Ещё одно мнение о противостоянии Загитовой и Медведевой

Я не причисляю себя к экспертам фигурного катания, далеко не всегда различая прыжки между собой. Да и после олимпийского турнира одиночниц уже утекло слишком много воды. Но после прочтения многих опусов и созерцания тона комментариев мне тоже захотелось написать свой опус. Про Евгению Медведеву и Алину Загитову.

После Олимпиады в Сочи я отдалилась от мира фигурного катания – захватили другие интересы, и больше не было регулярных ночных подъёмов, например, на Скейт Америка. Если не забуду – посмотрю итоговые результаты. Обязательная программа – только чемпионаты России, Европы и мира.

Тем временем знакомые доносили слухи о новой восходящей звезде Евгении Медведевой, которая перебьёт все имеющиеся на данный момент достижения других фигуристок. Затем мне стали рассказывать о штурме мировых рекордов, и я решила посмотреть катание Жени основательно – как-то неправильно оставаться в стороне, если начинается новая эпоха.

И… Ничего не произошло. Точнее, я увидела, что Евгения – технически оснащённая фигуристка, которая чисто выкатывает свои программы и получает за них заслуженно высокие баллы. Но все говорили о том, что каждое её выступление – маленький спектакль, где Женя проживает целую жизнь, но я ничего этого не заметила. Субъективизм? Возможно, ведь в фигурном катании всегда есть место субъективизму.

Евгения Медведева штурмовала рекорд за рекордом и выигрывала титул за титулом. Евгения Медведева – большая труженица, любимица миллионов и великая спортсменка – это не обсуждается. Но я не могла отличить или вспомнить ни одну из её программ, представить её костюм, напеть её музыку. И понимала, что я, видимо, чего-то не понимаю.

А потом свой первый взрослый сезон – и сразу олимпийский – начала Алина Загитова, и стало ясно, что ошибаться Медведевой нельзя. А она ошибалась – едва ли не впервые. Потом все узнали, что у главной золотой надежды России перелом ноги, а мне именно тогда стало кристально ясно, что титула олимпийской чемпионки у Евгении не будет.

Многие во главе с Эшли Вагнер говорят, что у Загитовой нет программы, что это исключительно собранные во второй половине сложные прыжковые элементы. У меня – ровно наоборот: каждый жест, каждый взмах ноги фигуристки попадает в тему музыки. Пожалуй, стоит повториться – видимо, я чего-то не понимаю. «Дон Кихот» Загитовой запоминается с первых нот и потом долго-долго играет в голове – и явно не потому, что я великий знаток балета (на самом деле нет).

На Олимпиаде Евгения Медведева откаталась великолепно. В короткой программе командного турнира – лучше всех. В короткой программе личного – замечательно, о чём и сказал новый мировой рекорд. Но Загитова откаталась лучше, и судьи явили миру баллы очередного планетарного достижения.

Медведева проиграла Загитовой: не из-за своих ошибок, не из-за произвола судей. Ей просто не повезло. Если бы Олимпиада проводилась на год или даже на полгода раньше – быть Медведевой безоговорочной олимпийской чемпионкой. Евгения «поторопилась родиться», пик пришёлся не на тот сезон – а в самый нужный момент её обыграла более молодая и более выразительная соперница из так называемого «конвейера Тутберидзе».

Обе российские фигуристки прекрасно катались и в произвольной программе Игр, но в итоге Загитова оказалась чуть-чуть лучше. Ровно на те 1,31 балла. И это закономерно. И этот исход был ясен ещё в декабре.