной со мной тоже никто не связывался, может с тренерским штабом «Кайрата» говорили, со мной нет.

- Кирилл Кекер сказал, что в этом сезоне ты – лучший вратарь в КПЛ. Как ты отреагировал на такую оценку и что сказали в команде?

- Пацаны из команды шутили: «Видел, что отец сказал про тебя» (смеется). Было приятно, что так обо мне сказал Кирилл Сергеевич. Это мотивирует дальше прогрессировать. Я думаю, что это пока аванс. Надеюсь, в будущем достигну того, что стану лучшим вратарем в чемпионате.

- В прошлом году у тебя был тяжелый период, особенно после матча с «Црвеной Звездой». Показалось, что даже попал в психологическую яму. Как выбирался из нее?

- Было очень тяжело первые две недели после «Црвены Звезды». Хотел совсем опустить руки, но жена и близкие мне люди не дали этого сделать. Жена говорила: «Как ты можешь все бросить, если с детства занимаешься этим». Меня отправили в «Кайрат-Жастар». Сжав зубы, тренировался. Кирилл Сергеевич (Морунов – прим.) меня сильно подбадривал.

Потом вызвали в молодежную сборную, матч против Дании. Уже психологически было проще. Хотя тот матч с минимальным счетом проиграли, могли по моментам даже выиграть.

«Поэтому просто выходим и деремся на поле»

- Насколько тяжело играть за молодежную сборную, когда почти всегда проигрываешь, редко играешь вничью и не побеждаешь?

- Против нас играют более качественные футболисты. Чемпионаты сильнее по уровню. Не все наши игроки из молодежной сборной имеют постоянную игровую практику в своих клубах. Поэтому просто выходим и деремся на поле.

- Много писали после «Црвены Звезды» в социальных сетях? Как справляешься с давлением?

- После «Црвены Звезды» на меня в Instagram вылили много грязи. Чуть не взорвался Instagram. Кто-то в прошлом году на меня выливал грязь и оскорбления, а в этом как ни в чем не бывало пишет: «Можно вашу футболку, вы – мой кумир». Сейчас уже стараюсь ничего не читать, больше времени провожу с семьей. Многие просто не понимают насколько тяжело тренироваться и играть. Некоторые не понимают в футболе, но все равно пишут и оскорбляют.

- Со стороны, кажется, что после ухода Курбана Бердыева молодые игроки будто вздохнули спокойно и стали играть лучше.

- После ухода Курбана Бекиевича молодые игроки раскрепостились. Многие боялись его. Если ошибешься, он мог начать кричать на молодых. Мы боялись ошибиться и все равно ошибались. Курбан Бекиевич больше требовал, чем поддерживал. Кирилл Сергеевич тоже много требует от нас, но мы чувствуем доверие.

Сейчас отличается и тренировочный процесс. При Кирилле Сергеевиче больше играем вперед на контратаках. Курбан Бекиевич больше обращал внимание на оборону своих ворот.

«После разгрома от «Астаны» в раздевалке все шишки летели в адрес игроков из академии»

- После разгромного поражения от «Астаны» в вашей раздевалке было очень жарко. 

- Тогда все шишки летели на игроков из академии. В том матче очень много ошибались молодые.

- Когда стало меньше легионеров, молодым проще играть или наоборот больше ответственности?

- Стало больше уверенности, потому что с каждым матчем набираешься опыта. Уверен, что дальше будем все лучше и лучше играть.

- Неожиданное поражение от «Акжайыка» в Кубке Казахстана. Что случилось?

- Я думаю, расслабились и пошли ошибки. Забили и думали, что победа у нас, и играли расслабленно. Концентрация упала, поэтому пропустили оба гола.

- В этом году ты зарабатываешь пенальти, отдаешь голевые передачи. Всегда хорошо играл ногами, и делают ли теперь ставку на твои длинные передачи?

- Всегда хорошо играл ногами. Но цель достаточно простая: лучше я выбью вперед, и мы потеряем мяч там, чем мы ошибемся у своих ворот и создадим опасную ситуацию. Поэтому сейчас из обороны выходим через длинные передачи.

- Нет желания бить пенальти или штрафные?

- Когда играли с «Атырау» и я заработал пенальти, то все со скамейки кричали, чтобы я пробил. Но я не хотел бить. Пусть лучше забьет нападающий, чем вратарь – больше пользы для команды.

- А когда играл в академии – забивал голы?

- В 12-13 лет я забивал со штрафных. Вратари все невысокие и я просто бил под перекладину. Но тогда я в поле играл. Начинал с нападающего, потом центрального полузащитника, затем защитника и уже в 13 лет стал играть вратарем.

- Задаю вопрос всем вратарям. Во время пенальти гадают или играют по футболисту?

- Я думаю, вратари не гадают, а читают игрока бьющего пенальти. Это может быть понятно по разбегу, как ставит голеностоп и так далее. Это помогает предугадать, куда ударит игрок.

- Есть и психологические уловки?

- Вратари обычно подходят к игроку перед ударом, постучать по мячу, отбросить его. У бьющего игрока сразу пульс поднимается (улыбается).

«На вратарскую позицию в 13 лет меня перевел Василий Маруняк» 

- Как ты начал играть в футбол?

- Во дворе начал играть в футбол с утра до вечера. Мне было 5-6 лет. Потом меня отдали в обычную футбольную секцию. На школьном турнире меня заметил футбольный клуб «Цесна». В 2012 году «Цесна» и «Кайрат» объединились – так я попал в «Кайрат». Я тогда играл еще защитника, потом уже поставили вратарем. На вратарскую позицию меня перевел Василий Маруняк. 

- Когда первый раз стал тренироваться с основой «Кайрата»?

- Первый раз меня привлекли в 16 лет к основной команде в 2016 году при Кахабере Цхададзе. После игр у них были восстановительные тренировки и меня привлекали вместе тренироваться.

- А попал в заявку на матч?

- В 2019 году я стал уже частью основной команды. Как раз в клуб пришел Алексей Николаевич Шпилевский.

- Ты успел застать в «Кайрате» Олега Воскобойникова?

- Когда меня звали в 16 лет тренироваться, он был тренером вратарей в «Кайрате».

- Серьезные у него физические нагрузки?

- Меня не нагружали, мне 16 лет было (смеется). Ребята рассказывали, что за полтора часа до тренировки выходили вратари и тренировались. Помимо этого тренировались в жилетах с утяжелителями.

- СМИ писали, что Бердыев тебя советовал Кафанову из «Ростова».

- Я об этом не слышал. Он нам рассказывал про тренировки и методики Кафанова. То, что Виталий Витальевич тренировал в «Ростове», Бердыев рассказал вратарям в «Кайрате». А так я лично с ним не знаком.

- Твой любимый клуб с детства?

- «Челси».

- Любимый вратарь – Петр Чех?

- Совсем нет. Нравятся Нойер и тер Штеген. Хорошо играют ногами и на выходах. Надежные в воротах.

- Любимые полевые игроки?

- Фрэнк Лэмпард и Криштиану Роналду.

- Твоя ближайшая футбольная цель?

- Попасть в состав национальной сборной. Не в расширенный список, а получить вызов.

- Вадим Ульянов подменял тебя несколько раз в этом сезоне? Травмы или элемент конкуренции?

- Он подменял, когда травма была. В матче против «Астаны» в перерыве меня поменяли из-за травмы. Все думали, что психологически сломался после трех голов в первом тайме, но была травма. У меня на искусственном газоне всегда опухает голеностоп, а там я его еще и подвернул.

Фото: КФФ, ФК «Кайрат», ФК «Астана»

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Кекер меняет футбол: тренер «Кайрата» хочет, чтобы вратари забивали при стандартах. Уже есть успехи

Один из лидеров «Красавы» сейчас в Казахстане: решился на переезд за день, дебютировал в еврокубках и уже забил первый гол

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные