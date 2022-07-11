Нарушение численного состава
Блог

«Звонок Черчесова после побед – для меня признание». Адиев о реакции в России на успех сборной Казахстана, хейте в адрес Шушеначева и проблемах казахстанского футбола

Sports.ru - Казахстан
Астана Арена Астана Арена
Игорь Шацкий Игорь Шацкий
Лига наций УЕФА Лига наций УЕФА
сборная Казахстана по футболу сборная Казахстана по футболу
Исламбек Куат Исламбек Куат
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Магомед Адиев Магомед Адиев
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Российский тренер Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана в конце апреля 2022 года и сразу добился ошеломительного результата: национальная команда не проиграла в четырех матчах, одержав три победы. В своей группе Казахстан занимает первое место после четырех туров. До этого чуть больше года он работал в карагандинском «Шахтере», в котором успел пошуметь в еврокубках и дойти до финала Кубка Казахстана.  

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Автор Sports.ru Казахстан поговорил с Адиевым о поздравлении Черчесова, большом сердце казахстанских футболистах и главной проблеме казахстанского футбола. Также Магомед Мусаевич подробно рассказал, что не получилось у Байтаны, почему против словаков играл Габышев, куда лучше перейти Куату, а также о том, почему в сборной не оказалось Покатилова.

«Для меня сердце футболиста важнее цифр и футбольных схем»

 – Магомед Мусаевич, какая была реакция в России на успешное выступление сборной Казахстана? Самый неожиданный человек, который вас поздравил?

 – После июньских матчей внимание со стороны СМИ и общественности выросло. Интерес многих специалистов сейчас направлен на сборную Казахстана. Это заслуга всей команды, однако, надо понимать, что важные игры еще впереди. Мы еще ничего не добились и сейчас сконцентрированы на сентябрьских встречах. Важно закрепить успешный результат в Лиге Наций. Что касается самого неожиданного поздравления, то мне позвонил Станислав Черчесов, и это для меня некое признание. Он тренер с богатым опытом, добившийся больших успехов.

Все у вас спрашивают, в чем ваш секрет? Как вы смогли объединить команду? Были ли отдельные беседы с футболистами или это отдано на откуп помощникам?

 – Я могу сказать, что это совместная работа с тренерским штабом. Мы ведем беседы с командой постоянно. Был очень короткий отрезок времени для знакомства с командой и я понимал, что надо будет провести много разговоров. Нужно было поближе познакомиться с футболистами, а им со мной. Это на самом деле большая работа, она отбирает много энергии, помимо анализа соперников и тренировочного цикла.

После 2-3 дней сбора стало ясно, что мы друг друга поняли и футболисты меня приняли. Лично узнав каждого из них, я примерно понял, какие у кого характеристики, на кого я могу в большей степени положиться, а на кого в меньшей. Считаю, мы провели неплохую работу и, самое главное, что мы не ошиблись в тех людях, на которых рассчитывали.

 – После матчей вы говорили, что играли обоймой в 15 человек. Разность уровня футболистов не позволила привлекать больше игроков  к матчам?

 – На сбор вызывали много игроков, так как это был мой первый созыв, и мне надо было как можно с большим количеством футболистов познакомиться. Я ездил, посещал игры, смотрел видео футболистов, но картинка – это одно, а личное знакомство – другое. Все равно мне нужно было понимать, с кем я буду переходить дорогу. Я всегда подчеркиваю важность атмосферы в раздевалке, характер футболиста и насколько у него большое сердце. Многие футболисты уходят в цифры, очень много тактики – и это правда нужно. Но я никогда в жизни не поставлю сердце футболиста ниже, чем какая-то схема или цифры. Для меня цифры не так важны. Футболист, как человек – превыше всего.

Поэтому должен быть «коннект» с командой. Все равно, как бы мы ни говорили и ни отслеживали, нужны личные взаимоотношения. Вызвали много футболистов, чтобы поближе познакомиться и понять, на кого делать ставку. Например, если бы с Азербайджаном был отрицательный результат, то были бы большие изменения в составе. А когда результат есть, то ты начинаешь акцентировать внимание на тех игроках, которые его достигли. Чтобы футболисту попасть в победный состав, он должен сильно перебивать своим мастерством тех, кто у тренера уже есть под рукой.

«Покатилов не приехал в сборную по семейным обстоятельствам»

 – Хочу поговорить с вами насчет разных игроков. Давайте начнем с вратарской позиции. Понятно, что номер один сейчас это – Игорь Шацкий, но есть риск получить травму, например. Кто для вас второй номер? И почему на прошедший сбор не был вызван Покатилов, который ранее был первым номером сборной?

 – Давайте начнем с Покатилова. Он вызывался на сбор. Но как только был оглашен список, мне позвонил сам Стас и попросил не вызывать его ввиду семейных обстоятельств. Он очень четко дал понять, что всегда готов приезжать в сборную и поблагодарил за вызов. Если у человека семейные обстоятельства или другие проблемы, которые не позволяют ему приехать в сборную, мы всегда относимся с пониманием.

Да, на данном этапе Шацкий – номер один в сборной, и он снова доказал это своей игрой. Но я всегда говорю футболистам, что они должны показывать свою состоятельность и играть в своих клубах на должном уровне. Вызывать игроков на сборы мы будем исходя из их текущего состояния. Будет кто-то основным игроком или в запасе – будет зависеть от индивидуальной формы футболиста. У нас также есть в поле зрения несколько вратарей, включая молодого Данила Устименко.

 – Что думаете про Исламбека Куата? Был ли разговор с Благоевичем? Скорее всего, Куат не вернется в основу «Астаны». Советовали ли ему найти новую команду, чтобы играть в Премьер-лиге?

 – Я разговаривал с Куатом, и естественно, меня, как тренера сборной, беспокоит его состояние. Посмотрим, как ситуация будет развиваться, думаю, здесь надо чуть-чуть подождать. Исламбек профессионально относится к своим обязанностям по действующему контракту. Это его выбор, мы можем ему только что-то посоветовать и пожелать. Поэтому, какое бы он решение ни принял, мы его должны уважать и принимать.

С Благоевичем я разговаривал до вызова Куата в сборную. Все равно это очень тонкий момент – в клубе одна позиция, в сборной другая. Я и со спортивным директором поговорил. В целом, благодарен «Астане», что они пошли мне навстречу без всяких проблем. «Если вам нужен будет какой-либо футболист, мы с нашей стороны готовы дать полную поддержку», – разговор у нас был в таком контексте.

 – Гафуржан Суюмбаев. Буквально год назад Гафуржан был основным левым защитником в сборной. Сейчас игрок подмены. Была ли отдельная беседа с ним, как он переживает то, что теперь не основной игрок?

 – Конечно, он переживает. Это нормальное состояние, но то, что я сказал про Шацкого, скажу и про Гафура. Были заслуги, они важны и, когда футболист заканчивает свою карьеру, мы всегда признаем его достижения. Это то, что он писал своим потом и кровью, поэтому никак не уберешь эти достижения из его резюме.

А когда футболист действующий, то не имеет значения, что ты сделал вчера, важно то, что ты делаешь сегодня. Поэтому 3 месяца между матчами Лиги Наций – это большой срок. Любой футболист, который был вызван на этот сбор, знает мои пожелания о том, что они должны в клубах играть как можно больше и показывать свою лучшую игру. Будем исходить из текущей формы футболиста. Если человек будет соответствовать, то он будет вызван на сбор и будет играть. Что касается Гафура, он был в сборной, но те футболисты, которые играли на его позиции, были более эффективны.

 – Стас Басманов стал больше играть в «Астане». Несколько матчей «вытащил» для «Астаны». Насколько он близок к вызову в национальную сборную?

 – Пока не сказал бы, что он был близок к вызову. Он в поле нашего зрения, я вживую видел несколько его игр. Но на сегодняшний день мы считаем, что вызванные игроки из молодежной сборной, такие как Астанов, Самородов и Кенесов более близки к национальной сборной. Тот же Астанов сыграл во многом определяющую роль. Макс уже дебютировал в сборной. К сожалению, Кенесову применение не нашли, но мы будем и дальше его рассматривать.

Мы с Кайратом Нурдаулетовым обсуждаем и находимся постоянно на связи. Учитываем его мнение, но сегодня ситуация такая. Что будет к сентябрю – посмотрим. Скоро я приеду в Казахстан и буду снова ездить смотреть игры. Будем рассматривать и других кандидатов. Посмотрим, как они будут играть, как будут себя показывать.  

– Михаил Габышев. Вы сказали, что заранее знали, что он сыграет против Словакии и что его качества помогут в этих играх. Можете раскрыть, какие именно качества и какая перед ним стояла задача?

 – Я считаю, что у него есть очень ценные характеристики для флангового футболиста, такие как длинные забеги на 20 метров и борьба за мяч у лицевой линии соперника, за спинами защитников. Он туда забегает без мяча и ждет его доставку. Это очень ценное для меня качество, как для тренера. Такие игроки нужны нашей команде, но мало кто обладает такими навыками.

Возьмем, к примеру, домашний матч со Словакией. Мы понимали, что соперник будет больше находиться с мячом в позиционной атаке. Противопоставлять им свою позиционную игру смысла нет – в этом они нас сильнее. Значит мы должны искать другие способы. Учитывая, что Габышев хорошо забегает без мяча, я сразу понимал, что буду рассчитывать на него в играх против словаков. Например, гол Вороговского. Габышев включился, получил пас, навесил и мы забили гол.

Плюс второй момент – он обладает неплохой антропометрией. Словаки при стандартах очень опасны. Поэтому выбор между Каировым и Габышевым пал на Мишу.

«Я бы задал вопрос всем тем людям, которые критикуют Шушеначева: «Хорошо, предложите кого-то другого. Кто будет вторым форвардом, если не Шушеначев?»

 – Бауыржан Байтана. Изначально у вас была цель, что именно он будет играть вместо Оразова весь цикл? Что не получилось у Бауыржана?

 – Мы играли в схему с двумя инсайдами. Особенно в первой игре с Азербайджаном, в оборонительных и атакующих построениях команды, именно Байтана и Астанов должны были стартовать в этой игре. Они находились в зоне инсайдов, мы их не сажали в линию глубоко, потому что в первой домашней игре с Азербайджаном хотели играть более инициативно и агрессивно. В тренировочном процессе на эти позициях были Оразов, Байтана, Астанов, а также Самородов и Васильев – 5 человек мы рассматривали в роли инсайдов.

Оразов, Байтана и Астанов наиболее выгодно выглядели в тренировочном процессе. Я понимал, что этих трех футболистов я и буду ставить в основной состав. Самородов и Васильев должны были больше страховать. Плюс Вороговский, которого мы в последней игре подняли в атаку, его тоже рассматривали. Учитывая, что он много пропустил после отпуска и чемпионата, он находился не в той форме, в которой нам хотелось бы его видеть. Поэтому в тренировочном процессе мы его индивидуально больше подтягивали. Он очень важен и чаще играл ниже. Только в последней игре мы его задействовали выше. Вокруг этих действующих лиц мы и крутились.

Еще раз говорю, Оразов, Астанов и Байтана выглядели по тренировкам предпочтительно. Мы доверились Байтане в первой игре. Я посчитал, что именно с Азербайджаном он сможет дать динамику. Конечно, в голове держал выход Оразова на футбольное поле, учитывая то, как мы провели концовку первого тайма. Азербайджан выглядел целостным и более опасным, понимали, что нужны изменения, чтобы сломать ход игры, который диктовала концовка первого тайма. Посчитал нужным, что Оразов должен был выходить, учитывая тренировочной процесс. Решил все-таки убрать с поля Байтану. В принципе, у нас игра поднялась после выхода Оразова. Мы получили тот результат, который хотели. Поэтому получилось, что в дальнейшем уже Оразов действовал в старте.

Что не получилось у Байтаны? Я не могу сказать, что у него что-то не получалось. Я, как тренер, мог бы ему еще место доверить в старте, но были люди, которые на этой позиции себя зарекомендовали. Плюс, я в голове держал игру Вороговского выше и Тимура Досмагамбетова на позиции крайнего защитника. Эти решения были приняты, времени было мало для экспериментов. Я в какой-то мере не решился на еще один эксперимент.  

 – Артур Шушеначев. Большой хейт идет в его сторону от фанатов «Кайрата». Он был с вами весь цикл, имел немного игрового времени. Что думаете о нем и почему он был вами вызван, хотя часто показывает не ту игру, которую от него ждут?

 – Мы любим и умеем критиковать, ведь критиковать легче всего, а тяжелее найти в человеке положительные стороны. Мы сразу видим негатив. Я бы задал вопрос всем тем людям, которые критикуют Шушеначева: «Хорошо, предложите кого-то другого. Кто будет вторым форвардом, если не Шушеначев?» Понятно, сейчас будут перечисляться фамилии, но всех этих нападающих я знаю. В том же «Шахтере» кандидаты в сборную есть.

Но все равно я считаю, что Шушеначев обладает потенциалом, который может помочь сборной. Да, где-то я рассматриваю Омиртаева. Он набрал неплохую форму, но перед сборами получил травму и автоматически вылетел. Абылайхан Жумабек парень, который обрастает силой, и думаю, что настанет время, когда он тоже будет дебютировать в сборной. Но все равно, Жумабек – это человек завтрашнего дня. Я вижу потенциал, я его позвал, чтобы он находился в сборной и чувствовал ее атмосферу.

Я все равно считал, что Аймбетов номер один, но ему нужна была подмена. Я считаю, что Шушеначев может стать ему заменой, именно поэтому в некоторых играх он выходил. Даже если некоторые считают, что он не помог – это не так. Он помог даже тем, что Аймбетову снимал нагрузку. В последние двадцать минут Абат уходил, благодаря этому сохраняя силы на следующие матчи. Поэтому я все равно уверен, что Артур обладает потенциалом. У каждого футболиста бывают взлеты и падения. Может быть, у него сейчас неудачный период, но он в состоянии его преодолеть и стать сильнее.

«Сами унижаем свою сборную, поэтому наши соперники все в один голос твердили, что мы аутсайдеры»

 – Сборная в этом цикле была очень открыта для публики. В СМИ было много публикаций, разговоров и атмосферы из раздевалки. Как вы к этому относитесь?

 – Если честно, изначально я отношусь к этому отрицательно. Все, что творится в раздевалке, там и должно оставаться. Но с другой стороны, я понимаю, что мир очень сильно изменился, и мы стремимся быть более открытыми, но не хотелось бы, чтобы мы были совсем нараспашку. Есть нюансы, которые, на мой взгляд, должны оставаться в раздевалке.

Повторюсь, финального результата мы еще не достигли. После игр мы просто дали волю своим эмоциям и эти эмоции разделили с нами, думаю, все болельщики.

 – Первая ваша реакция на слова экс-тренера сборной Словакии об унижении после поражения от Казахстана.

– Думаю, что это идет не из-за сегодняшней игры, а это определенный шлейф, который закреплен за нашей сборной. Если сами журналисты говорят, что слабая сборная, то это все читается и видится во всем мире. Я с первого дня говорил, что так нельзя. Если мы сами не начнем себя уважать, то кто нас будет уважать со стороны? Такое отношение к сборной мы сами создаем. Сами унижаем свою сборную, поэтому наши соперники все в один голос твердили, что мы аутсайдеры.

 Мы футболисты, которые представляют страну. Пусть говорят, что хотят. Но все будет оцениваться только по результату и по тем играм, которые мы сыграем. Все наши недовольства, обиды на тех, кто в нас не верит, мы должны выплеснуть в результат. Только так мы как-то сможем что-то изменить, поэтому мы больше были сосредоточены не на словах, а на игре.

 – На пресс-конференции вы сказали, что почти 100 процентов, что матч с белорусами будет сыгран в Нур-Султане. Нет желания сыграть в Алматы или Актобе? Как относитесь к тому, чтобы сборная играла и в Алматы, и на «Астана Арене»?

 – Всегда положительно. Нужно играть в других городах, где у нас есть возможность. Сборная – это национальное достояние Казахстана, поэтому болельщики просто обязаны видеть свою команду в разных уголках страны. Но, к сожалению, не все стадионы соответствуют стандартам УЕФА для проведения матчей национальной сборной.

 Я вижу, как в Актобе болельщики ходят на матчи родной команды. Я понимаю, что приезд сборной был бы хорошо воспринят фанатами. Но на сегодняшний день мы можем проводить игры только в Нур-Султане и Алматы. Также Центральный стадион Костаная после реконструкции должен получить от УЕФА соответствующую категорию. На июньские игры мы выбрали столицу, так как она была для нас удобна в плане подготовительного процесса, а также логистики. Мы проводили четыре матча за короткий промежуток времени, включая выездные встречи. Таким образом нам удалось избежать сложностей.

Что касается предстоящего матча с Беларусью, он пройдет на «Астана Арене». Конечно, для следующих матчей мы рассмотрим Алматы или стадионы в других городах, однако нужно понимать, что мы отталкиваемся от требований УЕФА.

 – Главная проблема казахстанского футбола, по вашему мнению.

В первую очередь, что бросается в глаза – это отсутствие хороших стадионов. Считаю, что этому нужно уделять должное внимание. Отдельно отмечу, что руководство федерации сейчас делает очень многое для развития футбола в стране.

В Казахстане большая аудитория, которая любит футбол. Считаю, развитие детско-юношеского и массового футбола даст огромные плоды для будущего поколения. Тогда будет вовлечено больше людей в спорт номер один.

Фото: Казахстанская федерация футбола

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Пушка Тагыбергена, сейвы Мокина и финты Тошича: «Тобол» дома сыграл вничью с «Ференцварошем»

Радиотрансляция на балконе, эмоции от игр с «МЮ» и «Шахтер», разбудивший родителей. Авторы Sports.ru Казахстан вспоминают о первых матчах наших клубов в еврокубках

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные