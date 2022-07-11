«Звонок Черчесова после побед – для меня признание». Адиев о реакции в России на успех сборной Казахстана, хейте в адрес Шушеначева и проблемах казахстанского футбола

Российский тренер Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана в конце апреля 2022 года и сразу добился ошеломительного результата: национальная команда не проиграла в четырех матчах, одержав три победы. В своей группе Казахстан занимает первое место после четырех туров. До этого чуть больше года он работал в карагандинском «Шахтере», в котором успел пошуметь в еврокубках и дойти до финала Кубка Казахстана.

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Автор Sports.ru Казахстан поговорил с Адиевым о поздравлении Черчесова, большом сердце казахстанских футболистах и главной проблеме казахстанского футбола. Также Магомед Мусаевич подробно рассказал, что не получилось у Байтаны, почему против словаков играл Габышев, куда лучше перейти Куату, а также о том, почему в сборной не оказалось Покатилова.

«Для меня сердце футболиста важнее цифр и футбольных схем»

– Магомед Мусаевич, какая была реакция в России на успешное выступление сборной Казахстана? Самый неожиданный человек, который вас поздравил?

– После июньских матчей внимание со стороны СМИ и общественности выросло. Интерес многих специалистов сейчас направлен на сборную Казахстана. Это заслуга всей команды, однако, надо понимать, что важные игры еще впереди. Мы еще ничего не добились и сейчас сконцентрированы на сентябрьских встречах. Важно закрепить успешный результат в Лиге Наций. Что касается самого неожиданного поздравления, то мне позвонил Станислав Черчесов, и это для меня некое признание. Он тренер с богатым опытом, добившийся больших успехов.

– Все у вас спрашивают, в чем ваш секрет? Как вы смогли объединить команду? Были ли отдельные беседы с футболистами или это отдано на откуп помощникам?

– Я могу сказать, что это совместная работа с тренерским штабом. Мы ведем беседы с командой постоянно. Был очень короткий отрезок времени для знакомства с командой и я понимал, что надо будет провести много разговоров. Нужно было поближе познакомиться с футболистами, а им со мной. Это на самом деле большая работа, она отбирает много энергии, помимо анализа соперников и тренировочного цикла.

После 2-3 дней сбора стало ясно, что мы друг друга поняли и футболисты меня приняли. Лично узнав каждого из них, я примерно понял, какие у кого характеристики, на кого я могу в большей степени положиться, а на кого в меньшей. Считаю, мы провели неплохую работу и, самое главное, что мы не ошиблись в тех людях, на которых рассчитывали.

– После матчей вы говорили, что играли обоймой в 15 человек. Разность уровня футболистов не позволила привлекать больше игроков к матчам?

– На сбор вызывали много игроков, так как это был мой первый созыв, и мне надо было как можно с большим количеством футболистов познакомиться. Я ездил, посещал игры, смотрел видео футболистов, но картинка – это одно, а личное знакомство – другое. Все равно мне нужно было понимать, с кем я буду переходить дорогу. Я всегда подчеркиваю важность атмосферы в раздевалке, характер футболиста и насколько у него большое сердце. Многие футболисты уходят в цифры, очень много тактики – и это правда нужно. Но я никогда в жизни не поставлю сердце футболиста ниже, чем какая-то схема или цифры. Для меня цифры не так важны. Футболист, как человек – превыше всего.

Поэтому должен быть «коннект» с командой. Все равно, как бы мы ни говорили и ни отслеживали, нужны личные взаимоотношения. Вызвали много футболистов, чтобы поближе познакомиться и понять, на кого делать ставку. Например, если бы с Азербайджаном был отрицательный результат, то были бы большие изменения в составе. А когда результат есть, то ты начинаешь акцентировать внимание на тех игроках, которые его достигли. Чтобы футболисту попасть в победный состав, он должен сильно перебивать своим мастерством тех, кто у тренера уже есть под рукой.

«Покатилов не приехал в сборную по семейным обстоятельствам»

– Хочу поговорить с вами насчет разных игроков. Давайте начнем с вратарской позиции. Понятно, что номер один сейчас это – Игорь Шацкий, но есть риск получить травму, например. Кто для вас второй номер? И почему на прошедший сбор не был вызван Покатилов, который ранее был первым номером сборной?

– Давайте начнем с Покатилова. Он вызывался на сбор. Но как только был оглашен список, мне позвонил сам Стас и попросил не вызывать его ввиду семейных обстоятельств. Он очень четко дал понять, что всегда готов приезжать в сборную и поблагодарил за вызов. Если у человека семейные обстоятельства или другие проблемы, которые не позволяют ему приехать в сборную, мы всегда относимся с пониманием.

Да, на данном этапе Шацкий – номер один в сборной, и он снова доказал это своей игрой. Но я всегда говорю футболистам, что они должны показывать свою состоятельность и играть в своих клубах на должном уровне. Вызывать игроков на сборы мы будем исходя из их текущего состояния. Будет кто-то основным игроком или в запасе – будет зависеть от индивидуальной формы футболиста. У нас также есть в поле зрения несколько вратарей, включая молодого Данила Устименко.

– Что думаете про Исламбека Куата? Был ли разговор с Благоевичем? Скорее всего, Куат не вернется в основу «Астаны». Советовали ли ему найти новую команду, чтобы играть в Премьер-лиге?

– Я разговаривал с Куатом, и естественно, меня, как тренера сборной, беспокоит его состояние. Посмотрим, как ситуация будет развиваться, думаю, здесь надо чуть-чуть подождать. Исламбек профессионально относится к своим обязанностям по действующему контракту. Это его выбор, мы можем ему только что-то посоветовать и пожелать. Поэтому, какое бы он решение ни принял, мы его должны уважать и принимать.

С Благоевичем я разговаривал до вызова Куата в сборную. Все равно это очень тонкий момент – в клубе одна позиция, в сборной другая. Я и со спортивным директором поговорил. В целом, благодарен «Астане», что они пошли мне навстречу без всяких проблем. «Если вам нужен будет какой-либо футболист, мы с нашей стороны готовы дать полную поддержку», – разговор у нас был в таком контексте.

– Гафуржан Суюмбаев. Буквально год назад Гафуржан был основным левым защитником в сборной. Сейчас игрок подмены. Была ли отдельная беседа с ним, как он переживает то, что теперь не основной игрок?

– Конечно, он переживает. Это нормальное состояние, но то, что я сказал про Шацкого, скажу и про Гафура. Были заслуги, они важны и, когда футболист заканчивает свою карьеру, мы всегда признаем его достижения. Это то, что он писал своим потом и кровью, поэтому никак не уберешь эти достижения из его резюме.

А когда футболист действующий, то не имеет значения, что ты сделал вчера, важно то, что ты делаешь сегодня. Поэтому 3 месяца между матчами Лиги Наций – это большой срок. Любой футболист, который был вызван на этот сбор, знает мои пожелания о том, что они должны в клубах играть как можно больше и показывать свою лучшую игру. Будем исходить из текущей формы футболиста. Если человек будет соответствовать, то он будет вызван на сбор и будет играть. Что касается Гафура, он был в сборной, но те футболисты, которые играли на его позиции, были более эффективны.

– Стас Басманов стал больше играть в «Астане». Несколько матчей «вытащил» для «Астаны». Насколько он близок к вызову в национальную сборную?

– Пока не сказал бы, что он был близок к вызову. Он в поле нашего зрения, я вживую видел несколько его игр. Но на сегодняшний день мы считаем, что вызванные игроки из молодежной сборной, такие как Астанов, Самородов и Кенесов более близки к национальной сборной. Тот же Астанов сыграл во многом определяющую роль. Макс уже дебютировал в сборной. К сожалению, Кенесову применение не нашли, но мы будем и дальше его рассматривать.

Мы с Кайратом Нурдаулетовым обсуждаем и находимся постоянно на связи. Учитываем его мнение, но сегодня ситуация такая. Что будет к сентябрю – посмотрим. Скоро я приеду в Казахстан и буду снова ездить смотреть игры. Будем рассматривать и других кандидатов. Посмотрим, как они будут играть, как будут себя показывать.

– Михаил Габышев. Вы сказали, что заранее знали, что он сыграет против Словакии и что его качества помогут в этих играх. Можете раскрыть, какие именно качества и какая перед ним стояла задача?

– Я считаю, что у него есть очень ценные характеристики для флангового футболиста, такие как длинные забеги на 20 метров и борьба за мяч у лицевой линии соперника, за спинами защитников. Он туда забегает без мяча и ждет его доставку. Это очень ценное для меня качество, как для тренера. Такие игроки нужны нашей команде, но мало кто обладает такими навыками.

Возьмем, к примеру, домашний матч со Словакией. Мы понимали, что соперник будет больше находиться с мячом в позиционной атаке. Противопоставлять им свою позиционную игру смысла нет – в этом они нас сильнее. Значит мы должны искать другие способы. Учитывая, что Габышев хорошо забегает без мяча, я сразу понимал, что буду рассчитывать на него в играх против словаков. Например, гол Вороговского. Габышев включился, получил пас, навесил и мы забили гол.

Плюс второй момент – он обладает неплохой антропометрией. Словаки при стандартах очень опасны. Поэтому выбор между Каировым и Габышевым пал на Мишу.

«Я бы задал вопрос всем тем людям, которые критикуют Шушеначева: «Хорошо, предложите кого-то другого. Кто будет вторым форвардом, если не Шушеначев?»

– Бауыржан Байтана. Изначально у вас была цель, что именно он будет играть вместо Оразова весь цикл? Что не получилось у Бауыржана?

– Мы играли в схему с двумя инсайдами. Особенно в первой игре с Азербайджаном, в оборонительных и атакующих построениях команды, именно Байтана и Астанов должны были стартовать в этой игре. Они находились в зоне инсайдов, мы их не сажали в линию глубоко, потому что в первой домашней игре с Азербайджаном хотели играть более инициативно и агрессивно. В тренировочном процессе на эти позициях были Оразов, Байтана, Астанов, а также Самородов и Васильев – 5 человек мы рассматривали в роли инсайдов.

Оразов, Байтана и Астанов наиболее выгодно выглядели в тренировочном процессе. Я понимал, что этих трех футболистов я и буду ставить в основной состав. Самородов и Васильев должны были больше страховать. Плюс Вороговский, которого мы в последней игре подняли в атаку, его тоже рассматривали. Учитывая, что он много пропустил после отпуска и чемпионата, он находился не в той форме, в которой нам хотелось бы его видеть. Поэтому в тренировочном процессе мы его индивидуально больше подтягивали. Он очень важен и чаще играл ниже. Только в последней игре мы его задействовали выше. Вокруг этих действующих лиц мы и крутились.

Еще раз говорю, Оразов, Астанов и Байтана выглядели по тренировкам предпочтительно. Мы доверились Байтане в первой игре. Я посчитал, что именно с Азербайджаном он сможет дать динамику. Конечно, в голове держал выход Оразова на футбольное поле, учитывая то, как мы провели концовку первого тайма. Азербайджан выглядел целостным и более опасным, понимали, что нужны изменения, чтобы сломать ход игры, который диктовала концовка первого тайма. Посчитал нужным, что Оразов должен был выходить, учитывая тренировочной процесс. Решил все-таки убрать с поля Байтану. В принципе, у нас игра поднялась после выхода Оразова. Мы получили тот результат, который хотели. Поэтому получилось, что в дальнейшем уже Оразов действовал в старте.

Что не получилось у Байтаны? Я не могу сказать, что у него что-то не получалось. Я, как тренер, мог бы ему еще место доверить в старте, но были люди, которые на этой позиции себя зарекомендовали. Плюс, я в голове держал игру Вороговского выше и Тимура Досмагамбетова на позиции крайнего защитника. Эти решения были приняты, времени было мало для экспериментов. Я в какой-то мере не решился на еще один эксперимент.

– Артур Шушеначев. Большой хейт идет в его сторону от фанатов «Кайрата». Он был с вами весь цикл, имел немного игрового времени. Что думаете о нем и почему он был вами вызван, хотя часто показывает не ту игру, которую от него ждут?

– Мы любим и умеем критиковать, ведь критиковать легче всего, а тяжелее найти в человеке положительные стороны. Мы сразу видим негатив. Я бы задал вопрос всем тем людям, которые критикуют Шушеначева: «Хорошо, предложите кого-то другого. Кто будет вторым форвардом, если не Шушеначев?» Понятно, сейчас будут перечисляться фамилии, но всех этих нападающих я знаю. В том же «Шахтере» кандидаты в сборную есть.

Но все равно я считаю, что Шушеначев обладает потенциалом, который может помочь сборной. Да, где-то я рассматриваю Омиртаева. Он набрал неплохую форму, но перед сборами получил травму и автоматически вылетел. Абылайхан Жумабек парень, который обрастает силой, и думаю, что настанет время, когда он тоже будет дебютировать в сборной. Но все равно, Жумабек – это человек завтрашнего дня. Я вижу потенциал, я его позвал, чтобы он находился в сборной и чувствовал ее атмосферу.

Я все равно считал, что Аймбетов номер один, но ему нужна была подмена. Я считаю, что Шушеначев может стать ему заменой, именно поэтому в некоторых играх он выходил. Даже если некоторые считают, что он не помог – это не так. Он помог даже тем, что Аймбетову снимал нагрузку. В последние двадцать минут Абат уходил, благодаря этому сохраняя силы на следующие матчи. Поэтому я все равно уверен, что Артур обладает потенциалом. У каждого футболиста бывают взлеты и падения. Может быть, у него сейчас неудачный период, но он в состоянии его преодолеть и стать сильнее.

«Сами унижаем свою сборную, поэтому наши соперники все в один голос твердили, что мы аутсайдеры»

– Сборная в этом цикле была очень открыта для публики. В СМИ было много публикаций, разговоров и атмосферы из раздевалки. Как вы к этому относитесь?

– Если честно, изначально я отношусь к этому отрицательно. Все, что творится в раздевалке, там и должно оставаться. Но с другой стороны, я понимаю, что мир очень сильно изменился, и мы стремимся быть более открытыми, но не хотелось бы, чтобы мы были совсем нараспашку. Есть нюансы, которые, на мой взгляд, должны оставаться в раздевалке.

Повторюсь, финального результата мы еще не достигли. После игр мы просто дали волю своим эмоциям и эти эмоции разделили с нами, думаю, все болельщики.

– Первая ваша реакция на слова экс-тренера сборной Словакии об унижении после поражения от Казахстана.

– Думаю, что это идет не из-за сегодняшней игры, а это определенный шлейф, который закреплен за нашей сборной. Если сами журналисты говорят, что слабая сборная, то это все читается и видится во всем мире. Я с первого дня говорил, что так нельзя. Если мы сами не начнем себя уважать, то кто нас будет уважать со стороны? Такое отношение к сборной мы сами создаем. Сами унижаем свою сборную, поэтому наши соперники все в один голос твердили, что мы аутсайдеры.

Мы футболисты, которые представляют страну. Пусть говорят, что хотят. Но все будет оцениваться только по результату и по тем играм, которые мы сыграем. Все наши недовольства, обиды на тех, кто в нас не верит, мы должны выплеснуть в результат. Только так мы как-то сможем что-то изменить, поэтому мы больше были сосредоточены не на словах, а на игре.

– На пресс-конференции вы сказали, что почти 100 процентов, что матч с белорусами будет сыгран в Нур-Султане. Нет желания сыграть в Алматы или Актобе? Как относитесь к тому, чтобы сборная играла и в Алматы, и на «Астана Арене»?

– Всегда положительно. Нужно играть в других городах, где у нас есть возможность. Сборная – это национальное достояние Казахстана, поэтому болельщики просто обязаны видеть свою команду в разных уголках страны. Но, к сожалению, не все стадионы соответствуют стандартам УЕФА для проведения матчей национальной сборной.

Я вижу, как в Актобе болельщики ходят на матчи родной команды. Я понимаю, что приезд сборной был бы хорошо воспринят фанатами. Но на сегодняшний день мы можем проводить игры только в Нур-Султане и Алматы. Также Центральный стадион Костаная после реконструкции должен получить от УЕФА соответствующую категорию. На июньские игры мы выбрали столицу, так как она была для нас удобна в плане подготовительного процесса, а также логистики. Мы проводили четыре матча за короткий промежуток времени, включая выездные встречи. Таким образом нам удалось избежать сложностей.

Что касается предстоящего матча с Беларусью, он пройдет на «Астана Арене». Конечно, для следующих матчей мы рассмотрим Алматы или стадионы в других городах, однако нужно понимать, что мы отталкиваемся от требований УЕФА.

– Главная проблема казахстанского футбола, по вашему мнению.

– В первую очередь, что бросается в глаза – это отсутствие хороших стадионов. Считаю, что этому нужно уделять должное внимание. Отдельно отмечу, что руководство федерации сейчас делает очень многое для развития футбола в стране.

В Казахстане большая аудитория, которая любит футбол. Считаю, развитие детско-юношеского и массового футбола даст огромные плоды для будущего поколения. Тогда будет вовлечено больше людей в спорт номер один.

Фото: Казахстанская федерация футбола