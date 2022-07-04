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«В Оренбурге» подделали мою подпись и пытались расторгнуть контракт». Рикарду Алвеш об уходе из «Оренбурга», Бердыеве и перестроении «Кайрата»

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Откровения капитана алматинцев.

Рикарду Алвеш уже год играет в алматинском «Кайрате». После ухода Яцека Гуральского португалец стал новым капитаном «Кайрата».

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Автор Sports.ru Казахстан поговорил с Рикарду Алвешом о беспределе в «Оренбурге», работе с Бердыевым и неудачном отрезке в этом сезоне. Также Рикарду рассказал о плохой футбольной инфраструктуре в Казахстане и желании остаться в «Кайрате» на следующий сезон.

«Бердыеву, на мой взгляд, нужно было остаться и решить проблемы команды»

- Рикарду, как ты оказался в «Кайрате»?

- Я знал владельца «Кайрата» Кайрата Боранбаева, у него бизнес в России. Также здесь был Курбан Бекиевич, который помогал президенту находить хороших игроков. Бердыев знал меня еще по России. Он позвонил мне и предложил перейти в «Кайрат». Также я был впечатлен базой «Кайрата», как там все организовано. Поэтому я принял предложение клуба.

- В СМИ писали, что ты мог перейти в «Кайрат» еще из «Оренбурга». Это правда?

- Я читал об этом в СМИ, но никто из «Кайрата» не связывался со мной, когда я был в «Оренбурге». Как я узнал потом, Алексей Шпилевский, который тогда был тренером «Кайрата», не хотел, чтобы я переходил в команду. Поэтому мой переход стал возможен позже – из «Крыльев Советов». 

- Курбан Бекиевич был заинтересован в твоем переходе. В чем особенность этого тренера?

- Это потрясающий тренер. Он обращает внимание на все детали: как ты тренируешься, о чем ты говоришь внутри коллектива, твое физические состояние. На тренировках он дает точный анализ твоей игры. Я очень благодарен, что мог тренироваться под его руководством.

- Бердыев и несколько важных игроков покинули «Кайрат». Какая теперь атмосфера в команде?

- Сейчас непросто работать над хорошими результатами. Молодым игрокам нужно время, чтобы показывать стабильный уровень. Когда-то и мне нужно было время, чтобы показывать тот уровень, который есть сейчас. Им непросто расти в «Кайрате», потому что от нас ждут титулов и побед в каждом матче. Фанаты хотят получать результат немедленно, но молодым нужно время.

- У тебя был разговор с Курбаном Бекиевичем, когда ты узнал об его уходе?

- Да у нас был разговор. Я сказал, что на мой взгляд, сейчас не лучшее время, чтобы уходить из «Кайрата». Он один из немногих, кто знает все причины проблем в клубе, знает все изнутри. Поэтому лучшее решение, на мой взгляд – это остаться и решить проблемы. Когда он принял решение уйти, я сказал, что нам сейчас непросто, а с его уходом станет еще сложнее. Но он сказал, что так складывается жизнь и он не может оставаться в «Кайрате».  

«Я думаю, ПФЛК не должна позволять «Акжайыку» играть на таком ужасном газоне»

- Кого бы ты выделил из молодых игроков?

- У нас много талантливых ребят. Если они будут много тренироваться, фокусироваться на своей игре, то их ждет большое будущее. В центре поля играет Андрей Ульшин, который показывает хорошую игру. У нас есть Дамир Касабулат – он очень хороший центральный защитник. Если дать молодым больше возможностей и ответственности, они обретут больше уверенности и у нас улучшатся результаты.

- Сейчас ты капитан «Кайрата». Как общаешься с молодыми игроками?

- То, что касается футбола, я все понимаю по-русски. На тренировках, анализе игры –  есть переводчик, но, как правило, мне он не требуется, я все понимаю. Во время игры я тоже могу объяснять и подсказывать по-русски, но если требуется объяснить что-то специфичное, я зову переводчика. Потому что я хочу быть уверен, что мой посыл был правильно и точно понят.

- Курбан Бекиевич видел тебя ключевым игроком в центре. Сейчас с уходом Яцека, Косовича и других, как изменилась твоя роль на поле?

- Моя позиция и роль в центре поля всегда меняется. Когда я играл вместе с Яцеком, то одна задача, когда играешь с Айболом Абикеном, то другая. Если играли вместе с Небо Косовичем, то я тоже действовал по-другому. Я знал их лучшие стороны и старался подстраивать свою игру под них. Футбол именно этим и интересен, потому что разные мелочи могут менять твою роль на поле. Когда был Яцек, у меня было больше свободы в центре поля, сейчас немного иначе, но это футбол.

- У тебя был непростой период в этом сезоне. Ты не забил пенальти, удалился на два матча. Фанаты сильно тебя хейтили. Как ты справился с таким давлением?

- Если быть честным, это было очень тяжелое время. Только люди, которые были со мной в тот момент, знают, насколько мне было тяжело. Когда ты тяжело тренируешься и сосредоточен на своей игре, а в матчах не все складывается так, как ты бы хотел, ты хочешь просто сдаться. Близкие друзья дали мне уверенность и энергию в тот момент, чтобы продолжать бороться и играть. Я ощутил, что мои промахи с пенальти и удаление на два матча сделали меня главным виновником неудачных матчей «Кайрата». Это был очень непростой период.

- У тебя заканчивается контракт с «Кайратом» в конце сезона. Что будет потом?

- Я не знаю, что произойдет в будущем. Я очень люблю «Кайрат», очень люблю Алматы. Моя семья живет здесь со мной, им очень комфортно. Моя дочь ходит в школу в Алматы. Я очень счастлив здесь, но пока не знаю, что произойдет в декабре, но я хотел бы остаться.

- Ты уже год играешь в Казахстане. Расскажи о состоянии футбольной инфраструктуры. 

- В основном стадионы в Казахстане не очень хорошие. Отличные поля и стадионы у нас и у «Астаны». Также очень хороший стадион в «Актобе». У них еще и потрясающая атмосфера во время матчей. Остальные стадионы не такого хорошего качества.

Особенно страшно играть в Уральске, там ужасное синтетическое поле. Я думаю, ПФЛК не должна позволять «Акжайыку» играть на таком ужасном газоне. Недавно мы играли в Таразе, я тоже не понимаю, как на таком поле можно играть в футбол. Это же все связано со здоровьем игроков, очень легко получить травму на таком поле. Я не представляю, что кто-то еще и тренируется каждый день на таком газоне. Плохое качество полей не помогает футболистам.

В «Оренбурге» подделали мою подпись и вставили ее в соглашение о расторжении контракта»

- Ты несколько лет играл в «Оренбурге». В России есть мнение, что «Оренбург», чуть ли не фарм-команда «Зенита»: один спонсор, всегда «гарантированно поставляет очки» питерцам. Что ты думаешь об этом?

- Я так не считаю, потому никто из «Зенита» не переходил в «Оренбург». Игроки из Питера переезжали в «Сочи» и другие команды, но никто не приезжал в «Оренбург». Да, у нас такой же спонсор, но и у «Шальке-04» был такой же спонсор. Внутри команды никто не говорил о том, что мы должны как-то особенно относиться к «Зениту». Об этом только писали в СМИ, говорили болельщики, но никогда не было такого в команде.

- Когда ты уходил из «Оренбурга», то поблагодарил тренерский штаб и игроков, но сказал, что уходишь из-за чудовищных решений руководства клуба. Что произошло?

- То, что произошло в Оренбурге, я не думал, что когда-то вообще может случиться со мной. Когда я пришел на встречу со спортивным директором Дмитрием Андреевым, он сказал, что они разрывают мой контракт с клубом и желают всего наилучшего. Когда я спросил, как так может произойти без моего ведома, он сказал, что я поставил подпись под расторжением контракта. Но я никогда не ставил эту подпись. Они скопировали мою подпись и вставили ее в соглашение о расторжении контракта. Я подал протест в ФИФА, и мы выиграли это дело. На том соглашении была подпись, которую они подделали.

Самое любопытное, что Дима Андреев был капитаном в мой первый сезон в «Оренбурге». Потом он завершил карьеру и стал спортивным директором. Я не знаю, кто стоял за таким решением, но это абсолютно правдивая история о том, как я покидал «Оренбург».

- С тобой короткое время в «Оренбурге» успел поиграть Исламбек Куат. Что ты думаешь о его возможностях заиграть в России?

- Он не смог много сыграть, потому что начался карантин. «Оренбург» был сильной командой на тот момент, и на позиции Куата была неплохая конкуренция. Он хороший игрок и упорно работал на тренировках. Я думаю, он просто приехал в Оренбург в неподходящее время. У него были шансы зацепиться в РПЛ.

- В «Крыльях Советах» ты пересекся уже с другим игроком сборной Казахстана – Абатом Аймбетовым. Чем он тебе запомнился?

- С Абатом была странная ситуация. Он приехал в «Крылья Советов», потренировался две-три недели и сказал, что поехал подписывать контракт в Москву. И после этого его больше никто не видел. Честно говоря, мы так и не поняли почему он не вернулся в клуб. Когда он тренировался, было видно, что это профессионал, но его быстрый отъезд был непонятен команде.

- Ты слышал о дисквалификации Айбола Абикена? Что бы ты ему посоветовал?

- Это очень тяжело для него. Я не могу представить себя на его месте. Если я перестану играть в футбол, то я больше ничего не умею. Я желаю ему оставаться сильным и сосредоточиться на том, чтобы попробовать вернуться в футбол.

Я знаю его историю с допингом, но я не могу ее понять. Если сейчас в ресторане кто-то добавит в еду что-то запрещенное, как я об этом узнаю? Что я буду тогда говорить? Что я не добавлял ничего запрещенного, но оно есть в моей крови? Это очень непросто. Я хочу пожелать ему терпения, а также выйти из этой ситуации еще более сильной личностью.

- С кем больше всего проводишь время в «Кайрате»?

- Ближе всего я общаюсь с Канте, Жоао, Маки Баньяком, потому что наши языки сильно похожи. Но у нас хорошая атмосфера в команде, мы со всеми стараемся поддерживать дружеские отношения.

- Лучший игрок чемпионата Казахстана?

- Мне нравится Томасов – он очень умный и техничный игрок. Также я бы назвал Тошича. Я думаю, они лучшие футболисты в чемпионате.

- Какие твои любимые места в Алматы?

- Я был на Шымбулаке и Кок-Тобе. Это очень красивые места, нам с семьей очень нравится бывать там. Нам очень нравится жить в Алматы. Но у меня не так много времени, почти каждый день тренировки, поэтому только в редкие выходные можем куда-то поехать.

Фото: ФК «Оренбург», ФК «Кайрат», Казахстанская федерация футбола.

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