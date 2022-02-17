Аршавин сказал: «Теперь шутить буду я». Петр Воликов о Боранбаеве, Аршавине-парикмахере и попадании в паблик «433»

На связи самый популярный спортивный видеоблогер из Казахстана.

Петр Воликов – самый яркий человек на казахстанском youtube в сегменте спорта. Сейчас он комментирует футбол на Setanta Казахстан и является фронтменом проекта «Спорт Шредингера».

Блогер Sports.ru поговорил с Петром о его первых шагах в журналистике, запуске канала «Спорт Шредингера» и попадании в паблик «433». Также Воликов рассказал, кого он выделяет из своих коллег в Казахстане, общается ли сейчас с Аршавиным и составил сборную Казахстана по футболу за время Независимости Казахстана.

«Когда понял, что сяду в эфир после Райляна и Женисулы, хотелось плакать»

- Петя, давай начнем сначала. Как ты пришел в журналистику?

- Журналистика это громкое слово, потому что я не учился на журналиста. Я просто люблю футбол. В 2014 году мне нравился канал Картавого Ника и я подумал делать что-то похожее, но о казахстанском футболе. Правда, в то время youtube был еще не развит, тем более в Казахстане. Первые просмотры были небольшие – 500-700 человек смотрело, но я решил продолжать. Пару месяцев я поработал на сайте sportinform.kz у Гения Казбековича Тулегенова. Потом оказался на «Казах ТВ», там делал передачу о казахстанском футболе, там меня сильно поддержал Андрей Неклюдов и оператор Бауыржан Желибаев. Они мне бесплатно снимали и монтировали. Затем ушел на ОН ТВ, после этого появилась Setanta и я продолжаю заниматься видеоблогом.

- Как начал комментировать?

- Комментировать мне предложили на Setanta – продюсер канала Айдар Алимгазы предложил поработать на первом сезоне турнира по киберфутболу. Я большой фанат FIFA, причем не на уровне поиграть, а прям задрот. Поэтому мне эта тема была близка, мы с Ержаном Кошкинбаевым прокомментировали полуфинал и финал турнира. После этого Айдар предложил поработать на матче АПЛ, до сих пор помню свой первый матч, тогда работали с Уалиханом Косанбаем «Арсенал» – «Борнмут».

- Звали на Qazsport?

- Никогда.

- Если сравнить редакции Setanta и Qazsport, кто лучше работает?

- Я не могу сказать, какая из редакций работает лучше. На Setantа собрана команда профессионалов высокого уровня – Дима Мостовой, Сергей Райлян, Айбек Алдабергенов, Ренат Алтайбаев, Дидар Есемов, Ержан Кошкинбаев, Есей Женисулы. До этого у нас работал Нуржан Еркинулы. Появились молодые комментаторы – Алимжан Аскар, Есбол Карагул, хотя он и до Setanta работал. Я и себя причислю к молодым комментаторам.

- А на кого ты учился?

- В политехе на менеджмент. Я до сих пор так и не знаю, на кого я точно учился. Меня не отчислили только по той причине, что мне нравилась университетская «движуха» и я всегда был на парах. Я даже не знаю, где мой диплом.

- Почему выбрал политех?

- Отец сказал, что нужно идти учиться в политех. Там я выбрал менеджмент, слабо понимая, что это.

- А на кого тебе тогда хотелось учиться?

- У меня была бурная молодость, поэтому я особо не думал, чем я буду заниматься. Отец помог определиться с выбором профессии. Я в универе встретил супругу. Поэтому все нужное от универа я взял – я женился (смеется).

- ТОП-3 комментатора на русском языке по версии Петра Воликова

- Если говорить про российских, то это Вова Стогниенко. Он приезжал комментировать в Алматы по приглашению букмекерской конторы. Вживую было круто его слушать.

Среди казахстанских комментаторов это – Дима Мостовой. Я очень много от него взял. В какой-то момент нас даже путали, казалось, что один человек работает. Безусловно Женя Акманов, не знаю, почему он перестал комментировать на постоянной основе. Я кайфовал от Жени, когда он на КТК работал Лигу Чемпионов. И Серега Райлян, естественно – он настоящий мэтр.

Как то я пришел в офис Setanta, а там в паре работают Сергей Райлян и Есей Женисулы – это просто космос, в молодости часто попадал на их матчи. И когда понимал, что после них в эфир захожу я, то это неописуемое чувство гордости и счастья. Мне плакать хотелось. Прогрессировал благодаря трем названным комментаторам.

- Ты понимаешь казахский язык?

- 50 на 50. Я хочу улучшить его до ста процентов.

- Ты часто в выпусках «Спорта Шредингера» используешь слова на казахском языке.

- С казахским языком мне сильно помогла моя Родина – город Сарканд. Друзей говорящих на государственном языке было очень много.

«На Setantа» за матч получаю 15 000 тенге»

- На Setantа идет разделение языковых дорожек – можно отдельно слушать на русском или казахском языках. Так удобнее работать?

- Это большой кайф. Ты не сбиваешься с мысли. В парном комментарии есть свои плюсы – ты можешь поддержать диалог. Или иногда даже просто отдохнуть. У нас был самый поздний матч Кубка Англии с Есболом Карагулом – 90 минут скучного футбола, потом овертайм, серия пенальти. А время уже больше пяти утра – тогда я был счастлив, что работаю в паре, потому что очень поздно и скучно и было бы тяжело комментировать одному.

Если вернуться к сольному комментарию, то проще донести свои мысли до зрителей. Сначала было непросто, сейчас совсем незаметно. Когда мы только перешли на формат разных языковых дорожек, я делал большую ошибку – в первом тайме выдавал всю информацию, которая у меня была. Во втором приходилось просто «гонять мяч». Сейчас имея опыт, уже плавно распределяю информацию.

- Сколько готовишься к матчу?

- Три часа. Я приезжаю в редакцию за три часа до матча, смотрю интересные факты, истории, статистику и так далее. За час до матча выписываю ручкой составы. Помимо этого из АПЛ присылают факты о матче – я их перевожу на русский и практически готов.

- Ты в штате Setanta Казахстан?

- Нет, я на гонорарной основе работаю. Помимо комментирования матчей я делаю три передачи о футболе. За один матч я получаю 15 000 тенге.

- Как ты оцениваешь уровень комментирования сейчас?

- В общем плане уровень комментирования значительно вырос. Я большой фанат пересматривать хайлайты матчей Лиги Чемпионов с 1998 года по 2006 годы. Парень, которые делает эти нарезки, часто находит матчи с русским комментарием. Там часто попадаются российские комментаторы. Я в легком шоке, как тогда комментировали. Иногда человек просто не попадает в голы – идет атака, забивается гол, а он историю рассказывает. Или бывает такое, что игрок забивает гол, а оба комментатора даже после повтора неправильно называют футболиста, забившего мяч. У нас на Setanta просто «схавали» бы за такое. Сейчас я практически не вижу таких ошибок, по крайней мере, у нас на канале.

- На Setanta бывают летучки или разборы полетов?

- В основном нет, но бывают нагоняи. Расскажу одну историю. Наш шеф фанат «Челси», я комментировал матч лондонцев и рассказал историю (уже не помню какую), но она была не понята. Продюсер канала Айдар Алимгазы просто сказал, что тебя не сильно поняли. Я думаю, руководители были правы в этой ситуации. Потому что, по-моему, я рассказал сильный «внутряк», который знают только сильно посвященные фанаты «Челси».

Но если вернуться к вопросу, то прям разборов и летучек нет. Айдар или Дима Мостовой могут что-то услышать в репортаже и подсказать. Мне часто «прилетало» от Димы за слова-паразиты в эфире или за то, что пользуюсь одним словом на протяжении всего матча. Но это больше помощь, чем разборы.

- Были амбиции работать где-то вне Казахстана комментатором?

- У нас Дима уехал работать в Грузию на Setanta Sports. Меня не звали, я никогда не задумывался даже о переходе на другой канал или переезде из Алматы, была простая цель – прогрессировать как комментатор на тех матчах, которые мне доверяют. Прямо сейчас бы не поехал, потому что есть проект «Спорт Шредингера», который невозможно вести удаленно.

- Дмитрий Мостовой в интервью Антону Лысяку говорил, что работа в Грузии хороша также тем, что ты только комментируешь и этого хватает, чтобы достойно жить и не думать о подработках. В Казахстане не так?

- В Казахстане не так, одним комментаторством не выживешь. Если брать АПЛ, то в месяц я работаю 6-7 матчей в месяц – на эти деньги прожить нельзя. Поэтому все занимаются чем-то еще.

- Можно ли сказать, что уровень комментаторов не всегда высок из-за того, что у парней нет времени готовиться к матчам из-за загруженности в других местах?

- Я не разделяю мнения, что это может быть оправданием плохой работы. Если ты что-то делаешь, то должен стремиться делать это хорошо. Я думаю, что можно найти хотя бы три часа в день, разбив это время, чтобы подготовиться к матчу.

- Есть и другая крайность. Некоторые российские комментаторы попав, так скажем, «в теплую ванну» «Матч ТВ», совсем перестают готовиться, так как и так все хорошо.

- Мне рассказывали, что есть российские комментаторы, которые вообще не готовятся и 90 минут «гоняют мяч». Я так не могу – мне нужно находить интересные факты. Работать с мыслями: «Я устал, не успел подготовиться, поэтому слушайте, как у меня получится» – не совсем верно.

- Ты болеешь за «Кайрат»?

- Я называю себя болельщиком «Кайрата», но давно не был на матчах. Был сезон без зрителей, был сезон с ограничениями. Да и в последние годы просто не получается из-за загруженности. Одна из причин в том, что у меня есть команда в любительском футболе в Алматы, где я делаю первые шаги в качестве тренера. У меня матчи на выходных, «Кайрат» тоже играет в субботу или воскресенье. Между «НФ» и «Кайратом» я выбираю свой клуб.

- Как ты относился к Шпилевскому?

- Я был против него. Я был рад, что Шпилевский принес нам чемпионство, но как личность и как тренер он меня никогда не подкупал. Это, кажется, взаимно – Алексей Николаевич, еще работая в «Кайрате», заблокировал «Спорт Шредингера» в инстаграм.

- Что скажешь про Бердыева?

- Бердыев очень нравится. Его крутой бэкграунд в «Рубине» дает понимание, что он крутой тренер. Судить его по отрезку последнего сезона точно нельзя.

- Кто возьмет чемпионство Казахстана в новом сезоне?

- Я бы хотел, чтобы «Кайрат», но пока я не понимаю, что там происходит. Сокращение бюджета, уход ведущих игроков, не очень понятно все это. С другой стороны, если Бердыев там остался, значит, он знает, что делать.

Я думаю, что «Астана» будет бороться за чемпионство в этом сезоне. Нужно дождаться укомплектования команд и перед началом сезона станет понятно, кто на что претендует.

«Главная цель – 50 тысяч подписчиков на youtube»

- Давай поговорим про проект «Спорт Шредингера». Кто его делает кроме тебя и какая у тебя там роль?

- Я один из людей, которые в команде. Идея принадлежит Диме Дубовицкому, который ведет канал «За нами уже выехали». Дима работал на vesti.kz главным редактором и несмотря на уход в сторону политики, спорт ему по-прежнему интересен. Вместе со мной в проект пришел «человек-машина» Габдулла Айгозин, за картинку отвечает наши гуру монтажа и магии – Тохтар Аубакиров и Аскар Макулбеков. Таким составом мы делаем «Спорт Шредингера», но параллельно почти все еще заняты в других проектах. Моя задача – это работа в кадре и некоторые вопросы, связанные с рекламой.

- Дмитрий Дубовицкий уже не так активно участвует в проекте?

- Участвует постоянно, я бы сравнил его с главным тренером, который не проводит сам тренировки, но определяет стратегию на матч и делает так, чтобы всем было комфортно делать свою работу.

- Вы существуете на рекламные деньги?

- У нас основной спонсор – это букмекерская контора. Они поддержали нас с самого старта. Периодически появляются рекламные интеграции в выпусках – и радует, что это большие бренды.

- Как зарабатываешь ты на этом проекте? Ставка за выпуск или проценты с рекламной интеграции?

- Я получаю фиксированную ставку за один выпуск. Дима делает, чтобы все в команде зарабатывали нормально.

- Еще есть телеграм-канал «Спорт Шредингера». Кто занимается им?

- Для нас большая победа, что наш телеграм-канал среди спортивных ресурсов Казахстана на первом месте. Его ведет Габдулла Айгозин и еще один боец невидимого фронта. У нас есть еще инстаграм, там не было быстрого резкого роста, как в телеге. Медленно, но растем, в инстаграме тоже нужно подписаться.

- Какие амбиции и цели стоят перед вашей небольшой командой сейчас?

- Мы очень хотели взять интервью у Жанибека Алимханулы, но его менеджер говорит, что он не дает интервью. Это единственный спортсмен, с которым у нас были проблемы. С Рахмоновым делали дважды интервью, Резников легко согласился. Выяснилось, что нас смотрит Касымбай, это вообще помогло сделать интервью.

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Задача простая – больше подписчиков, просмотров и выпусков. Стать еще более значимыми в мире казахстанского спорта. Сейчас главная цель – 50 тысяч подписчиков на youtube, нам пару сотен осталось. Так что подписывайтесь (смеется).

«Я – пятый казахстанец, который попал в «433»

- Видео с твоим участием попало в популярный паблик «433».

- Насколько мне говорил Габи (Айгозин – sports.ru), я пятый казахстанец, который попал в инсту «433». До этого был Жангылышбай, когда он забил гол «Астане» пяткой. И еще несколько человек, так что я – пятый, максимум шестой.

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- Был ли всплеск популярности после этого?

- Не особо. Подписалось 200 человек на мою инсту. Зато я полностью понял смысл слова «puta» – самый популярный комментарий под моим видео. Это видео репостнул еще один испанский паблик с 17 миллионами подписчиков – там это тоже было самое популярное слово. Я был в шоке, но было приятно.

- Давай поговорим про историю, когда тебя налысо подстриг Аршавин.

- Я думал, что уже отошел от этой истории (смеется). Насколько я знаю, история с Аршавиным – это заслуга Антона Лысяка, который тогда работал в «Кайрате». Он показал Андрею Сергеевичу мое видео.

- Какие были эмоции в тот момент?

- Я очень сильно волновался. На видео видно, что я так сильно жую жвачку, потому что дико волнуюсь. Во-первых, я понимал, что это Аршавин, человек, который феерил на ЕВРО-2008, а я его смотрел вместе с отцом по телику. Папа говорил, что Россия не пройдет Голландию, а я наоборот топил за россиян. И тут спустя 10 лет, я в одной движухе с главным творцом того успеха.

- Удалось пообщаться с ним?

- Вообще минимум общения до и после. Мы поздоровались, я сказал, что это была шутка. Он ответил: «Теперь шутить буду я».

- Сейчас поддерживаете связь?

- Это была первая и последняя наша с ним встреча. У меня был его номер, но, по-моему, он уже не действителен.

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- Почему в казахстанском футболе так мало таких ярких историй, как у тебя с Аршавиным?

- Я думаю тут две причины. Первая – это нехватка креативных людей в нашем футболе. Я всегда поражался тому, что «Кайрат» не использует на полную катушку таких звезд, как Тимощук, Аршавин и Вагнер Лав. Просто посмотри на социальные сети российских клубов, они используют своих звезд по полной. У «Кайрата» был классный формат, когда Данияр Хизметов делал челленджи со звездами и футболистами. Но он просуществовал всего два выпуска.

Вторая причина в том, что парни придумывают идеи, но люди в руководстве, которые остались в 90-х годах, не дают этому ход. Ты что-то придумываешь, но тебе потом это запрещают.

Мне сейчас нравится российский футбол, потому что он медийный. Я люблю рассказывать одну историю. Я как-то захожу в редакцию Setanta и на четырех мониторах показывают АПЛ, Бундеслигу, чемпионат России и Казахстана. И вот картинка чемпионата России совсем немного отстает от показа АПЛ и совсем не уступает чемпионату Германии.

Я тащусь от того, что делает у себя на youtube «Зенит» – особенно после истории с Алипом, я стал смотреть почти все. Когда-то скаут в Талдыкоргане меня зарубил, и я не стал профессиональным футболистом, но с тех пор у меня осталось желание послушать, о чем говорят футболисты между собой. Российские клубы дают такую возможность. У нас это вообще никак не развито.

- При этом «Кайрат» публикует ответ паблику goal.kz и через несколько часов удаляет.

- Тут я с ними согласен. Зачем «Кайрат» ответил паблику? У Айдына Кожахмета была здравая идея, чтобы это вышло на странице Баньяка. По сути, через социальные сети клуба ты больше пиаришь данный паблик.

У нас «Кайрат-ТВ» запускалось – было очень круто. Потом это куда-то исчезло.

«Мне предложили вести студию перед матчами «Кайрата», но не сложилось»

- Ты неплохо знаешь Кайрата Боранбаева. Неужели он не понимает насколько важно выстроить крутое медиа-сопровождение клуба?

- Я все прощаю Кайрату Советаевичу, даже то, что он называет меня Павлом (смеется). Мы снимали выпуск, в котором Кайрат Советаевич официально рассказал о подписании Вагнер Лава. В этом эфире Ринат Алтайбаев специально акцентировал внимание на том, что меня зовут Петр Воликов. Ровно через три секунды Кайрат Советаевич называет меня Павлом (смеется).

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А если вернуться к вопросу, то три года назад Боранбаев предложил мне вести предматчевую студию на самом стадионе. Кайрат Советаевич сказал, что вот есть парень, делайте с ним студию для «Кайрат-ТВ». Он меня свел меня с людьми, которые за это ответственны, но через два месяца все заглохло. Думаю, что если Боранбаев сам будет заниматься запуском «Кайрат-ТВ», то все его дела встанут.

- Давай соберем сборную Казахстана по футболу за 30 лет Независимости

- Вратарь: Давид Лория.

Защитники: Самат Смаков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Генрих Шмидтгаль

Полузащитники: Андрей Карпович, Бауыржан Исламхан, Бахтиер Зайнутдинов, Бауржан Джолчиев

Нападающие: Сергей Остапенко, Танат Нусербаев.

Когда я занимался футболом в Сарканде, мне мой первый тренер сказал, что нужно играть в нападении как Остап. Есть фильм «Играй как Бекхэм», у меня был девиз «Играй как Остап». По сути, так и случилось, у меня не сложилась карьера, как у него (смеется).

Фото: сhampionat.com, brod.kz, личный архив Петра Воликова.